Karl Lauterbach verrät, wann uns die „3. Welle mit Turbo-Virus“ erfasst

Eigentlich sieht es besser aus an der „Corona-Front“: Das RKI meldete am Dienstagmorgen, dass die Sieben-Tages-Inzidenz deutschlandweit auf 72,8 Prozent gefallen sei. So niedrig lag sie seit drei Monaten nicht mehr. Zudem verzeichnete das RKI „nur“ noch 3.370 Neuinfektionen. Der Trend scheint also zu stimmen.

Doch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußert Bedenken. Aus seiner Sicht sind die Zahlen trügerisch.

Karl Lauterbach spricht von dritter Corona-Welle

Der Bundestagsabgeordnete geht von einer baldigen dritten Corona-Welle aus. Er will sogar den Zeitraum wissen, wann wir sie alle spüren werden.

Karl Lauterbach: „Epidemiologisch müssten wir sogar verschärfen“

Karl Lauterbach nimmt dabei Bezug auf einen „Spiegel"-Artikel mit dem Titel „Coronavirus-Mutation: Warum die sinkenden Infiziertenzahlen trügerisch sind“. In dem Artikel wird eine Modellrechnung vorgestellt, wonach es durch die Mutationen zu einer neuen starken Dynamik im Infektionsgeschehen ab März kommen kann.

„Ich komme in eigenen Berechnungen zu ähnlichen Ergebnissen"; lässt der Medizin-Professor Lauterbach seine Twitter-Follower wissen. In seinem Modell geht Lauterbach davon aus, dass sich derzeit etwa 20 Prozent aller Neuinfektionen in Deutschland auf die deutlich ansteckenderen Mutationen B117 (britische Variante) und B1351 (südafrikanische Variante) zurückführen lassen.

Demnach sei noch bis Ende Februar mit einem Absinken der gesamten Corona-Fallzahlen in Deutschland zu rechnen, weil der Lockdown wirke. Tatsächlich aber würden sich parallel dazu die infektiöseren Mutationen immer mehr ausbreiten und ihr Anteil am Infektionsgeschehen zunehmen. Das stelle die Politik vor eine Dilemma-Situation: „Bevölkerung erwartet Lockerung, weil Fallzahlen sinken. Epidemiologisch müssten wir sogar verschärfen, weil 3. Welle mit Turbo-Virus droht. Zusätzlich gefährden wir Impferfolg, weil bei B1351 Impfung weniger wirkt, Astra kaum“, schreibt Lauterbach auf Twitter.

Karl Lauterbach (SPD) warnt: „Es bliebe nur Lockdown bis Ostern“

Die politisch schlechteste Lösung sei es aus seiner Sicht, mit Maßnahmen zu warten, bis die dritte Welle deutlich sichtbar wird. Die „verlorene Zeit“ sei dann nicht einholbar. „Es bliebe nur Lockdown bis Ostern“, warnt der Sozialdemokrat. Deshalb seien nun auf dem Corona-Gipfel von den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung „Mut und Transparenz gefragt“.

(1) Ich komme in eigenen Berechnungen zu ähnlichen Ergebnissen. Dabei gehe ich von Wachstumsrate heute +35%/Woche aus, entspricht erhöhten R-Wert ca 40%. Dann hätten wir Stand heute ca 20% B117/B1351. Fallzahlen sinken dann bis Ende Februar, dann 3. Welle https://t.co/9AACPqBZJJ — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 8, 2021

Bereits in der vergangenen Woche warnte Lauterbach in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz vor einem solchen Szenario. Der Moderator unterbrach dabei den SPD-Politiker und sprach Grünen-Chef Habeck an: „Ich gucke Robert Habeck an, der kriegt gerade die Krise.“ Der schlagfertige Parteichef entgegnete getroffen: „Er kündigt gerade die dritte Welle an.“

