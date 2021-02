Karl Lauterbach warnt vor gewaltiger Corona-Gefahr – und zieht dabei einen Vergleich, den jeder versteht

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Er ist DIE mahnende Stimme während der Corona-Krise in Deutschland – jetzt äußerst sich Karl Lauterbach (58) einmal mehr deutlich!

Das Coronavirus hält Deutschland noch immer im Würgegriff. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind bundesweit mehr als 70.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, über 2,4 Millionen Personen sind infiziert worden. Trotz Impfoffensive und Dauer-Lockdown, der mindestens bis Anfang März gilt, gehen die Infektionszahlen nur marginal runter. In einigen Gebieten Deutschlands steigt der Inzidenzwert sogar wieder.

Jetzt warnt SPD-Gesundheitspolitiker und Epidemiologe Karl Lauterbach vor schwierigen Beratungen beim Bund-Länder-Gipfel am kommenden Mittwoch – und zieht ein Vergleich, den jeder versteht!

Karl Lauterbach warnt vor großer Corona-Gefahr

Am Samstag ist der durchschnittliche Inzidenzwert in Deutschland laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 63,8 gestiegen. Seit Sonntag liegt die Zahl konstant über 60. Zum Vergleich: Vor rund zwei Wochen hatte sie bei 57,4 gelegen. Im Podcast von „The Pioneer“ glaubt Lauterbach an schwierige Zeiten, die den Bürgern noch bevorstehen würden. Lauterbach: „Ich glaube, das wird eine besonders schwierige Woche werden.“

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zählt zu den bekanntesten Corona-Stimmen Deutschlands. Foto: IMAGO / Christian Spicker

------------------------

Mehr News über Karl Lauterbach:

++ Markus Lanz (ZDF): Gast schießt gegen Karl Lauterbach – am Ende muss SIE einschreiten ++

++ Karl Lauterbach: FDP-Shop vertreibt Anti-Lauterbach-Shirt – „Unterste Schublade!“ ++

------------------------

Auf der einen Seite stehe der Wunsch nach Lockerungen. Das ist auch seitens der Politik zuvor so angekündigt worden, so Lauterbach. Auf der anderen Seite aber stehe eine dritte Welle bevor. Der SPD-Politiker zieht einen anschaulichen Vergleich: „Da rasen zwei Züge ungebremst aufeinander zu und wir wissen nicht, wie das noch zu lösen ist. Die Gefahr ist eben, dass wir in die dritte Welle hinein lockern.“

------------------------

Fakten über Karl Lauterbach:

Sein voller Name mit allen Titeln lautet Prof. Dr. med. Dr. sc. Karl Wilhelm Lauterbach.

Von seinem damaligen Markenzeichen, einer Fliege, hat sich Lauterbach mittlerweile verabschiedet.

Er war früher Mitglied der CDU.

Lauterbach ist Vater von fünf Kindern.

Bei der Wahl zum SPD-Vorsitz schied er zusammen mit Nina Scheer in der ersten Wahlrunde aus. Sie kamen auf 14,63 Prozent (31.271 Stimmen).

------------------------

Lauterbach verrät Details: Beteiligte arbeiten an Lockerungskonzepten

Puh, definitiv keine guten Aussichten. Streit ist bei den Beratungen wohl vorprogammiert. Lauterbach gibt Details bekannt: „Das wissen alle Beteiligten. Daher wird im Hintergrund fieberhaft daran gearbeitet, ein Konzept zu entwickeln, was zwar Lockerungen schon vorsieht, diese Lockerungen aber in einer Art und Weise gestaltet, dass die dritte Welle nicht befeuert, sondern zumindest gestreckt, möglicherweise auch verhindert wird.“

Es bleibt zu hoffen, dass der Corona-Albtraum bald ein Ende findet – oder dass wir es zumindest kontrollieren können.

Karl Lauterbach warnt vor der dritten Corona-Welle. Foto: IMAGO / Christian Spicker

Für einen Baustein auf dem Weg zurück zur stückweisen Normalität hält Karl Lauterbach Selbsttests unter Aufsicht in Schulen und Betrieben für denkbar. Vor Restaurants oder Geschäften sei dies aber unrealistisch: „Wer soll dort die korrekte Durchführung kontrollieren? Der Kellner, die Boutiquebesitzerin?“, sagte Lauterbach der „Welt am Sonntag“.

Sinnvoller sei es, die Bürger am Anfang zweimal die Woche unter Aufsicht in einem Testzentrum, in der Apotheke oder im Betrieb testen zu lassen. Die Einrichtungen müssten dann dazu verpflichtet werden, im Falle einer Infektion das Gesundheitsamt zu informieren, sagte Lauterbach. Ein negatives Testergebnis könne indes als Eintrittskarte für Geschäfte für den Tag der Testung genutzt werden. (dpa/AFP/mg)

------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Zwangsprostitution in Duisburg: Junge Mutter flieht vor blutigem Konflikt – hier beginnt ihr Martyrium erst richtig ++

++ Heidi Klum: Weggefährte mit bösen Vorwürfen – „Was ist nur geschehen?“ ++

++ Dortmund: Netflix-Star und Essener Rapper baut Porsche-Unfall – und widerspricht der Polizei ++

------------------------

Bei „Maybrit Illner“ (ARD) ist es zuletzt (natürlich) erneut um die Corona-Pandemie in Deutschland gegangen. Dabei ging die Meinung einiger Gäste der Sendung deutlich auseinander. So wurde SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach von einem Gast ziemlich angegangen. Die Kritik hatte es in sich! Hier kannst du alle Details nachlesen.