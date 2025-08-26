Kindergeld-Auszahlung September 2025: An diesen Tagen ist es so weit

Kindergeld gehört in Deutschland zu den Sozialleistungen, die viele Menschen beziehen. Jeden Monat fließen das Kindergeld und der Kinderzuschlag an die Empfangsberechtigten. Doch wer jetzt glaubt, dass die Familienkasse einen Auszahlungstermin für alle hat, irrt sich gewaltig. Hinzu kommt noch, dass die Überweisungstage beim Kindergeld nicht unbedingt die Tage sind, an denen das Geld auf dem Konto der Empfänger ankommt.

Für den genauen Auszahlungstermin beim Kindergeld ist die Endziffer der Kindergeldnummer entscheidend, nach ihr richtet sich nämlich das Datum, das als Überweisungsdatum von der Kinderkasse im jeweiligen Monat genommen wird. In diesem Artikel erklären wir, wann die Auszahlungstermine beziehungsweise die Überweisungstage des Kindergelds für die jeweiligen Endziffern der Kindergeldnummern sind, wie hoch der aktuelle Kinderfreibetrag ist und ob die Bundesagentur für Arbeit oder die Familienkasse bei dem Thema zuständig ist.

Kindergeld Auszahlung: DAS müssen Leistungsberechtigte wissen

Grundsätzlich hat jede Familie in Deutschland unabhängig vom Einkommen Anspruch auf die Auszahlung des Kindergelds. Es wird für alle Kinder bis zu einem Alter von 18 Jahren ausgezahlt, teilweise sogar bis zum 25. Lebensjahr.

Das Kindergeld kann man mittlerweile bequem online bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen, von wo der Antrag an die Familienkasse übermittelt wird, die für die Auszahlung zuständig ist. Man kann sogar das Kindergeld rückwirkend beantragen, von der Familienkasse werden jedoch nur noch die letzten sechs Monate vor Antragsstellung ausgezahlt. Doch wie hoch ist die Auszahlung des Kindergelds eigentlich?

Am 1. Januar 2023 konnten sich die Empfänger von Kindergeld freuen, denn es gab eine Kindergelderhöhung. Zuvor war die Leistung zwei Jahre nicht angepasst worden. Die Erhöhung des Kindergelds zahlt sich aber nicht für alle Familien gleichermaßen aus. Nur für das erste, zweite und dritte Kind wurde die monatliche Auszahlungssumme erhöht.

seit 1.1.2025 früher 1. und 2. Kind 255 Euro 219 Euro 3. Kind 255 Euro 225 Euro Ab 4. Kind 255 Euro 250 Euro Kindergeldhöhe

Neben dem Kindergeld wurde auch der Kinderfreibetrag zu Beginn des Jahres 2023 angehoben. Der Kinderfreibetrag liegt nun bei 8.688 Euro pro Jahr – zuvor waren es noch 8.548 Euro.

Auszahlungstermine Kindergeld 2025

Wie viel Kindergeld man aktuell bekommt, haben wir nun bereits geklärt. Doch wie sieht es mit den Auszahlungsterminen des Kindergelds aus? Hier ist es leider nicht so einfach wie bei anderen Sozialleistungen, die immer an einem Datum überwiesen werden. Die Kindergeldauszahlung durch die Familienkasse richtet sich dahingegen nach der Kindergeldnummer, beziehungsweise deren Endziffer. Diese Ziffer legt jeden Monat das Datum der Auszahlung fest.

Wer eine niedrige Endziffer bei der Kindergeldnummer hat, darf sich schon zu Beginn des Monats über das Kindergeld freuen, denn die monatlichen Zahlungen der Familienkasse beginnen mit Endziffern 0 und 1 und enden im letzten Drittel des Monats mit den Endziffern 8 und 9.

Endziffer Auszahlungsdatum Eingang auf dem Konto 0 3. September 2025 4. September 2025 1 5. September 2025 8. September 2025 2 8. September 2025 9. September 2025 3 10. September 2025 11. September 2025 4 11. September 2025 12. September 2025 5 15. September 2025 16. September 2025 6 16. September 2025 17. September 2025 7 17. September 2025 18. September 2025 8 18. September 2025 19. September 2025 9 19. September 2025 22. September 2025 Kindergeld-Auszahlungstermine September 2025 nach Endziffern

Für alle, die sehnsüchtig auf das Kindergeld warten, gilt es zu beachten, dass das Auszahlungsdatum oft nicht der Tag ist, an dem das Geld auf dem Konto des Empfängers ankommt. Meist ist das Kindergeld einen Tag später auf dem Konto – wenn Wochenenden oder Feiertage dazwischenkommen, sogar noch später.

Alles rund um die Auszahlungs- und Überweisungstermine vom Kindergeld kennst du nun.