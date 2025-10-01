Kerkeling ruft zum Kampf gegen AfD auf: „Wenn wir jetzt versagen“

Bei der Verleihung des Eugen-Bolz-Preises in Rottenburg schlägt Hape Kerkeling ernste Töne an. Der Komiker und Bestsellerautor macht deutlich: Die AfD sei kein politischer Spaß, sondern eine Gefahr für die Demokratie. Auch bei „Maischberger“ wurde er deutlich – mit drastischen Vergleichen und einem flammenden Appell an alle Demokrat*innen. +++ Auch spannend: Hape Kerkeling zerlegt die […]