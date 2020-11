Joe Biden neuer US-Präsident – das ist JETZT sein Weg ins Weiße Haus

Am 20. Januar 2021 wird der neue US-Präsident Joe Biden vereidigt. Bis dahin stehen einige wichtige Fristen an. Das ist Bidens Weg ins Weiße Haus!

Noch laufen die Auszählungen in einigen Staaten. Der US-Präsident wird nicht direkt durch das Volk gewählt, sondern durch die Wahlleute in den Bundesstaaten. Sobald alle Stimmen ausgezählt sind und von den Bundesstaaten beglaubigt, ist jeder Gouverneur und jede Gouverneurin per Gesetz dazu verpflichtet, die sogenannten „Certificates of Ascertainment“ (dt. Erfassungszertifikate) vorzubereiten.

Darin sind die Namen der Wahlleute und die Zahl der Stimmen für Wahlsieger und Wahlverlierer aufgezählt. Sie werden dann ans US-Bundesarchiv gesendet.

Das Weiße Haus wird demnächst von Joe Biden besetzt. Foto: imago images

Joe Biden: So ist sein Weg ins Weiße Haus

Bevor das offizielle Prozedere der Wahlen im Dezember startet, will der kommende US-Präsident schon in den kommenden Tagen die Namen der wichtigsten Ministerposten bekannt geben. Als Außenministerin wird beispielsweise über ein Comeback von Condoleezza Rice spekuliert.

Das ist der Fahrplan von Joe Biden ins Weiße Haus.

Bis 8. Dezember: Bis zu diesem Tag müssen Konflikte um die Wahl auf Ebene der einzelnen US-Staaten gelöst sein. Heißt: Alle Nachzählungen und Gerichtsstreitigkeiten müssen abgeschlossen sein. Denn derzeit arbeiten Trumps Anwälte daran, die Wahlen anzufechten. Sollte der unwahrscheinliche Fall, dass die Stimmen der Wahlleute bis zu den Dezember-Fristen doch nicht abschließend geklärt sind, eintreten, gibt die Verfassung klare Regeln vor. Das „Worst-Case-Szenario“: Falls kein Kandidat die erforderliche Anzahl von 270 Wahlleuten für eine Mehrheit bekommt, müsste das Repräsentantenhaus über einen Kandidaten abstimmen.

14. Dezember: Briefwahl der Wahlleute in ihren Staaten und im Regierungsbezirk District of Columbia. 33 Staaten und D.C. schreiben ihren Wahlleuten vor, dass sie gemäß der abgegebenen Stimmen votieren müssen. Auch in den anderen Staaten halten sich diese in der Regel daran. Die Stimmen werden gezählt, das Ergebnis wird gezählt und die Wahlleute unterzeichnen sechs Abstimmungszertifikate, die unter anderem an den Vorsitzenden des Senats gehen.

Bis 23. Dezember müssen diese Abstimmungszertifikate angekommen sein.

Am 6. Januar 2021 kommen dann das Repräsentantenhaus und der Senat zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Sie zählen die Stimmen des Electoral College. Hat ein Kandidat 270 oder mehr Stimmen der Wahlleute, verkündet der Senatsvorsitzende, derzeit US-Vizepräsident Mike Pence, die Ergebnisse. Kongressmitglieder können hier Einwände zu den Ergebnissen der Wahlen erheben.

Aktuell scheint es so, dass das Repräsentantenhaus trotz Verlusten demokratisch dominiert bleibt. Der mächtige Senat dürfte weiterhin republikanisch bleiben. Eine wichtige Rolle spielt am 5. Januar die Stichwahl der Senatoren im Bundesstaat Georgia, die über die Zusammensetzung der Kammer entscheidet.

Am 20. Januar wird der neue Präsident vereidigt. Dann muss Donald Trump um 12 Uhr aus dem Weißen Haus ausziehen und Joe Biden übernimmt.

Joe und Jill Biden haben zwei Hunde, die bald ins Weiße Haus einziehen werden. Foto: dpa

Mit Biden zieht neben Ehefrau Jill übrigens auch „Major" und „Champ", die Hunde der Biden-Familie.