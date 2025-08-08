Ein mächtiger Clan: Das sind die Kinder von Donald Trump

Donald Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten ist nicht nur Unternehmer und Politiker – sondern auch fünffacher Vater. Seine Familie war schon während seiner ersten Präsidentschaft immer wieder Teil der öffentlichen Debatte. Während manche seiner Kinder direkt in seine Geschäfte oder die Politik involviert sind, leben andere eher zurückgezogen. Dazu interessant: ++Junge Frauen zeigen den […]
Wir werfen einen Blick auf alle Trump-Kinder – von Donald Jr. bis Barron – und zeigen, wie unterschiedlich ihre Lebenswege verlaufen sind.
Donald Trumps Kinder: Wer sie sind, was sie machen
Die Kinder stammen aus drei verschiedenen Beziehungen: Mit seiner ersten Ehefrau Ivana Trump hat Donald Trump drei Kinder, mit seiner zweiten Frau Marla Maples eine Tochter, und mit seiner dritten Frau Melania Trump einen Sohn.