  3. Kerkeling ruft zum Kampf gegen AfD auf: „Wenn wir jetzt versagen“

Kerkeling ruft zum Kampf gegen AfD auf: „Wenn wir jetzt versagen“

Bei der Verleihung des Eugen-Bolz-Preises in Rottenburg schlägt Hape Kerkeling ernste Töne an. Der Komiker und Bestsellerautor macht deutlich: Die AfD sei kein politischer Spaß, sondern eine Gefahr für die Demokratie. Auch bei „Maischberger“ wurde er deutlich – mit drastischen Vergleichen und einem flammenden Appell an alle Demokrat*innen. +++ Auch spannend: Hape Kerkeling zerlegt die […]

Bei der Verleihung des Eugen-Bolz-Preises in Rottenburg schlägt Hape Kerkeling ernste Töne an. Der Komiker und Bestsellerautor macht deutlich: Die AfD sei kein politischer Spaß, sondern eine Gefahr für die Demokratie. Auch bei „Maischberger“ wurde er deutlich – mit drastischen Vergleichen und einem flammenden Appell an alle Demokrat*innen.

Von Humor zu Haltung – Kerkeling wird politisch

Auszeichnung für klare Worte – Kerkeling erhält den Eugen-Bolz-Preis
In Rottenburg wird Kerkeling für sein demokratisches Engagement geehrt. Kultusministerin Schopper lobt: „Er übernimmt Verantwortung für unsere Verfassung.“ Der Preis erinnert an NS-Widerstandskämpfer Eugen Bolz. In seiner Dankesrede wird Kerkeling politisch – und deutlicher als viele amtierende Politiker. Foto: IMAGO/Horst Galuschka /imago
Hape Kerkeling: „Die AfD tritt unsere Verfassung mit Füßen“
„Wer notorisch lügt, denunziert und unsere Demokratie angreift, den kann man nicht mit demokratischen Mitteln verteidigen“, sagt Kerkeling. Er fordert: Die AfD muss verboten werden. Und der Entertainer geht noch weiter – mit einem eindringlichen Vergleich. Foto: IMAGO
Drastischer Vergleich – AfD als „untrinkbares Wasser“
„Wenn etwas ‚in Teilen rechtsradikal‘ ist, ist es für mich komplett ungenießbar“, erklärt Kerkeling bei „Maischberger“. Wer sich einer solchen Partei anschließt, könne „kein wirklicher Demokrat“ sein. Kerkeling wirbt für einen klaren Standpunkt – auch im Bundestag. Foto: WDR
„Man muss ein AfD-Verbot wenigstens versuchen“
Kerkeling fordert von den Abgeordneten Mut: „Natürlich weiß man nie, wie ein Prozess ausgeht. Aber das ist bei jedem Gerichtsverfahren so.“ Für ihn steht fest: Die Demokratie darf ihre Feinde nicht gewähren lassen. Auch in Sachen Einwanderung stellt sich Kerkeling gegen rechtes Denken. Foto: Kleinschmidt/dpa
Hape Kerkeling: „Wir alle haben Migrationsgeschichte“
Nach Recherchen zu seinen eigenen Vorfahren stellt Kerkeling klar: „Unsere Wurzeln reichen bis Skandinavien, Russland oder Italien.“ Völkisches Denken lehnt er entschieden ab. Gerade deshalb sei es wichtig, die Demokratie aktiv zu verteidigen. Foto: IMAGO
Kerkeling warnt: „Der demokratische Staat steht auf dem Spiel“
„Wenn wir versagen, rutschen wir von einer wirtschaftlichen in eine staatliche Krise“, sagt der Entertainer. Er fordert mehr Haltung – aber ohne zu verurteilen. Auch Dunja Hayali macht bei der Preisverleihung klar: Es braucht Haltung – jetzt. Foto: IMAGO
„Auch Künstler müssen Gesicht zeigen“
In ihrer Laudatio betont Hayali, wie wichtig es sei, nicht nur als Politiker Position zu beziehen. Sie warnt vor rechten Strategien: „Wir kennen das Playbook – und dürfen nicht schweigen.“ Kerkeling spendet das Preisgeld – und sendet damit ein weiteres Signal. Foto: IMAGO
Preisgeld geht an Stiftung gegen Hass und Ausgrenzung
Kerkeling spendet das Preisgeld an die Amadeu Antonio Stiftung. Die Organisation kämpft gegen Antisemitismus und für gesellschaftliche Vielfalt. Für Kerkeling ist klar: Haltung beginnt im Alltag – und bei jedem Einzelnen. Foto: IMAGO