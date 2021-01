Joe Biden Amtseinführung: Als Kamala Harris DIESE Worte im Senat spricht, muss sie plötzlich laut loslachen

Washington. Mit der Amtseinführung von Joe Biden hat die Präsidentschaft Donald Trumps ihr Ende genommen.

Kurz nach der Amtseinführung und Vereidigigung von Joe Biden rechnete der neue US-Präsident mit seinem Vorgänger ab.

Der Moment der Vereidigung von Joe Biden. Auf diesen Tag haben Millionen US-Amerikaner gewartet. Donald Trump ist nicht mehr im Amt. Foto: imago images / UPI Photo

Donnerstag, 21. Januar

6.15 Uhr: Kamala Harris muss laut loslachen

Kuriose Szene: Als Kamala Harris die neuen Senatoren im US-Senat einschwören möchte, beginnt sie plötzlich lauthals zu lachen. Insgesamt drei neue Senatoren sollen in dem geschichtsträchtigen Saal, der vor rund zwei Wochen von Demonstranten gestürmt wurde, eingeschworen werden. Doch schon beim ersten kommt es zu einem lustigen Zwischenfall.

Als Vizepräsidentin kann Harris nicht mehr selbst als Senatorin im Kongress bleiben. Sie hatte bereits im Vorfeld einen Nachfolger bestimmt. Für Kalifornien wird in den nächsten zwei Jahren Alex Padilla als erster Senator mit lateinamerikanischen Wurzeln den Platz von Harris übernehmen.

Als Kamala Harris ankündigt, es gehe nun darum, die Lücken im Senat zu füllen, "die entstanden sind durch den Rücktritt der ehemaligen Senatorin Kamala Harris", kann sie nicht mehr an sich halten und beginnt laut zu lachen. "Ja, das war wirklich komisch."

Mittwoch, 20. Januar

22.50 Uhr: Diese Zitate in der Biden-Rede waren eine Abrechnung mit der Trump-Ära

„Hier stehen wir nur wenige Tage, nachdem ein randalierender Mob dachte, er könnte Gewalt anwenden, um den Willen des Volkes zum Schweigen zu bringen, um die Arbeit unserer Demokratie zu stoppen, um uns von diesem heiligen Boden zu vertreiben. Es ist nicht geschehen. Es wird niemals passieren. Nicht heute. Nicht morgen. Niemals.“

„Politik muss kein wütendes Feuer sein, das alles in seinem Weg Stehende zerstört. Nicht jede Meinungsverschiedenheit muss ein Grund für einen totalen Krieg sein.

„Wir müssen die Kultur ablehnen, in der Fakten manipuliert und sogar fabriziert werden. Die vergangenen Wochen und Monate haben uns eine schmerzhafte Lektion erteilt. Es gibt Wahrheit und es gibt Lügen, Lügen, die für Macht und für Profit erzählt werden. Und jeder von uns hat eine Pflicht und eine Verantwortung, als Bürger, als Amerikaner, und vor allem als Anführer, Anführer, die versprochen haben, unsere Verfassung zu ehren und unsere Nation zu schützen, um die Wahrheit zu verteidigen und die Lügen zu besiegen.“

„Wir werden unsere Bündnisse reparieren und mit der Welt zusammenarbeiten - nicht um den Herausforderungen von gestern zu begegnen, sondern jenen von heute und morgen.“

„Gemeinsam können wir eine amerikanische Geschichte der Hoffnung, der Einigkeit und des Lichts schreiben - nicht eine der Angst, der Zwietracht, der Dunkelheit. Eine Geschichte des Anstands und der Würde, der Liebe, des Heilens, der Größe und Güte.“

22.45 Uhr: Rekordhoch an den US-Börsen nach Bidens Amtsübernahme

Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden hat der Wall Street ein neues Rekordhoch beschert. Der Dow Jones lag bei Börsenschluss in New York am Mittwochabend mit 0,8 Prozent im Plus und erreichte einen neuen Höchststand von 31.188,38 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq kletterte sogar um zwei Prozent auf 13.457,25 Punkte, der Index S&P 500 stand nach Börsenschluss mit 1,4 Prozent im Plus.

Bidens Amtsantritt löste Hoffnungen auf eine rasche wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise aus. Der Demokrat hatte im Wahlkampf die Bewältigung der Corona-Pandemie zur Priorität erklärt und weitere Unterstützungsleistungen für von der Krise Betroffene angekündigt.

