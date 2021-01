Joe Biden und sein 17-Punkte-Plan: DAS steht auf der Agenda seines ersten Tages im Amt

Am Mittwochabend unserer Zeit wird der neue US-Präsident Joe Biden vereidigt. Was er an seinen ersten Tagen im Amt machen will, hat er bereits angekündigt.

Am Mittwochabend deutscher Zeit ist es soweit: Joe Biden wird als neuer US-Präsident in das Amt eingeführt. Ohne die Anwesenheit von Donald Trump – doch mit einer vollen Agenda für seinen ersten Tag. Was hat der neue Präsident jetzt vor?

Keine Frage: Die USA werden unter Joe Biden einen anderen Führungsstil erleben. Schon im Wahlkampf hatte der Demokrat angekündigt, einige Entscheidungen von Donald Trump umgehend korrigieren zu wollen, wenn er die Wahl gewinnt. Das US-Magazin „Bloomberg“ hat die Agenda für den ersten Tag im „Office“ von Joe Biden aufgestellt – DAS ist sein 17-Punkte-Plan.

Joe Biden: DAS plant er an seinem ersten Tag

Ein Sprecher aus dem Biden-Team gab an, dass der neue Präsident damit mehr Verfügungen am ersten Tag seines Amtes veranlassen werde als irgendeiner seiner Vorgänger. In den kommenden Wochen sollen weitere Änderungen an Erlässen der Trump-Administration fogen.

Diese Punkte stehen auf der Agenda von Tag 1:

Maskenpflicht auf Grundstücken der US-Regierung: In allen Bundesgebäuden der USA soll Maskenpflicht und Abstandsgebot gelten. Das soll laut „CNN“ die erste Verordnung des US-Präsidenten sein. Dazu will Biden eine „100-Tage-Masken-Challenge“ ins Leben rufen.

Wiedereintritt in die WHO: Trump hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Mai verlassen, sie knicke zu stark vor der chinesischen Regierung ein, so Trump damals. Jetzt führt Biden die USA zurück in die Gesundheitsbehörde.

Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen: Biden will den Eintritt in das Pariser Klimaabkommen anstoßen. Biden selbst hatte es in seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama mit ausgehandelt, Donald Trump war während seiner Amtszeit ausgetreten. Ziel des Abkommens: Die globale Erwärmung soll auf maximal 2 Grad begrenzt werden.

Die USA wollen ins Pariser Klimaabkommen zurückkehren. Foto: imago images / Xinhua

Stopp von Räumungs- und Zwangsversteigerungen: Viele Amerikaner hat die Coronakrise finanziell hart getroffen. Bis zum 31. März soll es nun ein Moratorium geben, Zwangsräumungen und Zwangsversteigerungen zu stoppen.

Aussetzung von Zins- und Tilgungszahlungen bei Studentendarlehen: Um in der Coronakrise Studierende zu entlasten, soll diese Maßnahme bis zum 30. September gelten.

Genehmigung für die umstrittene Pipeline „Keystone XL“ zurückrufen: Trump hatte den Bau erlaubt, nachdem die Obama-Regierung ihn zunächst untersagt hatte. Die Erlaubnis Trumps soll nun zurückgezogen werden.

++++ Kamala Harris wird als Vizepräsidentin vereidigt: DAS macht es so historisch +++

Kraftstoffstandards und die Nutzung von Bundesland: Kraftstoff- und Emissionsstandards für Fahrzeuge sollen überprüft werden. Zudem werden Bundesgrundstücke überprüft, die unter der Trump-Administration für kommerzielle Nutzung freigegeben wurden.

Mexiko-Mauer vor dem Aus

Trumps Regulierungs-Agenda überprüfen: Rund 100 Maßnahmen unter der Trump-Präsidentschaft sollen genau überprüft und möglicherweise rückgängig gemacht werden.

Abschaffung von Trumps Einreiseverboten für Menschen aus mehreren Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas: Trump hatte für Angehörige einiger Länder mit mehrheitlich muslimischem Glauben ein Einreiseverbot aufgestellt. Dies soll nun gekippt werden.

Finanzierungsstopp für die Mauer nach Mexiko: Es war eines DER Prestigeprojekte und die vielleicht am heftigsten diskutierte Ankündigung im US-Wahlkampf. Trump kündigte den Bau einer Mauer nach Mexiko an, um illegale Einwanderung zu stoppen. Biden will nun eine sofortige Baupause anordnen und Mittel umleiten.

Der Bau der Mauer zwischen Mexiko und den USA soll sofort gestoppt werden. Foto: imago images / ZUMA Wire

Volkszählungen in den USA künftig auch mit Nicht-Staatsbürgern: Die Aufteilung der Sitze im Repräsentantenhaus, die sich nach den Bevölkerungszahlen in den Bundesstaaten verteilen, könnten sich damit verändern, ebenso wie beim Wahlmännergremium.

Schutz für Kriegsflüchtlinge aus Liberia: Vor rund 20 Jahren flohen viele Menschen aus dem westafrikanischen Staat vor einem Bürgerkrieg in die USA. Trump wollte den Schutz für die Geflüchteten aussetzen, Biden will ihn nun erst einmal verlängern.

Stärkung von „Sanctury Cities“, Städte, welche die US-Regierung nicht aktiv im Kampf gegen Einwanderung unterstützen, und des Programms, welches unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut.

Überprüfung auf Gleichberechtigung in der gesamten Regierung: Biden will den gesamten US-Regierungsapparat überprüfen lassen, ob es Hinweise auf rassistisch motivierte Ungleichbehandlung gibt.

Schließung der 1776-Kommission: Die von Trump einberufene 1776-Kommission sollte verhindern, dass die Rolle der Sklaverei im Schulunterricht beim Thema Gründung der USA zu viel Raum einnimmt. Biden will sie nun schließen lassen.

Schutzmaßnahmen gegen Diskriminierung: Biden will eine Verordnung unterzeichnen, die Diskriminierung am Arbeitsplatz verhindern soll.

Ethik-Regeln für politische Beauftrage: Für politische Beauftragte in der Verwaltung soll es neue Ethik-Regeln geben.

Bevor Joe Biden diese Regeln erlassen kann, muss er jedoch zunächst im Amt vereidigt werden. Im Laufe des Mittwochs wird sich zeigen, ob es dabei friedlich bleibt.