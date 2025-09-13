Riesige Empörung in Albanien: KI-Server soll Ministerin werden

Albaniens Ministerpräsident Edi Rama hat vorgeschlagen, den KI-Server „Diella“ als Ministerin einzusetzen. Ziel sei es, die Korruption bei der Vergabe öffentlicher Aufträge abzuschaffen. Der Vorschlag löste in der Opposition Empörung aus. Das derzeitige Kabinett muss noch vom Parlament genehmigt werden, bevor „Diella“ offiziell Aufgaben übernehmen kann.

Rama stellte „Diella“ als virtuelle Assistentin vor, die bislang auf staatlichen Websites tätig war. Der Name bedeutet übersetzt „Sonne“. Mit dem Vorschlag zur Ernennung einer KI zur Ministerin will Rama seine Regierung modernisieren und Korruption effizienter bekämpfen. Die Opposition sieht darin jedoch einen Verfassungsverstoß.

KI soll Korruption bekämpfen

Gazment Bardhi, Fraktionschef der oppositionellen Demokratischen Partei, kritisierte die Entscheidung bei Facebook: „Die Streiche des Premierministers können nicht in Rechtsakte des albanischen Staates verwandelt werden.“ Er bezeichnete Ramas Kabinettsentscheidung als verfassungswidrig. Bardhi betonte, die Verfassung verlange, dass Minister albanische Staatsbürger, volljährig und geistig fit sein müssten.

Ramas Sozialistische Partei gewann im Mai erneut die Parlamentswahl und sicherte sich die absolute Mehrheit. Für Verfassungsänderungen ist jedoch eine Zweidrittelmehrheit nötig. Ob der Premier für die Ernennung von „Diella“ die Verfassung ändern will, blieb zunächst offen. Die KI könnte ohne eine solche Änderung keine offizielle Ministerrolle übernehmen.

Rama für außergewöhnliche Aktionen bekannt

Rama berichtete auf X, er habe mit „Diella“ ein „Gespräch“ geführt. Die Künstliche Intelligenz habe ihm geraten: „Halte deinen Gegner niemals auf, wenn er einen Fehler macht.“ Damit betonte er die symbolische und beratende Rolle der KI im politischen Entscheidungsprozess. Kritiker bezweifeln jedoch die praktische Umsetzbarkeit.

Der Sozialist Rama ist auch bildender Künstler und für theatralische Gesten bekannt. Im Mai begrüßte er bei einem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Tirana Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit einem Kniefall auf dem roten Teppich. Die Vorstellung von der KI-Ministerin passt zu seinem inszenierten Politikstil und seiner Vorliebe für spektakuläre Aktionen. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.