20.25 Uhr: Hollywood-Stars freuen sich über Ende der der Trump-Ära

Glückwünsche aus Hollywood: Nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und von Vizepräsidentin Kamala Harris haben sich Prominente aus dem Showbusiness in sozialen Medien zu Wort gemeldet. Unter Tränen verfolge sie diesen „außergewöhnlichen Moment“ für Frauen in den USA und der ganzen Welt, kommentierte Moderatorin Oprah Winfrey die Vereidigung von Harris als erste weibliche Vizepräsidentin in Washington.

„Heute machen wir Geschichte!“, freute sich die Schauspielerin Eva Longoria in einem Tweet. Talkshow-Gastgeber Jimmy Kimmel gratulierte: „Wir wissen, dass ihr euer Bestes geben werdet, Amerika wieder gut zu machen.“ Sie sei froh, so viele bunte Farben zu sehen, statt nur rot und blau, erklärte Schauspielerin Jamie Lee Curtis mit Blick auf mehr Vielfalt. „Ein neuer Tag. Neue Ideen. Neue Hoffnung.“

Er sei „endlich weg“, der „Albtraum“ habe ein Ende gefunden, schrieb der Schauspieler Mark Ruffalo über den Abgang von Donald Trump. Das Land werde sich von den Wunden erholen und erneuern.

20.15 Uhr: Biden und Harris gehen zum Grab des Unbekannten Soldaten

Nach ihrer offiziellen Amtseinführung haben US-Präsident Joe Biden und seine Vize Kamala Harris traditionell die Einsatzbereitschaft von Soldaten inspiziert. Mehrere Einheiten marschierten am Mittwoch vor der Ostseite des Kapitols in der US-Hauptstadt Washington an Biden und Harris vorbei. Biden salutierte den Militärs. Danach sollten die beiden am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington einen Kranz niederlegen.

18.31 Uhr: Nach Abschlusssegen wird die Zeremonie beendet

Es ist vollbracht! Die Zeremonie ist beendet. Joe Biden und seine Frau verlassen die Terrasse vor dem Kapitol. Frisch vereidigt!

18.25 Uhr: 22-Jährige trägt politisches Gedicht vor

Die Afroamerikanerin Amanda Gorman, eine 22-jährige Harvard-Absolventen, trug nun ihr politisches Gedicht "Den Hügel erklimmen" vor. Ein weiterer Aufruf zur Versöhnung des Landes und ein sehr souveräner Auftritt der jungen Poetin!

Thank you to our inaugural poet @TheAmandaGorman for lending your beautiful voice and talent to this historic moment. #Inauguration2021 pic.twitter.com/14Oy5yAeOL — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021

18.15 Uhr: Country-Sänger singt "Amazing Grace" - dann spricht er die Zuschauer an

Nach der beeindruckten Rede von Joe Biden, einer Abrechnung mit den Trump-Jahren, singt nun der berühmte Country-Sänger Garth Brooks das geistliche Lied "Amazing Grace". Er fordert die Zuschauer auf, mit ihm die letzte Strophe zu singen als ein Zeichen der Einheit.

18.09 Uhr: Joe Biden richtet DIESE Botschaft an das Ausland

"Amerika wurde getestet und wir haben diesen Test mit Stärke bestanden. Wir werden unsere Allianzen wieder herstellen." Die USA werden wieder voran gehen mit einem anständigen Beispiel, verspricht Biden.

Joe Biden bei seiner Antrittsrede als US-Präsident. Foto: picture alliance/dpa/AP Pool | Patrick Semansky

18.05 Uhr: "Pflicht die Wahrheit zu schützen"

Immer wieder spricht Joe Biden über Wahrheit, Lügen, Einheit und Versöhnung. An die politische Elite in Washington, wohl insbesondere an die Republikaner gerichtet, sagt er: "Wir alle haben die Pflicht die Wahrheit zu schützen". Man müsse den "unzivilisierten Krieg" beenden, dass die Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Das US-Volk brauche diese Einheit im Kampf gegen den Coronavirus.

18.03 Uhr: Gewalttätiger Mob im Kapitol habe nicht gewonnen

Joe Biden macht klar, dass der gewalttätige Trump-Mob im Kapitol nicht gewonnen habe und niemals siegen werde. Er verspricht, dass er ein Präsident für alle Amerikaner sein werde, egal wen sie gewählt haben.

