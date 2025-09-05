So verrückt sind die Sicherheitsvorkehrungen für Kim Jong Un

Während des Staatsbesuchs von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un in China sorgten bizarre Szenen für Aufsehen, als mutmaßliche Leibwächter akribisch den Sessel, Tisch und das Glas reinigten. Die extremen Sicherheitsmaßnahmen, die in sozialen Netzwerken viral gingen, wirken paranoid. Was hinter diesen Vorsichtsmaßnahmen stecken könnte, erfährst du in der Fotostrecke.

Fotostrecke: Extreme Sicherheitsvorkehrungen für Nordkoreas Diktator Kim Jong Un

Am Rande des Staatsbesuch von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un in China spielten sich sonderbare und bizarre Szenen ab. Das ganze Schauspiel wirkte paranoid. Foto: IMAGO/SNA Auf Aufnahmen, die in den Sozialen Netzwerken kursieren, sind mutmaßliche Leibwächter des nordkoreanischen Regimes zu sehen, die den Sessel abwischen, auf dem Kin Jong-Un zuvor neben dem ebenfalls anwesenden Putin saß. Foto: IMAGO/ZUMA Press Alles wird gründlich gereinigt, auch der Tisch und das Glas des Diktators. Doch warum dieser Aufwand? Foto: IMAGO/ITAR-TASS Es gibt keine offizielle Erklärung dafür, aber eine Vermutung: Kim Jong Un will verhindern, dass seine DNA an fremde Geheimdienste gerät. So könnten diese mit der Probe Informationen über seine Gesundheit erlangen – ein Staatsgeheimnis! Foto: IMAGO/YAY Images Diese Informationen könnten den 41-jährigen Diktator ansonsten angreifbar machen. Foto: IMAGO/VCG

