Karl Lauterbach geht heftig auf „Tatort“-Star Jan Josef Liefers los: „Fern jeder Realität“

Die Nachwirkungen der Video-Aktion „Alles dicht machen“ halten weiter an. Nun hat sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter geäußert – und dabei vor allem „Tatort“-Schauspieler Jan Josef Liefers ins Visier genommen.

Noch am Freitag hatte Karl Lauterbach den Schauspieler eigentlich verteidigt – nun ist die Stimmung bei dem Dürener offenbar gekippt.

Karl Lauterbach verteidigt Liefers – und geht am nächsten Tag auf ihn los

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht auf Jan Josef Liefers los. Foto: IMAGO / Eibner, picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Über „Tatort“-Schauspieler Jan-Josef Liefers war ein regelrechter Shitstorm hereingebrochen. Liefers hatte sich an der Video-Aktion „Alles dicht machen“ als einer von rund 50 Schauspielern beteiligt. Die Videos, in denen die Corona-Maßnahmen auf häufig zynisch wirkende Art kommentiert wurden, hatten bei vielen Menschen Unverständnis hervorgerufen.

Das ist Karl Lauterbach:

geboren am 21. Februar 1963 in Düren

deutscher Politiker, Mediziner und Gesundheitsökonom

SPD-Politiker und seit 2005 im Deutschen Bundestag

seit Ausbruch der Corona-Pandemie tritt er regelmäßig als Experte zu diesem Thema auf

Teils mit drastischen Worten wurden die Akteure der Videos angegangen. Für Karl Lauterbach am Freitag noch zu drastisch. Auch ihn hätten die Aussagen der Kampagne nicht überzeugt, „trotzdem müssen wir alle mit Anschuldigungen und Beleidigungen abrüsten. Die Schauspieler machen auf ihre Probleme aufmerksam. Sie haben ein Anliegen, wie wir Wissenschaftler und Politiker auch. Toleranz muss sein.“

Nachdem die Aktion am Donnerstagabend hohe Wellen geschlagen hatte, hatten sich im Verlaufe des Freitags mehrere Prominente – unter anderem Heike Makatsch – wieder von den Videos distanziert und ihren Beitrag gelöscht.

Jan Josef Liefers, eines der bekanntesten Gesichter der Aktion, hatte sich am Freitagabend in der „Aktuellen Stunde“ (WDR) allerdings für seine Kritik an den Corona-Maßnahmen und Medien verteidigt. Er gab unter anderem an, er vermisse kritische Gegenstimmen und Transparenz im Entscheidungsprozess bei Corona-Maßnahmen. Er verstehe nicht, wie „eine Bundesregierung nach so vielen im Grunde halbe, Viertel-, ganzen, Dreiviertel-Lockdowns auf die Idee“ komme, „es immer wieder zu machen“.

„Seine Inhalte sind fern jeder Realität“

Für Karl Lauterbach brachte der Auftritt des „Tatort“-Stars das Fass offenbar zum Überlaufen. Eigentlich wollte sich Lauterbach ein paar Tage auf Twitter zurückziehen – doch am Samstag schoss er deutlich gegen Liefers.

So schrieb der Gesundheitsexperte auf Twitter: „Ich habe gestern noch Jan Josef Liefers vor Hass verteidigt. Aber seine Inhalte sind fern jeder Realität.“ Die Lockdowns hätten „Zehntausenden das Leben gerettet. Daher machen wir das.“

Ich habe gestern noch ⁦@JanJosefLiefers⁩ vor Hass verteidigt. Aber seine Inhalte sind fern jeder Realität. Die vielen Lockdowns haben halt zehntausenden das Leben gerettet. Daher machen wir das. Und erklären es jeden Tag. Nicht nur „die Regierung“. Man nennt es Wissenschaft pic.twitter.com/Q6lo1E5Xv7 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 24, 2021

Nicht nur Karl Lauterbach konnte mit der Aktion der Promis wenig anfangen. Auch ein Reporter der „Heute Show“ nahm die Aktion direkt aufs Korn.

