Kamala Harris privat: Was du noch nicht über sie weißt

Ist nun der Weg frei für Kamala Harris? Joe Biden verkündete am Sonntag, dass er nicht erneut antreten will. Dann empfahl der amtierende Präsident seine Vize als Kandidatin für die Demokratische Partei.

Es sei seine „beste Entscheidung“ gewesen, Kamala Harris als seine Vizepräsidentin auszuwählen. Biden spricht ihr seine „volle Unterstützung“ dafür aus, dass sie die Kandidatin der Partei wird. An seine Parteifreunde appelliert er: „Demokraten – es ist Zeit, zusammenzukommen und Trump zu besiegen. Lasst es uns tun.“

Kamala Harris privat: Familie, Kinder und Studium

Wer ist die Frau, die nun gegen Donald Trump antritt und vielleicht die erste US-Präsidentin der Geschichte wird? Die 59-Jährige erlebte seit 2010 einen steilen politischen Aufstieg und bringt eine spannende Familienbiografie mit ins Rennen.

Die Mutter von Kamala Harris, eine Brustkrebsforscherin, wanderte aus Indien in die USA ein. Ihr Vater stammte aus Jamaika. Später wurde er Wirtschaftsprofessor an der renommierten Stanford Universität. Kamala Harris wurde 1964 in Oakland (US-Bundestaat Kalifornien) geboren. In ihrer Jugend erlebten Harris und ihre Schwester Maya Rassismus durch andere Kinder aufgrund ihrer Hautfarbe. In den USA gibt es allerdings eine Diskussion darüber, ob Harris „schwarz genug“ ist, um afroamerikanische Wählerinnen und Wähler anzusprechen.

Steiler Aufstieg bis ins Weiße Haus

Harris studierte Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften und danach Jura. Ihr Weg an die Spitze des Staates begann als gewählte Bezirksstaatsanwältin in San Francisco und danach als Attorney General von Kalifornien. Das Amt ist eine Mischung aus Generalstaatsanwältin und Justizministerin. Mit einer strengen „Law-and-order“-Politik machte sie Schlagzeilen.

Ihr gelang danach eine erfolgreiche Kandidatur als Senatorin für Kalifornien. Ihre Kandidatur als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten für die Wahl 2020 musste sie aufgrund niedriger Umfragewerte aufgeben. Kurz darauf wurde sie aber Vize-Präsidentschaftskandidatin von Joe Biden.

Kinder ihres Ehemannes nennen sie „Momala“

Die multikulturell geprägte Baptistin ist seit 2014 mit dem jüdischen Rechtsanwalt Douglas Emhoff verheiratet. Er brachte zwei jugendliche Kinder mit in die Ehe. Die mittlerweile erwachsenen Kinder nennen sie „Momala“. Harris selbst hat keine eigenen Kinder geboren.

Harris ist die erste Vizepräsidentin mit dunkler Hautfarbe und asiatischen Wurzeln. Nun könnte sie ihre spektakuläre Karriere mit einem Wahlsieg gegen Donald Trump krönen und weiter Geschichte schreiben.