17.59 Uhr: Biden appelliert an die Einheit des amerikanischen Volkes

Man müsse immer an die guten Ideale der US-Nation glauben, um das Volk wieder zu vereinen, so Biden. "Wir können uns mit Anstand, Würde und Respekt begegnen"; sagt Biden. Er wünscht sich einen Neuanfang. "Wir müssen wieder zur Wahrheit und zur Einheit finden" und man dürfe nicht mehr Lügen und manipulierte Fakten glauben, rechnet Biden mit Trump ab.

"Together, we shall write an American story. Of hope, not fear. Of unity, not division. Of light, not darkness." - @POTUS #InaugurationDay pic.twitter.com/SabSRl1inN — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021

17.57 Uhr: "Viel muss geheilt, repariert und wieder aufgebaut werden"

Die Geschichte der USA hänge nicht an einzelnen Personen, sondern am Volk, sagt Joe Biden. Es sei ein gutes und anständiges Volk. Das kann wieder als ein Seitenhieb gegen Donald Trump verstanden werden. Viel müsse wieder geheilt, repariert und wieder aufgebaut werden, erklärt der neue US-Präsident und spricht auf die "Jahrhundert-Pandemie" Corona und das Rassismusproblem in den USA an.

17.53 Uhr: Biden hält nun seine erste Rede als Präsident der USA

"Das ist der Tag der USA. Das ist der Tag der Demokratie", beginnt er. Amerika sei wieder einmal auf die Probe gestellt worden und habe die Probe erneut bestanden. Der Wille des Volkes sei erhört worden, sagt Biden. Eine klare Verteidigung gegen Donald Trumps Behauptung, dass das Wahlergebnis gefälscht worden sei.

17.50 Uhr: Joe Biden leistet Amtseid ab!

Um 11.49 Uhr Ortszeit ist die Trump-Ära endgültig vorbei und Geschichte! Nach Kamala Harris leistete nun auch Joe Biden seinen Amtseid ab.

17.45 Uhr: Jennifer Lopez sorgt für Gänsehaut-Moment

Nun sang Jennifer Lopez auf der Amtseinführung von Joe Biden Sie präsentiert den Song: "This Land Is Your Land", einen berühmten Folk-Song aus dem Jahr 1940, eine Art Ersatzhymne. Während ihres Auftrittes rief sie auf Spanisch ins Mikro und adressierte so die Latino-Amerikaner. Übersetzt sagte sie: "Eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle." Ein Gänsehaut-Moment!

Jennifer Lopez auf der Amtseinführung von Joe Biden. Foto: picture alliance/dpa/ZUMA Wire | Carol Guzy

17.42 Uhr: Historischer Augenblick - Kamala Harris als erste Vizepräsidentin vereidigt

Ein großer Moment für die Frauenbewegung in den USA: Kamala Harris wird soeben als erste Vizepräsidentin vereidigt. Sie ist damit nicht nur die erste weibliche Vizepräsidentin, sondern auch noch die erste afroamerikanische Vizepräsidentin des Landes.

17.35 Uhr: Lady Gaga singt die Nationalhymne in einem extravagantem Outfit

Popstar Lady Gaga trägt eine große goldene Friedenstaube auf ihrem Oberteil. Mit einem ebenfalls goldenen Mikro in der Hand singt sie die US-Nationalhymne. Jetzt wird es also glamourös hier! Der Weltstar hatte Biden schon im Wahlkampf unterstützt.

Lady Gaga und Joe Biden. Foto: picture alliance/dpa/AP Pool | Susan Walsh

17.25 Uhr: Die Zeremonie läuft

Die Zeremonie der Amtseinführung hat begonnen. Zuerst wird gleich Kamala Harris als Vizepräsidentin vereidigt, danach Joe Biden.

17.17 Uhr: Joe Biden und seine Frau erscheinen vor dem Kapitol

Der große Moment der Vereidigung rückt näher! Jetzt erschienen Joe Biden und seine Ehefrau Dr. Jill vor dem Kapitol. Begrüßt mit Fanfaren und Trommeln und dem Applaus und dem Jubel der Gäste.

17 Uhr: Vizepräsident Mike Pence erscheint zur Zeremonie - wohl der endgültige Bruch mit Trump

Mike Pence, Vizepräsident von Donald Trump, erscheint nun mit seiner Ehefrau zur Zeremonie zur Amtseinführung von Joe Biden. Pikant: Bei der Abschiedsrede von Donald Trump war er nicht da. Wohl der endgültige Bruch zwischen den beiden langjährigen Weggefährten nach dem Sturm aufs Kapitol und dem skandalösen Ende der Präsidentschaft Trumps.

