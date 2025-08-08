Ein mächtiger Clan: Das sind die Kinder von Donald Trump

Donald Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten ist nicht nur Unternehmer und Politiker – sondern auch fünffacher Vater. Seine Familie war schon während seiner ersten Präsidentschaft immer wieder Teil der öffentlichen Debatte. Während manche seiner Kinder direkt in seine Geschäfte oder die Politik involviert sind, leben andere eher zurückgezogen.

Dazu interessant: ++Junge Frauen zeigen den Hitlergruß und Trump profitiert – so gefährlich ist X wirklich++

Wir werfen einen Blick auf alle Trump-Kinder – von Donald Jr. bis Barron – und zeigen, wie unterschiedlich ihre Lebenswege verlaufen sind.

Donald Trumps Kinder: Wer sie sind, was sie machen

Die Kinder stammen aus drei verschiedenen Beziehungen: Mit seiner ersten Ehefrau Ivana Trump hat Donald Trump drei Kinder, mit seiner zweiten Frau Marla Maples eine Tochter, und mit seiner dritten Frau Melania Trump einen Sohn.

Donald Trump sorgt nicht nur politisch regelmäßig für Schlagzeilen – auch seine Familie steht im Fokus der Öffentlichkeit. Als Vater von fünf Kindern aus drei Ehen hat er eine bunte Patchwork-Familie, in der einige Kinder in seine Fußstapfen treten, während andere lieber im Hintergrund bleiben. Wir stellen alle Kinder des ehemaligen US-Präsidenten vor – mit Alter, Werdegang, politischer Nähe und Infos zur jeweiligen Mutter.

Foto: imago images/UPI Photo Donald Trump Jr. (46) ist der älteste Sohn aus Donald Trumps erster Ehe mit Ivana Trump. Er ist Vizepräsident der Trump Organization, politischer Aktivist und tritt regelmäßig bei konservativen Veranstaltungen auf. Besonders während der ersten Präsidentschaft seines Vaters war er ein lautstarker Unterstützer. Foto: imago images/ZUMA Wire Ivanka Trump (43) ist Donald Trumps älteste Tochter. Sie war als Beraterin im Weißen Haus tätig und führte davor ihr eigenes Modelabel. Sie ist mit Jared Kushner verheiratet, einem ehemaligen Top-Berater im Trump-Team, und gilt als eine der einflussreichsten Figuren im Trump-Clan.

Foto: imago images / Pro Shots Eric Trump (41) ist das dritte Kind von Donald und Ivana Trump. Er ist ebenfalls in der Trump Organization tätig und ist während der beiden Präsidentschaften seines Vaters eng in dessen politische Aktivitäten eingebunden. Eric lebt mit seiner Familie in Florida. Er und seine älteren Geschwister haben Donald bereits zum mehrfachen Opa gemacht. Foto: imago images/ZUMA Press Tiffany Trump (32) ist Donald Trumps Tochter aus seiner Ehe mit Marla Maples. Sie studierte Jura und ist mit einem Geschäftsmann aus dem Libanon verheiratet. Im Gegensatz zu ihren Halbgeschwistern hielt sie sich meist aus dem Zentrum der Macht fern.

Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia Barron Trump (19) ist Donald Trumps jüngstes Kind, geboren aus der Ehe mit Melania Trump. Er wurde selten öffentlich gezeigt, doch in den letzten Jahren trat er zunehmend in Erscheinung – nicht zuletzt wegen seiner auffälligen Körpergröße von über 2 Metern. Foto: imago images/ZUMA Wire Immer wieder kursierten Gerüchte über mögliche uneheliche Kinder von Donald Trump – doch bisher gibt es keine glaubwürdigen oder bestätigten Informationen, die solche Behauptungen stützen. Öffentliche Anerkennung gab es in keinem Fall. Foto: imago/UPI Photo

Mehr spannende Artikel:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.