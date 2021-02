Karl Lauterbach bei Luisa Neubauer mit düsterer Zukunfts-Prognose: „Potenzial für noch gefährlichere Pandemien“

Luisa Neubauer ist das Gesicht der „Fridays For Future“-Bewegung in Deutschland. In Radio- und Fernsehformate ist die Studentin inzwischen regelmäßig als Gast eingeladen.

Beim WDR-Radiosender Cosmo nahm sie nun auch als Moderatorin das Mikrofon in die Hand. Thematisch ging es selbstverständlich um den Klimawandel. Mit SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sie dabei auch über die Zusammenhänge zwischen der Corona-Pandemie und Klimaveränderungen. Karl Lauterbachs Aussagen machen dabei alles andere als Hoffnung für die kommenden Jahre.

Karl Lauterbach warnt vor Virus-Mutation

Karl Lauterbach warnt so beharrlich vor Lockerungen, Mutationen und langfristigen Folgen, wie kaum ein anderer Politiker. Luisa Neubauer hatte sich den Experten für ihre Moderation im Rahmen der „Kontrollverlust“-Sendungen bei Cosmo als Gesprächspartner ausgesucht. Bei „Kontrollverust“ übernehmen prominente Gäste wie Rapper Eko Fresh, Podcasterin Alice Hasters und Moderatorin Aminata Belli eine komplette Stunde Sendezeit.

Luisa Neubauer hat rund zehn Minuten davon mit dem Gespräch mit dem SPD-Politiker gefüllt. Der sollte zuerst einmal die aktuelle Pandemie-Entwicklung beurteilen. Seine Sorge: Wenn man zu früh lockere könne sich die Mutation „im Hintergrund“ ungestört verbreiten. Erst im Frühling bekomme man dann „die Rechnung“ für die Lockerungen.

Das ist Luisa Neubauer:

Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer wurde 1996 in Hamburg geboren

Sie ist eine der Hauptorganisatorinnen der Fridays-for-Future-Klimastreiks in Deutschland

Für viele gilt Neubauer als das „deutsche Gesicht“ der Bewegung

Eins ihrer Hauptanliegen ist der deutsche Kohleausstieg 2030

Neubauer engagiert sich beim Bündnis 90/Die Grünen und weiteren Organisationen, die sich für Generationengerechtigkeit und gegen weltweite Armut einsetzt

Die Klimaaktivistin geht dann aber auch auf mögliche Zusammenhänge zwischen der Pandemie und dem Thema Klimaschutz ein. Lauterbach erklärt: „Die meisten Menschen glauben, dass Tiere genauso anpassungsfähig sind wie wir. Aber das ist tatsächlich bei den allermeisten Tieren nicht der Fall.“ Als Folge würden Arten entweder sterben oder wären zum Verlassen ihrer Heimatgebiete gezwungen.

Karl Lauterbach warnt vor weiteren Pandemien in den nächsten Jahrzehnten. Foto: IMAGO / photothek

Dadurch würden Tierarten miteinander und mit dem Menschen in Kontakt kommen, die sonst nicht aufeinandergetroffen wären. Zwangsläufig steige das Risiko, dass eine der „mindestens 1000 Virenarten, die nur im Tier vorkommen“ auch auf den Menschen übertragen werden könnte.

Karl Lauterbach: „Potenzial für noch gefährlichere Pandemien“

„Je mehr wir die Natur zerstören, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Epidemien und auch Pandemien bekommen“, so Lauterbach. Pandemien gehörten zu den „Miterscheinungen“ der Klimaerwärmung, „das ist unstrittig“.

+++ „Markus Lanz“ (ZDF): Impfung bei Mutationen wirkungslos? Karl Lauterbach zeichnet dramatisches Bild +++

Besonders düster wird es dann, als Lauterbach über mögliche weitere Pandemien in den nächsten Jahrzehnten spricht.

Ob wir aktuell in der schwersten Pandemie des Jahrhunderts stecken würden, dafür „würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen“. Der SPD-Politiker ist überzeugt, dass es durchaus Potenzial dafür gebe, „dass wir noch gefährlichere Pandemien bekommen“. „Das Risiko, was wir eingehen, Pandemien zu bekommen, andere, noch gefährlichere, ist erheblich“ und werde in der Politik nach wie vor unterschätzt.

Luisa Neubauer: „Nicht die letzte Pandemie, die wir erleben“

Wichtig sei ein globales Überwachungssystem und die Bekämpfung der Ursachen, „den Klimawandel zu stoppen“. Für die kommende Generation gebe es „eine deutliche Perspektiverschlechterung.“

„Schlechte Nachricht, Leute“, übernahm Neubauer nach Lauterbachs Ausführungen wieder. Man müsse sich darauf einstellen, dass es nicht die „die letzte Pandemie ist, die wir erleben“. (dav)