16.50 Uhr: Ex-Präsidentenpaare erscheinen zur Amtseinführung-Zeremonie

Die ehemaligen Präsidentenpaare Bill und Hillary Clinton, George W. und Laura Bush sowie Barack und Michelle Obama erschienen nun auf der Terrasse zur Amtseinführung vor dem Kapitol. Sie wurden mit Fanfaren und Trommeln von der Militärkapelle feierlich empfangen.

16.45 Uhr: Greta Thunberg spottet über Donald Trump

Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die Gelegenheit genutzt und ein letztes Mal gegen den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gestichelt. Erneut nutzte sie dafür ironisch einen Satz Trumps über sie, drehte ihn um und spottet zurück. Zu einem Foto, das Trump bei seinem Abschied aus dem Weißen Haus zeigt, twitterte sie: "Er wirkt wie ein sehr glücklicher alter Mann, der sich auf eine wundervolle helle Zukunft freut."

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

16.30 Uhr: Neue Details zum Brief von Donald Trump an Joe Biden kommen raus

Unerwartet hinterließ Donald Trump seinem Amtsnachfolger Joe Biden einen Brief im Oval Office. Das ist gute Tradition in den USA, da allerdings Trump auch nicht an der Amtsübergabe teilnimmt, wie es sonst üblich, war fraglich, ob er zumindest dieser Tradition folgen würde. Das hat er nun doch getan. Mittlerweile ist auch bekannt, dass der Brief "persönlich" im Ton sei, meldet CNN. Trump wünsche Biden in dem Brief viel Glück für die Amtszeit.

Joe Biden und sein Amtsvorgänger Donald Trump. Foto: picture alliance/dpa/AP | Matt Slocum, picture alliance/dpa/The Monitor/AP | Delcia Lopez

16.20 Uhr: Die Obamas melden sich zu Wort

Michelle und Barack Obama haben sich über Social Media zu Wort gemeldet. Die ehemalige First Lady schrieb über Instagram: "Heute ist DER Tag. Nach einer verstörenden Ära geprägt von Chaos und Spaltung, betreten wir mit der Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris ein neues Kapitel amerikanischer Führung." Dazu teilte sie ein Foto der Amtseinführung ihres Mannes.

Barack Obama postete über Twitter ein Foto, das ihn und Joe Biden in freundschaftlicher Geste zeigt. Dazu textete der Ex-Präsident: "Glückwunsch mein Freund, Präsident Joe Biden! Das ist deine Zeit."

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

15.40 Uhr: Joe Biden twittert einen Satz - doch eine Sache ist seltsam

Mit nur einem kurzen Satz fasst Joe Biden das Lebensgefühl der Mehrheit der US-Amerikaner zusammen, die Donald Trump abgewählt haben. "Es ist ein neuer Tag in Amerika", twittert er. In dieser Aussage steckt viel Zuversicht und Aufbruchsgefühl.

Der Zeitpunkt des Tweets verwundert allerdings, denn Joe Biden befindet sich momentan eigentlich im Gottesdienst. "Twittern Sie aus der Kirche heraus?", antwortet auch prompt ein aufmerksamer Follower. Natürlich wird der Tweet vom Team des designierten US-Präsident abgesetzt worden sein. Ein bisschen unglücklich erscheint der Zeitpunkt aber dennoch.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

15.10 Uhr: Donald Trump hat Joe Biden einen Brief hinterlassen

Es ist ebenfalls eine gute Tradition bei Amtsübergaben in den USA, dass der scheidende US-Präsident seinem Nachfolger einen Brief am Schreibtisch im Oval Office mit guten Wünschen hinterlässt. Nun ist klar, dass auch Trump tatsächlich einen Brief an Biden beim Verlassen des Weißen Hauses hinterlassen hat, meldet NBC unter Berufung auf einen Regierungssprecher. Über den Inhalt ist noch nichts bekannt.

15.05 Uhr: Joe Biden bei Gottesdienst in der Kathedrale St. Matthews

Traditionell gehen die US-Präsidenten vor der Amtseinführung zur St.-Johns-Kirche, direkt neben dem Weißen Haus. Heute ist es anders. Der Gottesdienst vor der Amtseinführung von Joe Biden findet in diesen Minuten in der Kathedrale St. Matthew statt. Joe Biden ist Katholik und die Kirche ist Sitz des Erzbischofs der römisch-katholischen Erzdiözese Washington.

