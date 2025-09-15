  1. DerWesten.de
Kim Jong Uns Luxusleben: Für seine Uhr muss ein Nordkoreaner 20 Jahre arbeiten

Während das Volk hungert, lebt Nordkoreas Diktator Kim Jong Un im Luxus. Für seine Uhr müsste ein Durchnschnitts-Nordkoreaner lange arbeiten.

Während weite Teile der Bevölkerung Nordkoreas in bitterer Armut leben, scheint dieses Problem Kim Jong Un nicht zu berühren. Fotos zeigen das Staatsoberhaupt stets bestens genährt und von reichlich Prunk und Protz umgeben. Welche Luxusgüter sich im Besitz des 41-Jährigen befinden, erfährst du in unserer Bildergalerie.

Autos, Uhren und ein Langstrecken-Flugzeug: Kim Jong Uns irres Luxusleben

Während sein Volk in bitterer Armut lebt, scheint Nordkoreas Führer Kim Jong Un davon nicht allzu viel davon mitzubekommen. Foto: IMAGO/SNA
Der 41-Jährige genießt die Vorzüge seiner Position in vollen Zügen. Foto: IMAGO/SNA
Dazu gehört auch ein Auto aus deutscher Produktion. Der Mercedes-Maybach des Nordkoreaners hat beispielsweise einen Wert von rund 130.000 Euro. Foto: imago/AFLO
Noch wertvoller ist das Auto, das ihm der russische Präsident Wladimir Putin vermachte. Foto: IMAGO/SNA
Die Preise für die Luxuslimousine Aurus Senat beginnen bei rund 200.000 Euro. Foto: IMAGO/SNA
Natürlich hat Kim Jong Un auch ein Flugzeug. Der Langstreckenflieger Iljuschin II-62 bietet normalerweise 186 Passagieren Platz. Foto: imago/Kyodo News
Und da wäre dann noch die Uhr des Diktators. Die IWC „Portofino“ hat einen Wert von rund 14.400 Euro. Dafür müsste ein durchschnittlicher Nordkoreaner rund 20 Jahre arbeiten. Foto: IMAGO/ITAR-TASS