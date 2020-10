Kevin Kühnert mischt sich ein! ZDF-Straßenumfrage sorgt für heftige Diskussionen

Eine junge Frau wird für eine Äußerung in einer ZDF-Straßenumfrage angegangen. Jetzt mischt sich auch Kevin Kühnert ein.

Wer hätte gedacht, dass eine unscheinbare Straßenumfrage einmal so einen Wirbel auslöst. Das ZDF hatte im „heute journal“ Passanten und Passantinnen dazu befragt, was sie in der Corona-Pandemie besonders vermissen und wie sie die Einschränkungen beurteilen.

Das Statement einer jungen Frau sorgte dabei für gewaltige Diskussionen – die sich auch als ein Generationenkonflikt manifestieren. Auch SPD-Politiker Kevin Kühnert hat sich in die Netzdiskussion eingeschaltet. Und er hat eine klare Meinung.

Kevin Kühnert bezieht Stellung – um dieses Video geht es

Die junge Frau mit dunklen Haaren steht vor der Kamera und wird gefragt, was ihr in der Corona-Pandemie besonders fehle. Ihre Antwort: Party machen. Sie sei früher regelmäßig feiern gegangen, „drei Mal in der Woche“. Sie sei auf die Feiern „angewiesen“, wolle ihre Freunde treffen und feiern. Ihre Einschätzung: Viele gleichaltrige werden auf die Corona-Regeln pfeifen und privat Feiern organisieren. Weil sie es „mittlerweile krass vermissen“.

Eine junge Person, wohl ohne TV-Erfahrung, sagt im ZDF, wie sehr sie Partys vermisst – und Twitter ist voller Spott über Privilegienblindheit.



Also ich find's unfair. Das war eine Straßenumfrage und keine Rede zur Lage der Nation. pic.twitter.com/C7SlkDOS86 — Sebastian Meineck (@SebMeineck) October 19, 2020

Hundertfach wird das Video geteilt und kommentiert, tausendfach aufgerufen. Für viele Nutzer in den Sozialen Medien bietet der 21-Sekunden-Clip offenbar viel Reibungspotenzial.

Schnell werden auch die ersten Beleidigungen gepostet. „Kann man sich nicht ausdenken“ und „Wir sind alle verloren“ sind mit Abstand noch die nettesten Kommentare. Schnell geht es unter die Gürtellinie. Die Zitate wollen wir an dieser Stelle nicht noch einmal durchkauen.

„Kein Grund, eine junge Frau so dermaßen anzugreifen“

Doch es gibt auch Unterstützung für die Frau. Ein Nutzer meinte beispielsweise, es handele sich bloß um „eine Straßenumfrage und keine Rede zur Lage der Nation“. Auch aus der Politik gibt es erste Stimmen, die die junge Frau in Schutz nehmen.

Kevin Kühnert, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, teilte auf dem Kurznachrichtendienst ein Bild, auf welchem er klar Stellung bezog. „Dort, wo viele in der Corona-Pandemie, gerade erwachsene, die eigene Wohnung als den Rückzugsraum erlebt haben, ist es traditionell für Kinder und insbesondere Jugendliche so, dass der öffentliche Raum der Rückzugsraum ist“, so der Juso Vorsitzende.

»Es ist die Strafe unserer eigenen Jugendsünden, dass wir gegen die unserer Kinder nachsichtig sein müssen.« (Friedrich Hebbel) pic.twitter.com/C9BRMWzliL — Kevin Kühnert 😷 (@KuehniKev) October 19, 2020

Er ist nicht der einzige Jung-Politiker der für Verständnis warb. Auch Lilly Blaudszun, ebenfalls SPD, warb für ein gewisses Verständnis: „Ich vermisse Partys und Festivals übrigens auch. Und dieses Gefühl ist völlig legitim und gleichzeitig trotzdem ein großes Privileg in dieser Zeit. Jedenfalls ist es kein Grund, eine junge Frau so dermaßen anzugreifen“, schrieb die SPD-Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern. (dav)