14.50 Uhr: Letzter Flug mit der Air Force One für Donald Trump

Nach der Rede auf dem Flughafen Arlington ist Donald Trump ist nun mit seiner Familie unterwegs nach Florida. Es ist der letzte Flug für ihn mit der Air Force One. Es geht nach Mar-a-Lago, sein Golfresort im Sonnenstaat. Trump ist der erste Präsident seit 152 Jahren, der der Amtseinführung seines Nachfolgers fernbleibt.

14:41 Uhr: Trump: "Wir werden zurückkommen"

Trump wies noch einmal auf seinen vermeintlichen Wahlerfolg hin. Die Zahl der Stimmen, die er erreicht hatte, sei ein "Rekord" gewesen.

Und dann springt er zurück zum Coronavirus, wies auf die vielen Familien hin, die unter dem Virus zu leiden haben.

"Ihr seid großartige Leute, das ist ein tolles tolles Land. Es war mir eine Ehre euer Präsident zu sein", so der scheidende US-Präsident. Seine Anhänger rufen "USA" und "Thank you, Trump". Wenig später kündigt Trump an: "Ich werde immer für euch kämpfen", die Zukunft des Landes sei so aussichtsreich wie nie zuvor. Er wünschte der neuen Administration "viel Erfolg" - Joe Bidens Namen nannte er dabei jedoch nicht.

Ein Comeback lässt Trump dabei offen: "Wir werden in irgendeiner Art und Weise zurückkommen" ("We will be back in some form"). Eine Menge Raum für Spekulationen also. Er verabschiedet sich mit den Worten "Danke euch allen, habt ein großartiges Leben, wir werden auch bald widersehen".

"It is my greatest honor and privilege to have been your president."



Pres. Trump delivers his final remarks as president at Joint Base Andrews: “I wish the new administration great luck and great success." https://t.co/D1JCTsHCZD #InaugurationDay pic.twitter.com/Ui0df0VTfn — ABC News (@ABC) January 20, 2021

14:37 Uhr: Trump spricht von "großen Erfolgen"

Trump lobt seine Space-Mission, sie allein sei für eine "normale Regierung ein großer Erfolg, aber wir waren keine normale Regierung". Seine Zustimmung unter Veteranen sei enorm, auch wirtschaftlich habe er großes erreicht. Unter anderem starke Steuererleichterungen: "Unsere Zahlen waren auf einem Level, wie sie noch nie jemand auf der Welt gesehen hat".

Auch zur Coronakrise sagt er: "Auch wenn wir hart getroffen wurden, haben wir etwas geschaft, was wir medizinisches Wunder nennen. Die Entwicklung des Impfstoffes in nur neun Monaten, nicht in zehn Jahren oder fünf Jahren." Was Trump selbst mit der Entwicklung des Impfstoffes zu tun hatte, bleibt dabei wohl sein Geheimnis. Zudem gibt es auch in den USA massive Kritik am schleppenden Impfstart.

14:35 Uhr: Trump beginnt Rede in Arlington

Trump wird von seinen Anhängern mit "We love you"-Rufen begrüßt. Auch er liebe seine Anhänger entgegnet Trump. Trump dankte allen voran seiner Familie. "Wir haben viel erreicht, unsere First Lady war eine Frau von Anmut und Schönheit", Trump. Er ruft Melania auf die Bühne, die sich ebenfalls für die Zeit bedankt, es sei "eine große Ehre" gewesen.

Melania sei bei den Menschen "so beliebt" gewesen so Trump. Bloß: In Umfragen erhielt Melania jüngst die niedrigsten Zustimmungswerte, die eine First Lady jemals aufwies.

14.17 Uhr: Hubschrauber mit Donald Trump hebt ab

Der Hubschrauber "Marine One" hebt ab - die Zeit der Trumps im Weißen Haus hat ein Ende. "Ein Moment für die Zeitgeschichte", heißt es auf "CNN". Der Hubschrauber macht offenbar noch einen kurzen Rundflug über die Stadt Washington - auch über das Kapitol, jener Ort, an dem vor zwei Wochen Trumpisten für Chaos und Gewalt sorgten.

Für Donald Trump geht es jetzt weiter nach zu einer Airbase, von der aus Trump nach Palm Beach fliegen wird. Dort soll Trump auch seine letzte Rede halten.

14.15 Uhr: Trump verlässt das Weiße Haus!

Trump verlässt das Weiße Haus! Gemeinsam mit Melania geht er über den roten Teppich und hält ein kurzes Pressestatement. Dann geht er weiter in Richtung des Hubschraubers.

