Karl Lauterbach: Irre neue TV-Show! SPD-Politiker macht jetzt Comedy?

Seit der Corona-Pandemie ist Karl Lauterbach Dauergast in den Talkshows von ARD und ZDF. Wir stellen den SPD-Politiker vor.

Karl Lauterbach (58) soll in einer neuen TV-Show von Amazon Prime als Stand-up-Comedian auftreten. Wird er jetzt etwa Special Guest bei „LOL - Last One Laughing“?

Nein, dort wird Karl Lauterbach nicht zu sehen sein. Das neue Format heißt „One Mic Stand“. Dabei sollen laut Bild-Zeitung fünf erfahrene Comedians neue Sternchen am Comedyhimmel ausbilden.

Karl Lauterbach: Wird er jetzt ein gefeierter Comedy-Star?

Teddy Teclebrhan, Torsten Sträter, Michael Mittermeier, Harald Schmidt und Hazel Brugger nehmen jeweils einen Neuling auf dem Terrain unter ihre Fittiche und wollen mit ihnen trainieren, dass diese die Zuschauer nur so zum Lachen bringen.

Macht Karl Lauterbach jetzt Comedy? Foto: imago images

Lauterbach konnte sich dabei auf Unterstützung von Hazel Brugger (27) freuen. Die gebürtige Schweizerin habe mit ihm seinen Sketch am Abend der Bundestagswahl aufgezeichnet.

Wird Karl Lauterbach jetzt der Politik etwa den Rücken kehren und doch nicht auf einen Ministerposten schielen? Der 58-Jährige zu Bild: „Natürlich bleibe ich der Bundespolitik treu. Das Ganze war eine einmalige Aktion, die großen Spaß gemacht hat.“

Fakten über Karl Lauterbach:

Sein voller Name mit allen Titeln lautet Prof. Dr. med. Dr. sc. Karl Wilhelm Lauterbach.

Von seinem damaligen Markenzeichen, einer Fliege, hat sich Lauterbach mittlerweile verabschiedet.

Er war früher Mitglied der CDU.

Lauterbach ist Vater von fünf Kindern.

Bei der Wahl zum SPD-Vorsitz schied er zusammen mit Nina Scheer in der ersten Wahlrunde aus. Sie kamen auf 14,63 Prozent (31.271 Stimmen).

Du bist jetzt schon ganz heiß darauf, die Comedy-Künste zu sehen? Dann musst du dich wohl noch ein bisschen gedulden. Die Sendung soll erst im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden. Wer sonst noch in der Show dabei sein wird, ist bislang noch nicht bekannt. (js)