Zwingt Kanada Trump in die Knie? DAS würde die USA extrem hart treffen

Im Konflikt mit Donald Trump könnte Kanada die nächste Stufe zünden! Zuerst provozierte der Präsident seine Nachbarn mit Bemerkungen über eine Eingliederung Kanadas als 51. US-Bundesstaat. Mittlerweile geht es um schmerzhafte Zölle und ein Handelskrieg zieht immer weitere Kreise. All das löste bei den Kanadiern eine Welle des Patriotismus aus, die nun zu einer abstrusen Idee führte.

Man könnte sagen, es ist nur ein Witz. Doch wer weiß in diesen Tagen schon, was auf dieser Welt noch wirklich passieren kann.

Das könnte Trump Ärger seiner Wähler einbringen

Der Stand-up-Comedian Matthew Puzhitsky hat mit einem Instagram-Video den Vorschlag gemacht, die Seite Pornhub in den USA zu sperren. Das Portal gehört zu den beliebtesten Seiten in diesem nicht jugendfreien Bereich und wird vor allem in den USA massenweise abgerufen. Die Seite gehört dem kanadischen Unternehmen Mindgeek, mit Sitz in Montreal.

Aus Sicht von Puzhitsky wäre ein Pornhub-Aus für Trump und die US-Amerikaner die „nukleare Option“, also die ultimative Sanktion. „Wenn Kanada Pornhub in den USA verbieten könnte, würden wir den Handelskrieg gewinnen“, sagte er der „New York Post“. „Dann war es das!“

Tatsächlich sollen fast 40 Prozent der Pornhub-Nutzer aus den USA stammen. „Dieses potenzielle Verbot könnte ein starkes Signal senden und eine Selbstreflexion der bestehenden Zollmaßnahmen anregen“, argumentiert Puzhitsky daher weiter.

Eine Pornhub-Sanktion soll Trump somit unter Druck setzen. Doch vermutlich wird das ein Internet-Gag bleiben.

Wirtschaftswachstum in USA, Mexiko und Kanada leidet

Die Handelskriege von Trump belasten derweil die Weltwirtschaft zunehmend. Die Organisation für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) senkte am Montag ihre globale Wachstumsprognose. Für die USA geht die OECD von einem Wachstum von 2,2 Prozent aus (vorher 2,4 Prozent). Deutlich reduzierte sie die Erwartung für das kommende Jahr um 0,5 Prozentpunkte auf noch 1,6 Prozent.

Mexiko dürfte laut OECD sogar in die Rezession stürzen! Die Experten senkten die Wachstumserwartung um 2,5 Prozentpunkte auf minus 1,3 Prozent. Für Kanada gehen sie von einem Minus um 1,3 Prozentpunkte im Vergleich zur vorherigen Prognose und daher noch 0,7 Prozent Wachstum im Jahr 2025 aus. In Mexiko, Kanada und den USA erwarten sie außerdem eine deutlich höhere Inflationsrate aus.