Mitarbeiter tragen anschließend das Gepäck der Trumps zum Hubschrauber.

14.08 Uhr: Das Warten auf Trump geht weiter

Seit gut zehn Minuten steht der Hubschrauber auf dem Rasen vor dem Weißen Haus. Mitarbeiter haben einige Boxen hineingebracht, doch seitdem herrscht Stillstand auf dem Rasen. Ursprünglich sollte Trump um 8 Uhr Ortszeit (14 Uhr unserer Zeit) das Weiße Haus verlassen. Laut "CNN" soll sich der Präsident jedoch rund eine viertel bis halbe Stunde hinter dem Zeitplan befinden.

14:00 Uhr: Hubschrauber soll Trump abholen

Es sind die letzten Minuten für Donald Trump Weißen Haus. Der Hubschrauber, der Donald Trump abholen sollen, ist bereits auf dem Rasen des Weißen Hauses gelandet. Vizepräsident Mike Pence ist nicht gekommen, um sich vom scheidenden US-Präsident zu verabschieden. Nach vier Jahren der Treue gab es zwischen beiden einen Bruch, nachdem Pence nicht der Forderung von Trump Folge leistete, das Wahlmännergremium bei der Bestätigung Joe Bidens zu stoppen.

TRUMP IS OUT. Joy to the world!!! pic.twitter.com/UGm8D8LqcO — Suz (@scoobiedoooo) January 20, 2021

13:45 Uhr: Bidens erster Tag im Amt: Das ist der Zeitplan für heute

Das Team, welches für die Amtsübergabe an den 46. Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, zuständig ist, hat einen Zeitlan für seine Amtseinführung veröffentlicht. Wie "CNN" berichtet, sieht der folgendes vor (Uhrzeiten entsprechen der deutschen Zeit):

14:45 Uhr: Biden und Harris besuchen einen Gottesdienst in der Kathedrale des Heiligen Apostel Matthäus

Gegen 18 Uhr: Biden und Harris legen ihren Eid ab

20:25 Uhr: Biden und Harris besuchen das Grabmal des Unbekannten Soldaten auf dem Arlington Nationalfriedhof in Virgina

23:15 Uhr: Biden wird die Verfügungen unterschreiben

23:45 Uhr: Joe Biden wird die Beauftragten des Präsidenten in einer virtuellen Zeremonie vereidigen

Donnerstag, 2:48 Uhr: Biden und Harris halten Reden beim "Celebrating America"-Eröffnungsprogramm

13.40 Uhr: DAS wird Joe Bidens erste Handlung als neuer Präsident

Joe Biden hat sich für seinen ersten Tag als US-Präsident schon einiges vorgenommen. Nun wurde auch bekannt, welche Verfügung der US-Präsident als erstes unterschreiben will:

Maskenpflicht auf Grundstücken der US-Regierung: In allen Bundesgebäuden der USA soll Maskenpflicht und Abstandsgebot gelten. Das soll laut „CNN“ die erste Verordnung des US-Präsidenten sein

Doch das ist nicht der einzige Punkt auf der Agenda von Joe Biden. Ganze 16 weitere Vorordnungen sollen an Tag eins als Präsident unterzeichnet werden, mehr als jeder seiner Vorgänger. Einen Überblick über die einzelnen Vorhaben findest du >>> hier.

13.15 Uhr: So krass unterscheidet sich die neue First Lady Jill Biden von ihrer Vorgängerin

Melania Trump kam in der Presse häufig nicht sonderlich gut weg. Vor allem Bilder ihrer vermeintlichen Abneigung gegenüber Donald Trump machten immer wieder die Runde. Mit Jill Biden weht nun wohl ein neuer Wind durchs Weiße Haus. Wie krass sich beide unterscheiden, liest du >>> hier.

13.02 Uhr: Auch Kamala Harris wird als Vizepräsidentin vereidigt

Nicht nur Joe Biden wird im Amt eingeführt, sondern auch die neue Vizepräsidentin Kamala Harris. Schon ihre Wahl war gleich aus mehreren Gründen historisch. Auch bei ihrer Amtseinführung wird es historisch. Mehr dazu >> hier.

