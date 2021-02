Kevin Kühnert geht Ex-Bundeskanzler Schröder an: „Mich hat das beschämt“

Da hat SPD-Politiker Kevin Kühnert bei „Bericht aus Berlin“ (ARD) aber mal richtig ausgeteilt. Am Samstagabend sprach der 31-Jährige unter anderem über die mangelnde Vorbildfunktion des FC Bayern und die Äußerungen von Altkanzler Gerhard Schröder im Nawalny-Fall.

In beiden Angelegenheiten wurde Kevin Kühnert dabei mehr als deutlich. Er sei „beschämt“ vom Verhalten des Ex-Bundeskanzlers, so die deutliche Ansage Kühnerts.

Kevin Kühnert greift Gerhard Schröder an: „Hat mich beschämt“

Kühnert wird bei „Bericht aus Berlin“ gefragt, ob er sich für Gerhard Schröder wegen dessen Zurückhaltung im Nawalny-Fall schäme. Kühnert darauf: „Es hat ein Wort von ihm gegeben – und das hat mich fast noch mehr beschämt.“ Schröder habe gesagt, „er könne die Einschätzung der Bundeskanzlerin und damit ja auch der Bundesregierung, dass Nawalny sofort freigelassen werden muss, nicht nachvollziehen.“

Eine Position, die den Altkanzler in der Debatte isoliere, so Kühnert, Schröder stehe „ziemlich allein weiter Flur mit dieser Einschätzung.“ Danach wird Kühnert richtig deutlich: „Mich hat das beschämt und er spricht dort ausdrücklich nicht für die SPD.“

----------------------------

Kevin Kühnert:

1989 in Berlin (West) geboren

2005 trat er in die SPD ein

2012 bis 2015: Landesvorsitzender der Jusos Berlin

2015 bis 2017: Stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos

2017 bis 2021: Bundesvorsitzender der Jusos

seit Dezember 2019: Stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD

----------------------------

Nawalny müsse wie so viele in Russland, die für ihre demokratischen Betätigung im Rahmen von Demonstrationen bestraft worden seien, freigelassen werden. Das politische System unter Wladimir Putin sei „mit dem Menschenrechtsstandard, dem wir uns verpflichtet fühlen, nicht übereinzubringen“.

Nawalny mit Nervengas vergiftet und zu Haft verurteilt

Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny war im August 2020 mit einem Nervengift der Nowitschok-Nervenkampfstoff vergiftet worden, musste zwischenzeitlich beatmet und ins Koma versetzt werden. Nawalny wurde zuerst in Russland, später auch in Berlin behandelt. Die russische Regierung stritt eine Verstrickung in den Gift-Anschlag ab. Internationale Beobachter verdächtigen jedoch den inländischen Geheimdienst FSB der Tat.

Der russische Aktivist Alexei Navalny. Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Nach seiner Genesung kehrte Nawalny, der selbst wegen seiner Position in der Krim-Krise und vermeintlicher Nähe zu russischen Nationalisten nicht unumstritten ist, im Januar 2021 nach Russland zurück und wurde festgenommen. Am 2. Februar wurde er zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt.

----------------------------

----------------------------

Gerhard Schröder hat einen guten Draht zu Präsident Putin und in die russische Wirtschaft. So ist Schröder unter anderem für russische Energiekonzerne tätig, soll dort hohe Managergehälter bezogen haben. Auch bei der Pipeline Nord-Stream war Schröder federführend. Kritiker sehen in den guten Russland-Kontakt die Ursache für das Schweigen von Schröder zu Menschenrechtsverletzungen in dem Staat.

