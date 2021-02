Kevin Kühnert ledert über AfD-Wähler ab – „Könnten keine drei Stichpunkte aufzählen“

Der Wahlkampf ist längst eröffnet!

Die SPD geht spätestens seit der offiziellen Kandidatur von Olaf Scholz (62) als Kanzlerkandidat in die Vollen. Auch Kevin Kühnert (31), stellvertretender Bundesvorsitzender der Sozialdemokraten, mischt kräftig im Wahlkampf mit. Er ist eines der SPD-Gesichter 2021. Und geht gegen die Opposition in den Angriffsmodus über. Sein Hauptziel einmal mehr: die AfD! Und deren Wähler!

Kevin Kühnert ledert über AfD-Wähler ab

In einem Interview mit der Schweizer Tageszeitung „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) kritisiert der 31-Jährige die AfD, stellt ihr ein schlechtes Zeugnis als Oppositionspartei aus. Kühnert: „Die AfD scheint weitgehend mit sich selbst und dem Verfassungsschutz beschäftigt zu sein.“ Er fügt aber hinzu: „Das schadet ihr zwar merklich, aber die zehn Prozent Zustimmung, die sie immer noch hat, zeigen auch ein recht verfestigtes Wählerklientel.“

Kevin Kühnert, stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender, ledert gegen AfD-Wähler! Foto: IMAGO / Metodi Popow

Und auf DIESES hat es Kühnert voll abgesehen! Der Shooting-Star der Sozialdemokraten zur „NZZ“: „Ich sehe bei der AfD einen ähnlichen Effekt wie bei anderen rechtspopulistischen und rechtsradikalen Bewegungen: Die Ablehnung des restlichen politischen Angebots bleibt ein zentraler Treiber für die Unterstützung. Viele Menschen, die AfD wählen, könnten keine drei Stichpunkte aufzählen, bei denen die Partei eine eindeutige Position einnimmt.“ RUMMS!

----------------------------

Das ist Kevin Kühnert:

1989 in Berlin (West) geboren

2005 trat er in die SPD ein

2012 bis 2015: Landesvorsitzender der Jusos Berlin

2015 bis 2017: Stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos

2017 bis 2021: Bundesvorsitzender der Jusos

seit Dezember 2019: Stellvertretender Bundesvorsitzender

----------------------------

SPD-Politiker Kühnert: AfD hat keinen Kurs – buhlt aber um bestimmte Wählerschaft

Kühnert belässt es nicht dabei, erklärt weiter: „Das ist am ehesten noch bei der Geflüchtetenpolitik der Fall, aber schon beim Umgang mit der Europäischen Union wird es wackelig, weil ich nicht wahrnehme, dass alle pauschal sagen würden: 'Raus aus dem Laden!' Oder nehmen Sie die Pandemiebewältigung. Da hat die AfD in den vergangenen Monaten in alle Himmelsrichtungen geblinkt. Am Anfang konnte nicht genug geschützt werden, später wurde vor einem quasidiktatorischen Corona-Regime gewarnt. Das ist doch kein Kurs.“

----------------------------

Mehr News aus der Politik:

++ Greta Thunberg spottet über Politiker: „Treffen uns nur wegen der Selfies“ ++

++ Jens Spahn: Attraktiv und gut vernetzt – warum sein Ehemann für seinen Aufstieg wichtig ist ++

----------------------------

Kühnert sieht in der AfD nicht den Hauptkonkurrenten der SPD im Osten, wenngleich er eine ganz bestimmte AfD-Wählerschaft für die SPD gewinnen will. Kühnert: „Wer aus einem nationalistischen und chauvinistischen Standpunkt heraus argumentiert, ist für uns nicht erreichbar. Da sind wir schon ideengeschichtlich die falsche Adresse. Aber wer sich im Zusammenhang mit Hartz-4-Protesten oder aus Ärger über die 'Rente mit 67' von der SPD abgewendet hat, dem würde ich immer Verständnis in der Sache signalisieren – für die konkrete Verärgerung, nicht für jeden Schritt, der darauf folgte.“

Ob die kleine Charme-Offensive bei den angesprochenen AfD-Wählern ankommen wird? Das zeigen spätestens die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie die Kommunalwahl in Hessen am 14. März. (mg)

----------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Der Bachelor: Niko Griesert ganz offen – DIESES Geständnis sorgt für große Augen ++

++ Hund: Frau spielt mit ihrem Schäferhund – plötzlich erstarrt das Tier vor Angst ++

++ Lidl-Kundin betritt Geschäft – DAS fällt ihr sofort auf: „Nicht nachvollziehbar“ ++

----------------------------

Wie will man in Deutschland erfolgreich sein, wenn man es nicht mal vor der eigenen Haustür schafft, die Menschen von sich zu überzeugen? Diese Frage muss sich der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz durchaus gefallen lassen, wenn man sich das RTL/ntv-Trendbarometer anschaut. Dort schneiden andere Kandidaten deutlich besser bei der Bevölkerung ab. Besonders bitter dürften für Scholz die Umfrageergebnisse aus Hamburg sein. Hier erfährst du alle Details!