12.35 Uhr: Trump vor dem Auszug aus dem Weißen Haus

In den Morgenstunden wird der scheidende US-Präsident Donald Trump das Weiße Haus verlassen. Sein letzter Flug führt ihn dann in sein Haus nach Palm Beach. Laut "CNN" wird erwartet, dass Trump etwa gegen 18 Uhr in Palm Beach ankommt - also genau zu der Zeit, zu der der Amtseid von Joe Biden erwartet wird.

Beim Abflug Trumps von Joint Base Andrews wird er eine Abschied im militärischen Stil erhalten, darunter wohl auch Salutschüsse. Auch seine Anhänger werden an der Airbase erwartet.

10:21 Uhr: Trump-Nichte warnt vor Ivanka und Co.

Mary Trump, die Nichte von Donald Trump hat vor Donald Trumps Kindern Ivanca, Don Junior, Eric und Co. gewarnt. Sie sagte in einem Podcast, die Kinder "müssen ausgeschlossen werden" aus der Politik, sobald sie das Weiße Haus verließen.

"Es ist nicht nur Donald, alle seine erwachsenen Kinder müssen ausgeschlossen werden, enthalten. Ihnen muss ihr gesamtes Vermögen entzogen werden. Es muss alles niedergebrannt werden. Ihre Marke muss völlig zerstört werden, noch mehr als sie sie bereits zerstört haben." sagte Mary Trump, ohne konkret Ivanka Trump oder ihre Geschwister zu nennen, so die US-Zeitung "The Hill". Auch die Behörden sollten die Trump-Organisation isolieren, so wie es die Stadt New York bereits getan hat.

Mary Trump ist die einzige Nichte von Präsident Donald Trump und eine große Kritikerin.

9:50 Uhr: Trump begnadigt rechtsradikalen Ex-Chefstrategen, Rapper Lil Wayne und 70 weitere Personen

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump seinen früheren Chefstrategen Steve Bannon und mehr als 70 weitere Menschen begnadigt. „Präsident Donald J. Trump hat 73 Personen begnadigt“, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Auch der Rapper Lil Wayne schaffte es auf die Liste der Begnadigten. Der scheidende Präsident milderte außerdem die Strafen von 70 weiteren Menschen ab.

„Bannon war eine wichtige Führungspersönlichkeit in der konservativen Bewegung und ist für seinen politischen Scharfsinn bekannt“, hieß es in der vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung. Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Trump seine Entscheidung in letzter Minute nach einem Telefonat mit Bannon getroffen habe.

Trump hatte den rechtsradikalen Bannon 2016 zu seinem Wahlkampfleiter ernannt. Nach dem Amtsantritt des Republikaners im Januar 2017 wurde der für seine islamfeindlichen Positionen bekannte Bannon Chefstratege im Weißen Haus. Nach einem Zerwürfnis mit dem Präsidenten wurde er aber nur rund ein halbes Jahr später wieder entlassen.

Über Trumps Begnadigungen war zuvor viel spekuliert worden. Im Fokus stand dabei die Frage, ob Trump sich selbst eine umfassende Begnadigung ausstellen könnte - gewissermaßen als Blankoscheck für drohende Justizverfahren in der Zukunft. Auf der nun veröffentlichten Liste waren jedoch weder Trump noch seine Verwandten zu finden.

09.00 Uhr: Terror-Forscher warnt vor Trump-Anhängern

Der Sturm auf das Kapitol war eine Zäsur in der amerikanischen Demokratie. Auch vor der Amtseinführung von Joe Biden fürchten viele eine Gewalteskalation. Auch der Terrorismus-Forscher Peter Neumann warnt gegenüber "RP Online", dass noch immer viel Gewaltpotenzial bei einigen Trump-Wählern vorhanden sei. "Es besteht die Gefahr, ja sogar die Wahrscheinlichkeit, dass eine nicht unerhebliche Zahl derer, die vor zwei Wochen das Kapitol gestürmt haben, auch in Zukunft Gewalttaten verüben werden. Die Anhänger dieser Bewegung sind dabei, sich zu Terroristen zu entwickeln", so der Terrorismus-Experte. Jetzt, wo Trump abgewählt sei, bestünde die Gefahr, dass die Bewegung "eher noch gewalttätiger" werden könnte.

Die Amtseinführung von Biden werde eine "sehr sichere, aber auch eine düstere" Veranstaltung werden. Die Einführung werde zeigen, "dass der Staat Angst hat vor den Menschen im eigenen Land. Die Inauguration wird abgeschottet vor Leuten, die sich gegen das eigene Land wenden und sich trotzdem selbst Patrioten nennen", so Neumann gegenüber "RP Online"

Dienstag, 19. Januar

19.18 Uhr: Trump trifft historische Entscheidung

Nach wochenlangem Streit um das Wahlergebnis endet an diesem Mittwoch mit der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden die kontroverse Ära von Donald Trump im Weißen Haus.

