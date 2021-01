Joe Biden geht vor Senatswahl in Georgia auf Donald Trump los – „Unaufhörliches Gejammer“

Foto: imago images / The Photo Access

Joe Biden teilt vor den Senatswahlen in Georgia aus. Doch auch Donald Trump hält die Füße nicht still.

Wer dachte, nach den Präsidentschaftswahlen im November wäre erst einmal Ruhe in der amerikanischen Politik, hat sich in vielerlei Hinsicht getäuscht. Und das nicht nur, weil Donald Trump noch immer nicht den Sieg von Joe Biden anerkannt hat.

Seit November herrscht quasi Dauerwahlkampf. Und dessen Höhepunkt gipfelt nun in den Senatswahlen im südlichen US-Bundesstaat Georgia. Vor allem für Joe Biden geht es dabei um viel. Kein Wunder also, dass er die Ellbogen ausfährt und auf Konfrontationskurs geht.

Joe Biden wirft Trump „unaufhörliches Gejammer“ vor

Seit 13 Uhr unserer Zeit (7 Uhr Ortszeit) sind die Wahllokale in Georgia geöffnet. Zwölf Stunden haben die Wähler dann Zeit, ihre Stimmen in den Wahllokalen abzugeben. Wie bei der Präsidentschaftswahl haben viele Amerikaner auch diesmal wegen der Corona-Pandemie von ihrem Recht auf Briefwahl Gebrauch gemacht. Nach Statistiken des „Elections Project“ sollen es rund 3 Millionen der etwa 7,2 Millionen in Georgia registrierten Wähler sein.

Gerade für Joe Biden steht viel auf dem Spiel. Er ist zum Siegen der beiden Senatsplätze verdammt, will er seine erste Amtszeit ohne große Störgeräusche verbringen.

Dementsprechend ruppig ist der Ton zwischen Biden und Trump. Letzterer ist ebenfalls in Georgia um Wahlkampf für die beiden republikanischen Senatskandidaten zu machen. Biden sagte bei einer Kundgebung in Atlanta, Trump falle nur noch durch sein „unaufhörliches Gejammer und Klagen“ auf. Die beiden republikanischen Kandidaten dächten, dass ihre Loyalität dem amtierenden Präsidenten Donald Trump gelte, nicht Georgia und der Verfassung der USA.

Wahl in Georgia: Wann es Ergebnisse gibt, ist noch unklar

Trump war ebenfalls wenig zimperlich. Die beiden demokratischen Kandidaten Ossoff und Warnock seien „Extremisten, die alles zerstören würden, was den Patrioten in Georgia am Herzen liegt“. Er schwörte seine Anhänger und die der „Grand-Old-Party“ (GOP) ein: „Das könnte die wichtigste Stimme sein, die ihr für den Rest eures Lebens abgeben werdet.“

Ob die Ergebnisse der Senatswahl in Georgia noch in der Nacht kommen, ist bislang unbekannt. Umfragen zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen in beiden Paarungen.

Diese Kandidaten treten in Georgia gegeneinander an:

Kelly Loeffler (Republikaner) gegen Raphael Warnock (Demokraten)

David Perdue (Republikaner) gegen Jon Ossoff (Demokraten)

Aufgrund der vielen Briefwähler ist auch bei der Senatswahl in Georgia davon auszugehen, dass zuerst die republikanischen Kandidaten in Führung liegen. Ihre Anhänger nutzen tendenziell häufiger die Möglichkeit, im Wahllokal abzustimmen. Mit zunehmender Auszählung der Briefwahlstimmen wird ihr Vorsprung voraussichtlich schrumpfen. Wer am Ende als Sieger hervorgeht, ist bislang nicht abzusehen.

Darum ist die Wahl in Georgia so wichtig

Der amerikanische Kongress besteht aus zwei Kammern: Dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Während die Demokraten im Repräsentantenhaus bereits die Mehrheit halten, liegen die Republikaner im Senat vorn. Das könnte sich je nach Ausgang der Senatswahlen in Georgia ändern.

Im Senat erhält jeder Bundesstaat zwei Plätze, ganz egal, wie groß der Staat ist. Insgesamt gibt es also 100 Sitze zu vergeben. Aktuell halten die Republikaner 50 von ihnen, die Demokraten 48. Sollte es also gelingen, beide Senatssitze in Georgia zu holen, käme es zu einer Pattsituation. Die zukünftige Vizepräsidentin Kamala Harris (Demokraten) wäre dann das Zünglein an der Waage.

Die Kontrolle über den Senat würde dem künftigen Präsident Joe Biden das Regieren deutlich erleichtern – vorausgesetzt, die Demokraten werden bei Gesetzesvorhaben oder Ernennungen von Regierungsmitgliedern an einem Strang ziehen. (dav, mit dpa)