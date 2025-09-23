Während weite Teile der Bevölkerung Nordkoreas in bitterer Armut leben, scheint dieses Problem Kim Jong Un nicht zu berühren. Fotos zeigen das Staatsoberhaupt stets bestens genährt und von reichlich Prunk und Protz umgeben. Welche Luxusgüter sich im Besitz des 41-Jährigen befinden, erfährst du in unserer Bildergalerie.
Kim Jong Uns Luxusleben: Für seine Uhr muss ein Nordkoreaner 20 Jahre arbeiten
Während das Volk hungert, lebt Nordkoreas Diktator Kim Jong Un im Luxus. Für seine Uhr müsste ein Durchnschnitts-Nordkoreaner lange arbeiten.