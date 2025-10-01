Sie war seine Geheimwaffe – Trump-Enkelin kassiert Kritik für Mode-Debüt mit Opa im Bild

Vom Golfplatz auf den Laufsteg: Kai Trump erbt nicht nur das Gen, sondern auch das Geschäft und sorgt mit Style-Klau für Wirbel.
Donald Trump ist 79 und damit der älteste je vereidigte Präsident der USA. Selbst Joe Biden war bei seinem Amtsantritt jünger. Nicht besonders reizvoll für die jüngeren US-Amerikaner, zumal Trump wenig für sie tut. Um das auszugleichen, ist er auf Social Media präsent, hatte den Tweet-Abhängigen Elon Musk auf seiner Seite und den vor kurzem bei einem Attentat ums Leben gekommenen Charlie Kirk, die sich für ihn in den Beliebtheitswettbewerb der digitalen Welt werfen. Doch bei diesen ganzen Männern im Team fehlt etwas – oder jemand – der die Jüngeren anspricht. Am besten die jungen Frauen. Und da kommt Kai Trump ins Spiel.
Kai Trump soll die Gen Z bezirzen und legt sich dabei mit Taylor Swift an