So verrückt sind die Sicherheitsvorkehrungen für Kim Jong Un

Was spielt sich da ab? In China wurden Reporter nun Zeuge, wie extrem die Sicherheitsvorkehrungen für Kim Jong Un sind.
Während des Staatsbesuchs von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un in China sorgten bizarre Szenen für Aufsehen, als mutmaßliche Leibwächter akribisch den Sessel, Tisch und das Glas reinigten. Die extremen Sicherheitsmaßnahmen, die in sozialen Netzwerken viral gingen, wirken paranoid. Was hinter diesen Vorsichtsmaßnahmen stecken könnte, erfährst du in der Fotostrecke.
