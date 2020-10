Karl Lauterbach hat brisante Vermutung über die Corona-Infektion von Jens Spahn

Nun hat sich ausgerechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit dem Coronavirus infiziert. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte kurz darauf eine Vermutung, wie das passieren konnte.

Am Mittwochnachmittag machte Jens Spahn seinen positiven Corona-Test öffentlich. Karl Lauterbach reagierte umgehend.

Karl Lauterbach mit Vermutung nach Corona-Infektion von Jens Spahn

Es war DIE Nachricht im politischen Berlin am Mittwoch: Jens Spahn hat Corona! Schnell kam Hohn und Spott aus den Reihen der AfD. Die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar twitterte: „Da ich davon ausgehe, dass Herr Spahn alle seine eigenen Maßnahmen und Vorschriften eingehalten hat, stellt sich mir die Frage, wie das denn nur passieren konnte.“ Noch provokanter formuliert es ihr Abgeordneten-Kollege Stephan Protschka: „Der nächste Beweis, dass entweder Masken nichts bringen oder sich Jens Spahn nicht an seine Vorgaben hält!? Ich behaupte, die Maskenpflicht bringt nichts gegen Corona.“

Der nächste Beweis dass entweder Masken nichts bringen oder sich @jensspahn nicht an seine Vorgaben hält!? Ich behaupte die #Maskenpflicht bringt nichts gegen #Corona. #Spahn wurde positiv getestet! — Stephan Protschka MdB (@AfDProtschka) October 21, 2020

Dass Corona-Masken einen vollumfänglichen Schutz bieten, hatten weder Jens Spahn noch Virologen behauptet. Zur Frage, wie sich der CDU-Politiker mit dem Virus infiziert hat, hat auch SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach eine Vermutung.

Karl Lauterbach (links) und Jens Spahn. Foto: imago images / photothek, imago images / Political Moments

-----------------------

Mehr über Jens Spahn:

Der 40-jährige ist seit 2018 Bundesminister für Gesundheit.

Bereits seit 2002 ist er CDU-Bundestagsabgeordneter.

Spahn machte zunächst eine duale Berufsausbildung zum Bankkaufmann und studierte dann als Bundestagsabgeordneter Politikwissenschaft.

Mit seinem Ehemann kaufte er jüngst eine Villa in Berlin-Darlehm.

-----------------------

Jens Spahn ist Corona-positiv: Karl Lauterbach hat diese Befürchtung

Lauterbach, der ebenfalls wie Spahn immer wieder vor einer heftigen zweiten Corona-Welle warnte, postete über Twitter: „Ich weiß, wie vorsichtig er selbst immer war. Das zeigt nur, wie hoch das Infektionsrisiko heute für jeden ist.“ Spahns Infektion fällt zusammen mit dem dramatischen Anstieg der Fallzahlen. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut 11.287 registrierte Neuinfektionen. Die Botschaft von Lauterbach lautet also: Wenn es selbst den umsichtigen Minister trifft, sind wir derzeit alle stark gefährdet.

Ich habe Jens Spahn schon persönlich gute und vollständige Genesung gewünscht. Das kann jedem von uns heute passieren. Ich weiss, wie vorsichtig er selbst immer war. Das zeigt nur, wie hoch das Infektionsrisiko heute für jeden ist. https://t.co/GJctrYa4rh — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 21, 2020

Wo hat sich Jens Spahn mit Corona angesteckt?

Offen bleibt derzeit die Frage, wo sich der Gesundheitsminister mit dem Coronavirus angesteckt hat. Noch am Mittwochvormittag saß Spahn am Kabinettstisch. Da wusste er noch nichts von seiner Infektion. Allerdings hätten die Ministerinnen und Minister alle die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten, teilte ein Regierungssprecher mit. Am Montag nahm Spahn an einem Krebs-Symposium im Berliner Axel-Springer-Verlagsgebäude teil. Auf einem Foto auf Bild.de sieht man, dass Spahn dabei eine Schutzmaske trug und Abstand zu anderen Diskussionsteilnehmern hielt.

Am Abend bedankte sich der 40-jährige CDU-Politiker via Twitter für die zahlreichen Genesungswünsche. „Ich bin in häuslicher Isolation und erhole mich mit aktuell nur Erkältungssymptomatik. Allen, mit denen ich Kontakt hatte, wünsche ich, dass sie gesund bleiben. Geben wir weiter aufeinander acht!“