Joe Biden: Jennifer Lopez ruft plötzlich DIESEN rätselhaften Satz bei Auftritt

Er will Amtsinhaber Donald Trump als US-Präsident beereben: Joe Biden. Wir stellen den ehemaligen Vizepräsidenten vor.

Mit Lady Gaga und Jennifer Lopez traten zwei Musik-Weltstars bei der Amtseinführung von Joe Biden vor dem Kapitol auf.

Besonders der Auftritt von Jennifer Lopez war bewegend. Dabei sagte sie einen Satz, den nur ganz wenige Zuschauer direkt verstehen konnten. Vermutlich sogar nicht mal Joe Biden selbst. Wir klären auf, was hinter dem Gänsehaut-Moment steckte.

+++ Ticker zur Amtseinführung von Joe Biden +++

Joe Biden: Jennifer Lopez sorgt mit einem Satz für Gänsehaut-Moment

Während Lady Gaga die Nationalhymne sang, präsentierte Jennifer Lopez bei der Zeremonie vor dem Kapitol zu Ehren von Joe Biden die Lieder „This Land is your Land" und „America, The Beautiful“. Die beiden patriotischen Songs performte Jennifer Lopez sehr emotional.

Besonders interessant für dich: Joe Biden und sein 17-Punkte-Plan: DAS steht auf der Agenda seines ersten Tages im Amt

-----------

Mehr über Jennifer Lopez:

Jennifer Lopez, kurz J.Lo, wuchs in New York City auf.

Ihre Eltern stammen aus Puerto RIco.

Ihren Durchbruch feiert die 51-Jährige im Jahr 1999.

Zu ihren größten Hits zählen „On the Floor", „Let's Geht Loud“, „Jenny from the block“, „If you had my love“.

Sie wirkte auch als Schauspielerin in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit, unter anderem in „Hustlers“.

Zu ihren Ex-Partnern gehören Schauspieler Ben Affleck und Sänger Marc Anthony. Nun ist sie mit Baseballspieler Alex Rodriguez liiert.

-----------

Dann sorgte Jennifer Lopez für einen ganz besonderen Gänsehaut-Moment.

Solltest du lesen: Joe Biden: Das sind die jungen Frauen, die bei der Amtseinführung direkt hinter ihm saßen

Jennifer Lopez bei ihrem Auftritt zur Amtseinführung von Joe Biden. Foto: picture alliance/dpa/AP | Andrew Harnik, picture alliance/dpa/Pool The Hill/AP | Greg Nash

Mit einem Lächeln auf den Lippen rief sie auf Spanisch ins Mikro: „Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos“. Übersetzt heißt das: „Eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle“. Eine starke Botschaft an die Minderheit der Latinos Hispanoamerikaner in den USA, die etwa ein Fünftel der US-Bevölkerung stellen. Allerdings dürfte die Mehrheit der Zuschauer diesen Satz nicht verstanden haben. Er blieb zunächst ein Rätsel.

Auch lesenswert: Donald Trump: Bei Abschiedsrede sagt er den einen Satz, der seine Gegner schockiert

Nach Jennifer-Lopez-Satz bei Biden-Amtseinführung: Wäre so etwas auch in Deutschland möglich?

Auf Twitter begann prompt die Diskussion, ob eine solche Geste auch in Deutschland denkbar wäre.

Stell mir grad vor wie eines Tages bei einer deutschen Kanzler-Einweihung jemand ein paar türkische Sätze für Gerechtigkeit dropped. Schaffen wir. #InaugurationDay #Jlo pic.twitter.com/Qc0kWxMGnS — Jagoda Marinić🏅 🍓 (@jagodamarinic) January 20, 2021

Die deutsch-kroatische Journalistin und Schriftstellerin Jagoda Marinić twitterte: „Stell' mir grad vor wie eines Tages bei einer deutschen Kanzler-Einweihung jemand ein paar türkische Sätze für Gerechtigkeit dropped. Schaffen wir.“

+++ Joe Biden: Lady Gaga trägt bei Amtseinführung auffällige Brosche – wir klären auf, was sie bedeutet +++

Joe Biden: Hier kannst du den Auftritt von Jennifer Lopez bei der Amtseinführung sehen:

Jennifer Lopez: "This Land ist your Land"

Auch interessant: Kamala Harris: DAS wusste bisher nicht einmal ihr Ehemann – „echte Offenbarung“

Die Simpsons: Kuriose Szene ähnlich wie bei der Amtseinführung von Joe Biden

Die Simpsons haben es schon wieder getan! Auch bei der Amtseinführung von Joe Biden gab es eine kuriose Szene, die so ähnlich schon in der TV-Serie vorhergesagt wurde.