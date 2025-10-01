Sie war seine Geheimwaffe – Trump-Enkelin kassiert Kritik für Mode-Debüt mit Opa im Bild

Donald Trump ist 79 und damit der älteste je vereidigte Präsident der USA. Selbst Joe Biden war bei seinem Amtsantritt jünger. Nicht besonders reizvoll für die jüngeren US-Amerikaner, zumal Trump wenig für sie tut. Um das auszugleichen, ist er auf Social Media präsent, hatte den Tweet-Abhängigen Elon Musk auf seiner Seite und den vor kurzem bei einem Attentat ums Leben gekommenen Charlie Kirk, die sich für ihn in den Beliebtheitswettbewerb der digitalen Welt werfen. Doch bei diesen ganzen Männern im Team fehlt etwas – oder jemand – der die Jüngeren anspricht. Am besten die jungen Frauen. Und da kommt Kai Trump ins Spiel.

Kai Trump soll die Gen Z bezirzen und legt sich dabei mit Taylor Swift an

Kai Trump ist die älteste Enkelin von Donald Trump. Sie ist die 18-jährige Tochter von Donald Trump Jr. und dem Ex-Model Vanessa Haydon. Foto: IMAGO/USA TODAY Network Sie spielt Golf, will auf das College in Miami, ist das perfekte American Girl und – noch viel wichtiger für Trump – sie ist aktiv auf Social Media. Mit 3,3 Millionen Followern auf TikTok und 2,2 Millionen auf Instagram ist sie zwar lange nicht so berühmt wie ihr Großvater, sie hat aber eine wesentlich jüngere und weiblichere Followerschaft. Foto: IMAGO/USA TODAY Network Und das weiß sie für sich zu nutzen, ganz in der Tradition ihrer Familie, in der fast jedes Mitglied mit Immobilien, Fernsehsendungen und sogar Golf reich geworden ist. So hat es auch Kai Trump vor. Foto: imago images/Future Image Sie startet ihre eigene Modemarke, die – ganz der Opa – nach ihr benannt ist. Mit einem der Pullis ließ sie sich bereits an der Seite ihres Großvaters ablichten. Foto: IMAGO/NurPhoto Dafür müssen beide Trumps ordentlich Kritik einstecken, denn nicht nur, dass der Präsident hier für seine ganz private Bereicherung die Werbetrommel rührt, er stellt auch das Weiße Haus als Shooting-Ort für die Klamotten zur Verfügung. Foto: imago/photothek Außerdem: Für recht schlichte Sweatshirts, die Kai Trump selbst als „Basic für jeden Anlass“ beschreibt, sind die rund 130 Dollar, beziehungsweise etwa 111 Euro pro Teil, nicht gerade ein Schnäppchen, finden die Kritiker. Foto: IMAGO/UPI Photo Und noch ein weiteres Problem gibt es mit den Pullis: Das Logo darauf, „KT“, erinnert viele User an das auf dem Merch von Taylor Swifts Verlobtem, dem NFL-Star Travis Kelce. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

