Kinderbonus: Eltern müssen noch lange auf die Auszahlung warten

Überraschend beschloss die Große Koalition in der vergangenen Woche einen neuen Kinderbonus von 150 Euro pro Kind. Viele Eltern fragen sich: Wann wird der Kinderbonus an uns ausgezahlt?

Jetzt ist klar: Obwohl die Entscheidung über den Kinderbonus im Februar gefallen ist, wird sich die Auszahlung noch hinziehen.

Kinderbonus: Eltern müssen auf die Auszahlung der Corona-Hilfe warten

Das „Handelsblatt“ hat erfahren, dass sich die Auszahlung der neuen Corona-Hilfe für Familien hinauszögern wird. Wer das Geld also schon verplant hat, wird sich gedulden müssen.

Kindergeld und Kinderfreibetrag in Deutschland:

Erstmals wurde das Kindergeld 1954 ausgezahlt. Allerdings nur ab dem 3. Kind, in Höhe von 25 DM.

Seit 1975 gibt es auch Kindergeld ab dem ersten Kind (50 Deutsche Mark)

Einen deutlichen Sprung machte die Auszahlung 1996. Es wurde erhöht von 70 auf 200 DM.

Seit 2021 gibt es 219 Euro Kindergeld für das erste Kind. Das sind 15 Euro mehr als vorher.

Zudem gibt es einen steuerlichen Kinderfreibetrag in Höhe von 8.388 Euro.

Das sind 576 Euro mehr Kinderfreibetrag als noch 2020.

Das „Handelsblatt“ berichtet am Dienstag, dass die Auszahlung in einem Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums für Mai vorgesehen ist. Der Bund geht von 2,1 Milliarden Euro Kosten für die Einmalzahlung an die Familien aus.

Bereits im vergangenen Jahr gab es als Hilfe in der Corona-Krise einen Kinderbonus. Dieser belief sich auf 300 Euro pro Kind an die Kindergeldempfänger. Der Betrag wird wie schon 2020 nicht auf die Grundsicherung angerechnet.

Kinderbonus: Nur noch 150 Euro statt 300 Euro

Der Deutsche Familienverband kritisiert die Höhe von 150 Euro. Es sei schwer einzusehen, wieso der neue Kinderbonus um die Hälfte reduziert wurde. Verbandspräsident Klaus Zeh sagte der „Passauer Neuen Presse“: Es wäre gut, „wenn die Länder zusagen würden, den geplanten Kinderbonus aus ihren Mitteln auf eine angemessene Höhe von 300 Euro aufzustocken.“