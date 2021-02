Karl Lauterbach: Lockdown-Hammer! Düstere Prognose vom Experten – „zu wenige bereits geimpft“

Aktuell läuft der Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten. Die große Frage: Wird es einen verlängerten Lockdown geben?

Auf der einen Seite stehen die Virologen, die vor Lockerungen in den nächsten Wochen warnen. Auf der anderen Seite Wirtschaftsverbände oder Eltern, die auf eine schnelle Öffnung pochen. Gesundheitsökonom Karl Lauterbach (SPD) warnt auch vor vorschnellen Lockerungen.

Am Mittwochnachmittag wird vor allem über die Öffnung von Schulen und Kitas gesprochen. Auch Friseuröffnungen stehen zur Debatte. Wegen der Corona-Mutation ist die Sorge groß. Karl Lauterbach hat bei Twitter nun die Folgen einer verfrühten Öffnung dargelegt.

Karl Lauterbach: Experte warnt vor zu schnellen Lockerungen in Deutschland

Dabei greift der SPD-Politiker auf eine Grafik der WDR-Wissenschaftssendung „Quarks“ zurück. Die Journalisten haben transparent eine Modellrechnung der Fallzahlen aus Finnland für die nächsten Wochen übernommen. Links die Variante „Wenn's gut läuft“, rechts die deutlich schlechtere Option.

Sollte sich die britische Mutante also viel zu rasch ausbreiten, könne die Zahl der Neuinfektionen Ende März wieder bei über 1000 in dem skandinavischen Land liegen. Das Fatale: So könnte es aussehen, wenn alles so bleibe wie bisher, macht „Quarks“ deutlich. „Und jetzt dürft ihr euch vorstellen, wie die Kurven aussehen, wenn wir lockern“, schreiben die Wissenschaftsjournalisten.

Die Übertragung dieses Modells sei auf Deutschland übertragbar. Allerdings müsse hier beachtet werden, dass die Bevölkerungszahl nicht mitbetrachtet wurde. Finnland hat etwa 5,5 Millionen Einwohner. Bei uns in Deutschland mit rund 83 Millionen Einwohnern kämen wir relativ schnell in den exponentiellen Bereich mit 16.600 Neuinfektionen.

Die Grafik beschreibt die Lage der nächsten Wochen sehr gut. Der jetzige Lockdown wird erreichen, dass die „gut läuft“ Variante kommt. Öffnen bedeutet: „läuft schlecht“. Die nächsten 4 Wochen sind daher Lockerungen unvertretbar. Dafür sind zu wenige bereits geimpft. https://t.co/Z7dzind1A4 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 10, 2021

Karl Lauterbach fordert deshalb: „Die nächsten 4 Wochen sind daher Lockerungen unvertretbar. Dafür sind zu wenige bereits geimpft.“ Denn wenn Lockerungen eintreten, werde die schlechte Variante bei uns eintreten. Da sei sich der Gesundheitsexperte sicher.

