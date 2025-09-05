  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. So verrückt sind die Sicherheitsvorkehrungen für Kim Jong Un

Veröffentlicht inPolitik

So verrückt sind die Sicherheitsvorkehrungen für Kim Jong Un

Avatar-Foto von Marcel Görmann

Was spielt sich da ab? In China wurden Reporter nun Zeuge, wie extrem die Sicherheitsvorkehrungen für Kim Jong Un sind.

Bizarre Szenen
© IMAGO/SNA

Kim Jong-un: Das ist der Diktator von Nordkorea

Während des Staatsbesuchs von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un in China sorgten bizarre Szenen für Aufsehen, als mutmaßliche Leibwächter akribisch den Sessel, Tisch und das Glas reinigten. Die extremen Sicherheitsmaßnahmen, die in sozialen Netzwerken viral gingen, wirken paranoid. Was hinter diesen Vorsichtsmaßnahmen stecken könnte, erfährst du in der Fotostrecke.

Fotostrecke: Extreme Sicherheitsvorkehrungen für Nordkoreas Diktator Kim Jong Un

Bizarre Szenen
Am Rande des Staatsbesuch von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un in China spielten sich sonderbare und bizarre Szenen ab. Das ganze Schauspiel wirkte paranoid. Foto: IMAGO/SNA
Alles wurde abgewischt
Auf Aufnahmen, die in den Sozialen Netzwerken kursieren, sind mutmaßliche Leibwächter des nordkoreanischen Regimes zu sehen, die den Sessel abwischen, auf dem Kin Jong-Un zuvor neben dem ebenfalls anwesenden Putin saß. Foto: IMAGO/ZUMA Press
Warum der Aufwand?
Alles wird gründlich gereinigt, auch der Tisch und das Glas des Diktators. Doch warum dieser Aufwand? Foto: IMAGO/ITAR-TASS
DNA darf nicht an fremde Mächte
Es gibt keine offizielle Erklärung dafür, aber eine Vermutung: Kim Jong Un will verhindern, dass seine DNA an fremde Geheimdienste gerät. So könnten diese mit der Probe Informationen über seine Gesundheit erlangen – ein Staatsgeheimnis! Foto: IMAGO/YAY Images
Diktator will nicht angreifbar werden
Diese Informationen könnten den 41-jährigen Diktator ansonsten angreifbar machen. Foto: IMAGO/VCG

Weitere Nachrichten für dich: