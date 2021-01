Joe Biden kann jetzt durchregieren! Wenn er DIESE Wahlversprechen wahr macht, werden die USA ein anderes Land

Mitten im Chaos und Putsch-Versuch aus den Reihen der Trump-Anhänger, kommt das die Meldung, dass die Stimmen in Georgia ausgezählt sind. Demokrat Jon Ossoff wird neuer Senator und damit hat Joe Biden eine Mehrheit auch in dieser Kammer.

Die überraschenden Wahlsiege bei den Stichwahlen in Georgie bringen Joe Biden und die US-Demokraten in eine unverhoffte Situation. Sie haben in beiden US-Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, plötzlich die Mehrheit.

Jetzt kann Joe Biden durchregieren und seine ambitionierten Ziele aus dem Wahlkampf verfolgen. Doch wird er seine Wahlversprechen auch einlösen?

Joe Biden: Jetzt könnte er richtig durchregieren

Erstmals seit sechs Jahren haben die US-Demokraten wieder eine Mehrheit im US-Senat. Bei den Stichwahlen setzten sich die demokratischen Kandidaten Raphael Warnock und Jon Ossoff knapp vor den republikanischen Amtsinhabern Kelly Loeffler und David Perdue durch.

Damit haben im Senat zwar sowohl die Demokraten als auch die Republikaner 50 Sitze, bei engen Abstimmungen hat aber die Vizepräsidentin Kamala Harris, eine Demokratin, künftig das letzte Wort – und damit die Demokraten die Mehrheit, ebenso wie im Repräsentantenhaus.

Für den künftigen US-Präsidenten Joe Biden ergibt sich dadurch die Chance, zumindest bis zu den Mid-Term-Elections 2022 mit eigener Mehrheit im Kongress durchzuregieren. Am 8. November 2022 werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und 34 der 100 Sitze im Senat neu gewählt.

Mit der Oberhand im Kongress können die Demokraten nun ihre Reformvorhaben, Gesetze und auch Personalentscheidungen über Minister und Richter zielstrebiger umsetzen und sind nicht auf Kompromisse mit den Republikanern angewiesen.

Joe Biden: Linke Kräfte bei den Demokraten werden auf Reformen pochen

Das ist eine große Chance für die Partei. Bill Clinton beispielsweise hatte nur in den ersten zwei seiner acht Regierungsjahre eine Mehrheit in beiden Kammern, Barack Obama hatte ebenso nur in den Anfangsjahren bis zu den Mid-Term-Wahlen 2010 eine Mehrheit in beiden Kammern.

Es ist damit zu rechnen, dass linke Kräfte in der Demokratischen Partei nun konsequente Sozialreformen einfordern werden. Allen voran der prominente Altlinke Bernie Sanders und die New Yorkerin Alexandria Ocasio-Cortez. Tatsächlich hatte auch Joe Biden in seinem Wahlprogramm einige ambitionierte sozialpolitische und klimapolitische Ziele.

Wahlversprechen von Joe Biden:

„Green New Deal“: Ein Zwei-Milliarden-Dollar-Programm für die US-Infrastruktur, Autoindustrie, den Energiesektor und die Landwirtschaft, um das Land bis 2050 klimaneutral zu machen.

Klimapolitik: Die USA sollen sich wieder dem Pariser Klimaabkommen anschließen, aus dem Trump ausgestiegen ist.

Mindestlohn: Anhebung von derzeit landesweit 7,25 auf 15 US-Dollar.

Bildung: Millionen US-Amerikanern sollen ihre Studienkredite im Umfang von jeweils 10.000 Dollar erlassen werden.

Gesundheitspolitik: Er will den Krankenversicherungsschutz verbessern und eine günstige staatliche Alternative als zusätzliche Option zu den privaten Krankenversicherungen. Insbesondere für Senioren und jene, die in der Corona-Krise neben ihrem Arbeitsplatz auch die Krankenversicherung verloren haben.

Steuererhöhung für Unternehmen: Die Körperschaftsteuer soll wieder von 21 auf 28 Prozent angehoben werden.

Mindeststeuer für Unternehmen von 15 Prozent, die mindestens 100 Millionen Dollar Gewinn machen.

Hinzu kommt ein erweitertes Corona-Krisen-Paket, eine Polizeireform und eine Strafrechtsreform bei kleineren Drogendelikten. Mehr zu Bidens Wahlzielen und Versprechen liest du in diesem Artikel.

Doch nicht alle in der Demokratischen Partei wollen so viele sozialpolitischen und klimapolitische Reformen mitgehen, es gibt eine starke moderate Mitte in der Partei. Auch Biden selbst bemühte sich nach seinem Wahlsieg eher um Ausgleich und Versöhnung der verfeindeten politischen Lager im Land. Wie viel Reformwille wird er also zeigen?