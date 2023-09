Kanzler Scholz fliegt auf – die Deutschen haben ihn durchschaut

Immer wieder Streit in der Ampel. Äußere und innere Krisen beschäftigen das Land. Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz steht vielfach in der Kritik.

Es kommt zu wenig Kommunikation vom Kanzler. Umfragen des ZDF zeigen, dass Scholz den deutschen Bürgern nichts vormachen kann. Sie haben ihn durchschaut.

Olaf Scholz: Viel zu passiv

Seit dem 8. Dezember 2021 ist Olaf Scholz, der gebürtige Osnabrücker, deutscher Bundeskanzler. Doch die Beliebtheit des Sozialdemokraten hat in dieser Zeit eher abgenommen. Der Umgang mit Russland und der Ukraine, das Heizungsgesetz und zuletzt die Wirtschaftspolitik. Scholz Ampelregierung wird stark kritisiert.

Dabei geht es immer wieder auch um die Person des 65-Jährigen. Er stehe nur daneben, wenn FDP und Grüne sich fetzen, so die Kritik. Außerdem halte er seine Versprechen nicht ein, kommuniziere zu wenig darüber. Das ist in den sozialen Medien, auch unter den Posts der SPD, vielfach zu lesen. Eine Umfrage des „ZDF-Politbarometers extra“ zeigt ebenfalls ein solches Bild. 73 Prozent der Befragten fanden „eher nicht“, dass sich Olaf Scholz in wichtigen politischen Themen durchsetzt.

Auch die Kommunikation des Bundeskanzlers wurde mangelhaft bewertet. 72 Prozent fanden die Aussage richtig, dass Olaf Scholz bei politischen Interviews häufiger als andere Politiker keine konkrete Antwort gebe.

Zu viel Larifari, zu wenig Tacheles?

Eine Rechtfertigung hierfür könnte sein, dass deutsche Politiker, anders als beispielsweise in den USA, nicht lügen dürfen. Wohingegen es bei Trump geradezu zum guten Ton gehört, Fakten zu verdrehen oder sogar zu erfinden, sind deutsche Politiker dazu angehalten, bei der Wahrheit zu bleiben. Anderenfalls erwarten sie, in den meisten Fällen, harte Konsequenzen. Ob die Schlussfolgerung daraus sein sollte, einfach nichts mehr zu sagen, wie es Scholz der Meinung vieler Bürger nach tut, ist fraglich. Bei den potenziellen Wählern kommt es jedenfalls nicht gut an.

Unter der auf Instagram veröffentlichten Studie des ZDF kommentierte ein User „Welch Wunder, nach 16 Jahren Merkel will die Mehrheit keine Merkel-Kopie…wer hätte das gedacht.“

Scholz selbst hingegen äußerte gegenüber dem ZDF, man habe viele Gesetze auf den Weg gebracht „Ich bin derjenige, der das Tempo macht und das betrachte ich auch als meine Aufgabe“.