Kindergeld im September: Die dringend erwartete Geldspritze für Eltern kommt

Im September steht wieder die Kindergeld-Auszahlung an. Viele Eltern freuen sich in diesem Monat ganz besonders auf die Finanzspritze vom Staat. Es stehen für sie außergewöhnliche Ausgaben an!

In diesem Artikel liest du, wann du mit der Überweisung des Kindergeldes im September 2023 rechnen kannst.

Dringend benötigt: Das Kindergeld kommt genau richtig

Ganz viele Eltern werden froh sein über die 250 Euro pro Kind. Denn im September beginnt die Schule – für Hunderttausende steht sogar die Einschulung an. In Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland geht es los mit dem neuen Schuljahr. In anderen Bundesländern wie NRW war der Start bereits im August.

Und da summieren sich die Kosten! Laut einer Berechnung der Sparkasse geben die Eltern durchschnittlich 970 Euro für die Einschulung aus! Schulranzen, Schultüte, Federmäppchen, Materialen, Schuhe für den Sportunterricht oder auch ein Schreibtisch fallen ins Gewicht. Da kommen die 250 Euro Kindergeld gerade recht, um das alles zumindest teilweise gegenzufinanzieren.

Doch wann erfolgt die Auszahlung im September?

Die Auszahlung des Kindergeldes hängt von der individuellen Kindergeldnummer ab. Ein Beispiel: Wenn die Kindergeldnummer xxxFKxxxxx9 lautet, bestimmt die Endziffer 9 den Auszahlungstag. In diesem Fall erfolgt die Überweisung am 21. September.

Los ging es mit den Überweisungen am 5. September. Hier der Überblick:

Kindergeld-Endziffer Auszahlungstermin o 5. September 1 7. September 2 8. September 3 11. September 4 12. September 5 13. September 6 14. September 7 18. September 8 19. September 9 21. September Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Im kommenden Monat Oktober geht es ebenfalls am 5. Oktober weiter für alle mit der Endziffer 0.