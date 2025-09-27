Trump-Gegner Kimmel zurück auf Sendung – sofort macht er sich lustig über Deutschland

Das zwischenzeitliche TV-Aus des scharfzüngigen Trump-Kritikers Jimmy Kimmel sorgte für viel Aufregung und befeuerte die Sorgen, wohin sich die USA unter Donald Trump entwickeln. Wird die Meinungsfreiheit in den Staaten immer stärker eingeschränkt und greift die Zensur um sich? Sogar von Stefan Raab aus Deutschland kam eine Solidaritätsadresse. Der RTL-Moderator bat Kimmel sogar seine Sendung an.

Nun ging der zunächst abgesetzte Fernsehstar mit seiner Late-Night-Show im Sender ABC wieder auf Sendung. Dabei ging er sogar kurz auf Raab ein und machte einen Witz auf Kosten der Deutschen.

Kimmel: „Der Typ aus Deutschland“

Kimmel bedankte sich zunächst für die Unterstützung durch seine berühmten amerikanischen Kollegen wie Steven Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers, John Stewart oder auch Conan O-Brien. Er habe auch aus anderen Ländern Solidarität erfahren.

„Der Typ aus Deutschland“, so Kimmel ohne den Namen Raab zu erwähnen, habe ihm einen Job angeboten. An sein Studiopublikum gewandt grinste Kimmel schelmisch: „Könnt ihr euch das vorstellen? Dieses Land [die USA, die Red.] ist so autoritär geworden, dass die Deutschen sagen: ‚Komm her!“

Lacher wegen Nazi-Vergangenheit der Deutschen

Eine Anspielung darauf, dass die USA wesentlich dazu beitrugen, dass Deutschland überhaupt wieder zu einem demokratischen Staat werden konnte nach der Nazi-Herrschaft und nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun erscheint es dem Moderator Kimmel irrwitzig, dass mit Raab ausgerechnet ein Deutscher Hilfe angeboten hat, wo sich die USA doch als „Land of the free“ bezeichnen.

Ein bitterer Scherz, der auf die Lage in die USA abzielt, aber eben auch darauf, dass die Deutschen weiterhin befleckt sind durch die totalitäre Vergangenheit des Landes.