Joe Biden: Neuer Präsidenten-Account folgt auf Twitter zwölf Personen – doch SIE passt so gar nicht ins Bild

Für den Ex-US-Präsidenten Donald Trump war Twitter DAS Sprachrohr, um mit seinen Anhängern in Kontakt zu treten. Häufiger nutzte er dafür allerdings seinen privaten Account als den des offiziellen Präsidenten. Jeder Präsident erhält nämlich seit Barack Obama von Twitter einen offiziellen Präsidenten Account – jetzt natürlich auch Joe Biden.

Ein Blick auf die Liste derer, bei denen der Joe Biden in den ersten Tagen auf „Folgen“ gedrückt hat, sorgt jedoch für so manch verwunderte Blicke. Denn ein Account passt so gar nicht ins Bild.

Joe Biden: Neuer Präsidenten-Account eingerichtet

Die alten Tweets des bisherigen Präsidenten werden normalerweise archiviert und somit für die Nachwelt digital konserviert. Bei Donald Trump hat sich das mit der Abschaltung seines Accounts allerdings von selbst erledigt.

Noch ist der neue Account von Joe Biden vergleichsweise jungfräulich. Keine zehn Tweets hat der offizielle „Potus“ (President of the United States) Account seit der Erstellung am 15. Januar veröffentlicht. Auch die Zahl der Menschen, denen der Präsident folgt, ist überschaubar.

DIESER Account passt so gar nicht ins Bild

Lediglich zwölf Nutzern wurde bisher die Ehre zuteil, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu seinen Followern zu zählen. Darunter Vizepräsidentin Kamala Harris, First Lady Jill Biden, Kamala Harris Ehemann Doug Emhoff und verschiedenen Sprechern oder Verantwortlichen des Weißen Hauses – und Chrissy Teigen.

Ihr Account passt so gar nicht ins Bild. In der Beschreibung ihres Profils gibt es keine Referenz zum Weißen Haus, dort steht lediglich „Un-Motivations-Rednerin“. Doch wer steckt hinter der Frau, die auf Instagram so sexy unterwegs ist?

Teigen ist amerikanisches Model, ihr Vater stammt aus Norwegen, ihre Mutter aus Thailand. 2016 veröffentlichte sie ein Kochbuch, welches zu einem Bestseller der New York Times wurde. Sie ist mit dem Musiker John Legend verheiratet und hat zwei Kinder.

„Ich sollte niemals wieder twittern“

Doch warum hat der mächtigste Mann der Welt ausgerechnet Teigen in den erlesenen Kreis seiner Follows aufgenommen? Das kann wohl nur Joe Biden selbst beantworten. Doch es gibt zumindest eine kleine Vorgeschichte.

OH MY GOD !!!!!!!!!! https://t.co/BmBfkPZgEj — chrissy teigen (@chrissyteigen) January 21, 2021

Am Mittwoch, dem Tag der Amtseinführung von Joe Biden, hatte die 35-Jährige auf Twitter geschrieben: „Hey Joe Biden, ich wurde vom Präsidenten für vier Jahre blockiert, kann ich bitte einen Follow bekommen?“

hello @joebiden I have been blocked by the president for four years can I get a follow plz — chrissy teigen (@chrissyteigen) January 20, 2021

Dass sie damit Erfolg haben würde, dürfte das Model selbst überrascht haben. Nachdem der Präsidenten-Account ihr tatsächlich gefolgt ist, schrieb sie mehr als ungläubig: „Oh mein Gott“ und „ich sollte wahrscheinlich niemals wieder twittern“. (dav)