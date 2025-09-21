Paukenschlag in der Politik! Kanada und Großbritannien erkennen Staat Palästina an

Ein diplomatischer Paukenschlag: Großbritannien, Kanada und Australien haben am Sonntag (21. September) offiziell die Anerkennung eines palästinensischen Staates verkündet. Damit gehen Kanada und Großbritannien als erste G7-Staaten diesen Schritt – ein deutliches Signal an die Weltgemeinschaft.

Während über 140 UN-Mitglieder Palästina bereits anerkannt haben, hält sich Deutschland weiterhin zurück.

Politische Geschichte: Drei Länder kennen Palästina als Staat an

Es ist ein außenpolitischer Paukenschlag: Kanada, Großbritannien und Australien haben am Sonntag bekannt gegeben, dass sie Palästina offiziell als Staat anerkennen. Eine Entscheidung, die nicht nur Symbolkraft hat – sondern den Nahost-Konflikt auf eine neue Ebene hebt. Denn erstmals stellen sich mit Kanada und Großbritannien zwei große G7-Nationen offen gegen die bisherige Linie westlicher Staaten.

Kanadas Premierminister Mark Carney machte dabei klar: Sein Land halte an der Idee eines palästinensischen Staates fest – Seite an Seite mit Israel. Doch unter Israels Premier Netanjahu, so Carney, werde genau das aktiv verhindert. Deshalb sei es jetzt an der Zeit, Palästina anzuerkennen – gemeinsam mit anderen Partnern, um die Zwei-Staaten-Lösung nicht endgültig scheitern zu lassen.

Keir Starmer gibt öffentliches Statement

Auch Großbritanniens Premier Keir Starmer bezog deutlich Stellung. In einem Video auf der Plattform X sagte er, die Anerkennung Palästinas sei „das exakte Gegenteil der hasserfüllten Vision der Hamas“. Es gehe nicht um Belohnung für Gewalt, sondern um Hoffnung auf Frieden – und darum, den blutigen Krieg im Gazastreifen endlich zu beenden. Australien hatte sich bereits kurz davor dem Schritt angeschlossen.

Auch der Zeitpunkt ist kein Zufall: In wenigen Tagen beginnt nämlich die UN-Generaldebatte in New York – und weitere Länder wie Frankreich, Belgien oder Neuseeland könnten nachziehen. Deutschland und die USA, Israels engster Verbündeter, hingegen bleiben bei ihrer Linie: keine Anerkennung – zumindest noch nicht. So betont Deutschlands Außenminister Johann Wadephul, „dass ein Palästinenser-Staat jetzt nicht anzuerkennen ist, aber dass eine Zweistaatenlösung möglich sein muss“.

Außenminister Johann Wadephul erklärte dabei, die Bundesregierung sehe aktuell nicht den richtigen Moment für diesen Schritt. Man halte an der Zwei-Staaten-Lösung fest, wolle aber weiter auf Verhandlungen setzen. Problematisch dabei ist, dass es seit 2014 keine ernsthaften Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern gibt – stattdessen dominieren Gewalt, Blockade und politische Fronten.

Lage in Westjordanland ist verschärft

Gleichzeitig verschärft sich die Lage im Westjordanland. Mehr als 700.000 israelische Siedler leben heute in Gebieten, die die Palästinenser für ihren künftigen Staat beanspruchen. Der Siedlungsausbau geht weiter – unterstützt von Netanjahus rechtskonservativer Regierung, die eine palästinensische Staatsgründung inzwischen offen ablehnt.

Denn die israelische Regierung ist der Auffassung, dass die Gründung eines palästinensischen Staates eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit Israels darstellen würde. Aus ihrer Sicht käme eine Anerkennung Palästinas einer nachträglichen Bestätigung der Gewaltakte der Hamas gleich – insbesondere im Hinblick auf den brutalen Angriff vom 7. Oktober 2023.

Eines ist somit klar: Unter den aktuellen Bedingungen ist ein „echter“ Staat kaum vorstellbar. Und doch ist die Anerkennung durch Kanada, Großbritannien und Australien ein politisches Signal. Es ist ein Signal, um Druck auf Israel auszuüben und um endlich eine Lösung zu finden.