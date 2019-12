Kevin Kühnert: Dieses Bild zeigt erstaunliche Entwicklung

Manche hatten ihn tatsächlich schon abgeschrieben: Kevin Kühnert war nicht zur Wahl um den SPD-Vorsitz angetreten, obwohl nicht wenige ihn als Hoffnungsträger gesehen hatten. Viele hatten das als Zeichen von Mutlosigkeit gesehen.

Markus Lanz hatte den Juso-Chef vor einigen Monaten in seinem TV-Talk noch richtig in die Zange genommen, nachdem Kühnert offiziell erklärt hatte, sich nicht zur Wahl stellen zu wollen. „Die Karriere von Juso-Chefs kann sehr unterschiedlich aussehen. Johanna Uekermann ist jetzt Jugendsekretärin bei der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft. Gerhard Schröder wurde Kanzler. Wo wollen Sie hin?“, hatte Lanz damals provokant gefragt. Kühnert sagte damals, Johanna Uekermann fühle er sich eher verbunden. (>> Hier mehr dazu)

Kevin Kühnert bleibt nicht in den hinteren Reihen

Jetzt ist klar: Kevin Kühnert steht zumindest entgegen diverser Unkenrufe der vergangenen Monate nicht in der hinteren Reihe der SPD - ganz im Gegenteil.

Am Tag danach übrigens nochmal fette Props und einen Toast(er) auf @larsklingbeil und das gesamte Team im Willy-Brandt-Haus. Wahnsinn, was ihr in diesem Jahr wieder runtergerissen habt. Bester #GeneLARSekretär, bestes Team! ❤️ #unsereSPD pic.twitter.com/Wc3eO5PaMa — Kevin Kühnert (@KuehniKev) December 1, 2019

Ein Bild, das Kühnert bei Twitter jetzt gepostet hat, zeigt einen quietschvergnügten Juso-Chef und einen ebenso fröhlichen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil - mit einem roten SPD-Toaster. „Am Tag danach übrigens nochmal fette Props und einen Toast(er) auf Lars Klingbeil und das gesamte Team im Willy-Brandt-Haus. Wahnsinn, was ihr in diesem Jahr wieder runtergerissen habt. Bester #GeneLARSekretär, bestes Team!“

+++ Kevin Kühnert im DERWESTEN-Interview: "Kein Problem mit scharfer Kritik" +++

Am Tag nach der Wahl ist die Laune hervorragend beim Juso-Chef: Denn die SPD-Mitglieder haben seine Wunschkandidaten Norbert Walter-Borjans und Saskia Eskens in einer Stichwahl zum Spitzenduo der Sozialdemokraten gemacht.

Kevin Kühnert: „Laut werden für eine linke SPD“

Kühnert hat sich durchaus aktiv für die beiden Kandidaten eingesetzt, Im September hatte der Juso-Chef eine E-Mail an Juso-Mitglieder geschickt: Darin ein Link zu einer Liste mit „Anregungen für mögliche Fragen“ unter der Überschrift „Laut werden für eine linke SPD!“

+++ Lars Klingbeil (SPD) im Interview: „Man muss solche Leute Rechtsextreme nennen“ +++

Die Jusos sollten vor der Wahl mit diesen Fragen die Diskussion aus dem Publikum befeuern und in eine bestimmte Richtung lenken, als die Kandidaten sich auf den SPD-Regionalkonferenzen vorstellten.

Norbert-Walter Borjans (SPD, l) nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung. Vorne: Juso-Cehf Kevin Kühnert. Foto: dpa

-------------------

Kevin Kühnert

1989 in Berlin (West) geboren

2005 trat er in die SPD ein

2012 bis 2015: Landesvorsitzender der Jusos Berlin

2015 bis 2017: Stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos

Seit 2017: Bundesvorsitzender der Jusos

Im September erklärte Kühnert, nicht zur Wahl des SPD-Parteivorsitzenden anzutreten

Beim Parteitag will er sich in den Vorstand wählen lassen

-------------------

Dafür gab es auch Kritik. Der Vorwurf: Kühnert wolle damit die Wahl der neuen SPD-Spitze beeinflussen. Das ließ Kühnert an sich abperlen. Via Twitter schrieb er: „Große Aufregung heute am Telefon unserer Jusos-Pressestelle: Haben die Jusos etwa ihren Mitgliedern empfohlen, sich bei den Kandidierenden für den SPD-Parteivorsitz danach zu erkundigen, wie sie sich zu wichtigen Juso-Forderungen positionieren? Spoiler: Ja, haben sie!“

+++ Bei ARD-Talkshow: Als Sido das sagt, platzt Günther Jauch der Kragen +++

Jetzt ist das Ziel erreicht: Die Jusos haben die Wahl maßgeblich mitverantwortet. Und die Groko wackelt angesichts dieser neuen SPD-Spitze nun gefährlich - also jenes Konstrukt, dass Kevin Kühnert mit seiner „No-Groko“-Kampagne am liebsten verhindert hätte.

Was heißt das für die Karriere von Kevin Kühnert? Er hatte zuletzt klar gemacht, dass er in den Parteivorstand will und sich den Posten als SPD-Vize durchaus vorstellen könnte. War sein Verzicht auf die Vorsitzenden-Kandidatur am Ende auch eine geschickte taktische Entscheidung? Langfristig tendiert Kühnert karrieretechnisch vielleicht ja doch eher in Richtung Gerhard Schröder.