Er will Amtsinhaber Donald Trump als US-Präsident beereben: Joe Biden. Wir stellen den ehemaligen Vizepräsidenten vor.

Joe Biden: Besser als Lady Gaga und Jennifer Lopez? DIESER Schlager-Star sang bei Wahl in Deutschland

Es war eine fulminante Amtseinführung von Joe Biden mit den Musik-Weltstars Jennifer Lopez und Lady Gaga. Während Lady Gaga die US-Nationalhymne präsentierte und dabei vor allem ihre extravagante Brosche für Verwirrung sorgte, rätselten viele über einen Satz von Jennifer Lopez bei ihrem Auftritt mit dem Song „This is your Land“.

Mancher deutscher Zuschauer des Spektakels rund um Joe Biden fragte sich vor dem Fernseher währenddessen, welcher Musikstar hierzulande wohl gesungen hätte? Helene Fischer, Sarah Connor oder Mark Forster?

Lady Gaga und Jennifer Lopez bei Joe Biden – DIESEN Schlagerstar hat Deutschland für einen solchen Anlass zu bieten

Dabei gibt es schon eine Antwort, wenn man ins Jahr 2017 zurückblickt, zur Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten nämlich. Keine Sorge, der Wendler war es nicht! Er würde vermutlich auch nur noch für Donald Trump seine Lieder trällern!

Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier: Auch das politische Berlin hat Musikstars zu bieten, allerdings nicht Jennifer Lopez und Lady Gaga. Foto: imago images / epd, imago images / Lagencia, imago images / MediaPunch

Einen Tag vor der Bundesversammlung, die Steinmeier zum Staatsoberhaupt für die kommenden fünf Jahre wählte, trat ein großer Schlagerstar auf: Roland Kaiser! Der war gleichzeitig auch einer der Wahlmänner, den die SPD für die Bundesversammlung bestimmt hatte. Wenige Stunden vor der Wahl, am Samstagabend, trafen sich die SPD-Delegierten in der Lagerhalle des „Westhafen Event & Convention Center“ in Berlin-Wedding zu einer Party.

Roland Kaiser als deutsche Lady Gaga vor der Bundesversammlung 2017

Roland Kaiser durfte nicht nur mitstimmen, er sang auch. Unter anderen seinen Kult-Song „Joana“ – politisch korrekt ohne „du geile Sau“ . Kaiser bekennt sich schon seit den Schröder-Jahren öffentlich zur SPD.

Und tatsächlich gibt es noch eine Verbindung zwischen Roland Kaiser und Lady Gaga. Der 68-Jährige interpretierte 2019 mit Helene Fischer den Hit „Shallow“, der für Liebesgerüchte um Lady Gaga und Bradley Cooper sorgte!

Helene Fischer und Roland Kaiser singen "Shallow"

Bundesversammlung 2017: Die Grünen schickten Joachim Löw, die CDU Hape Kerkeling nach Berlin

Roland Kaiser war nicht der einzige Star, der von der SPD für die Bundesversammlung 2017 berufen wurde. Neben ihm saßen für die Sozialdemokraten unter anderem auch Schauspielerin Iris Berben, Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß, Schlagersänger Peter Maffay, BVB-Präsident Reinhard Rauball und Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus in der Bundesversammlung.

Bisher gab es 16 Bundesversammlungen seit Bestehen der Bundesrepublik.

Das Verfassungsorgan hat nur eine einzige Aufgabe: Die Wahl des Bundespräsidenten.

Sie setzt sich zusammen aus den Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Wahlleuten aus den Bundesländern.

Frank Walter Steinmeier wurde mit 931 Stimmen (74,3 Prozent) zum Staatsoberhaupt gewählt.

Die nächste Bundesversammlung findet am 13. Februar 2022 statt.

Die Grünen schickten 2017 unter anderem Travestie-Künstlerin Olivia Jones, Kabarettistin Carolin Kebekus, Bundestrainer Joachim Löw und Tatort-Schauspielerin Christine Urspruch zur Wahl. Die CDU Hape Kerkeling, Veronica Ferres und Friede Springer.