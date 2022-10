Kindergeld: Noch ohne Erhöhung – wann wird es im Oktober ausgezahlt?

Neuer Monat, neues Kindergeld: Im Oktober warten viele Familien wieder dringend auf die Finanzspritze vom Staat. Alles wird schließlich teurer. Die Inflation im September stieg laut Schätzungen des Statistischen Bundesamtes auf 10 Prozent! Vor allem Energie und Lebensmittel sind Preistreiber.

Viele Familien sind darum auf das Kindergeld angewiesen, um über die Runden zu kommen oder sich nicht zu sehr einschränken zu müssen. Die Bundesregierung hat nun versprochen, dass es 2023 erhöht wird.

Erhöhung des Kindergelds – jedoch erst ab Januar 2023

Im kommenden Jahr sollen die Kindergeld-Sätze einen deutlichen Sprung nach oben machen. Immerhin um 18 Euro sollen sie jeweils für das erste und zweite Kind steigen, was teilweise die Mehrkosten durch die Inflation ausgleichen kann. Eine Übersicht über die alten und neuen Kindergeld-Sätze:

2022 2023 Anstieg 1. Kind 219 Euro 237 Euro + 18 Euro 2. Kind 219 Euro 237 Euro + 18 Euro 3. Kind 225 Euro 237 Euro + 12 Euro 4. Kind 250 Euro 250 Euro –

Kindergeld-Auszahlung im Oktober 2022: Wann genau wird die Leistung überwiesen?

Im Oktober 2022 jedoch bleibt es noch bei den bisherigen, niedrigeren Kindergeld-Sätzen. Wann aber wird das Geld in diesem Monat ausgezahlt? Das Kindergeld wird an zehn unterschiedlichen Terminen ausgezahlt. Entscheidend für den genauen Termin ist die Endziffer der Kindergeldnummer, also die letzte Zahl in der Reihe.

Auszahlungstermine im Überblick

Der Auszahlungszeitraum erstreckt sich vom 6. bis zum 21. Oktober. Hier die genauen Auszahlungstermine:

KINDERGELD-ENDZIFFER AUSZAHLUNGSTERMIN 0 6. Oktober (Donnerstag) 1 7. Oktober (Freitag) 2 10. Oktober (Montag) 3 11. Oktober (Dienstag) 4 12. Oktober (Mittwoch) 5 14. Oktober (Freitag) 6 17. Oktober (Montag) 7 18. Oktober (Dienstag) 8 19. Oktober (Mittwoch) 9 21. Oktober (Freitag)

Spätestens bis zum letzten Monatsdrittel wird das Kindergeld also bei allen Familien ankommen.