Trump hat als erster Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869 angekündigt, der feierlichen Vereidigung seines Nachfolgers vor dem Kapitol in Washington fernzubleiben. Die Zeremonie zwei Wochen nach der Erstürmung des Parlamentsgebäudes durch Trump-Anhänger läuft unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei wird nach Pentagon-Angaben von rund 25 000 Soldaten der Nationalgarde unterstützt. Weite Teile der US-Hauptstadt sind abgeriegelt.

17.35 Uhr: Biden beruft erstmals Transgender-Frau in Ministeriumsposten

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat erstmals eine Transgender-Frau für einen ranghohen Ministeriumsposten nominiert. Rachel Levine solle Staatssekretärin im US-Gesundheitsministerium werden, teilte Bidens Übergangsteam am Dienstag mit. Levine sei eine „historische und bestens qualifizierte Wahl“ und bringe „die Führungsstärke und entscheidende Fachkompetenz mit, die wir brauchen, um die Bevölkerung durch diese Pandemie zu bringen“, erklärte Biden.

Levine ist derzeit Gesundheitsministerin im US-Bundesstaat Pennsylvania und Professorin für Kinderheilkunde und Psychiatrie am Penn State College of Medicine. Als künftigen US-Gesundheitsminister hat Biden den kalifornischen Generalstaatsanwalt Xavier Becerra nominiert. Die Nominierungen müssen durch den Senat bestätigt werden. Dies gilt für alle Kabinettsposten und ranghohen Ämter in der US-Regierung.

16.30 Uhr: Angespannte Lage vor Amtseinführung

Die Lage vor der Amtseinführung von Joe Biden ist angespannt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Am vergangenen Freitag hatte die Polizei einen schwer bewaffneten Mann nahe des Kapitols festgenommen. Der Verdächtige habe eine Pistole und 500 Schuss Munition bei sich getragen, hieß es in einem Polizeibericht vom Freitag, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte.

Wie der Sender CNN berichtete, hatte der Mann versucht, sich mit einer gefälschten Akkreditierung Zugang zu der Sicherheitszone rund um den Kongresssitz zu verschaffen.

14:36 Uhr: Das ist bereits über den Zeitplan der Amtseinführung bekannt

Das offizielle Programm beginnt um 10.00 Ortszeit (16.00 Uhr unserer Zeit) mit einem Livestream, der speziell an junge Amerikaner adressiert ist. Dabei soll es unter anderem eine Botschaft von der künftigen First Lady Jill Biden geben.

Eine Uhrzeit für die Vereidigung und die Ansprache von Joe Biden wurde bisher nicht genannt, sie wird zwischen 11.30 und 12.30 Ortszeit (17.30 bis 18.30 Uhr unserer) erwartet. Danach inspiziert Biden als Präsident neben dem Kapitol Einheiten des US-Militärs - und wird einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington niederlegen. Dabei sollen auch die früheren Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton anwesend sein. Anschließend wird er vom US-Militär ins Weiße Haus eskortiert.

Zum Abschluss gibt es ab 20.30 Uhr Ortszeit (2.30 am Donnerstag unserer Zeit) eine rund 90-minütige Feier mit Konzertprogramm, bei dem unter anderem Bruce Springsteen, Justin Timberlake und John Legend für Auftritte zugeschaltet werden. Moderiert wird das Event von Hollywood-Star Tom Hanks.

13:15 Uhr: Melania Trump mit letzter Botschaft als First Lady – doch DAZU schweigt sie

Nicht nur für Donald Trump war es das erst einmal im Weißen Haus. Auch seine Ehefrau Melania, die First Lady, verabschiedet sich von der politischen Bühne. Sie hat sich mit einem letzten Video an die Bevölkerung gewandt.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump 45 Archived (@FLOTUS45) January 18, 2021

„Es war die größte Ehre meines Lebens, als First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika zu dienen“, so die 50-Jährige in dem Video. Die vergangenen vier Jahre seien „unvergesslich“ gewesen. Ohne direkt auf den Sturm auf das Kapitol hinzuweisen sagt die First Lady weiter: „Seid leidenschaftlich in allem, was ihr tut, aber denkt immer daran, dass Gewalt niemals die Antwort ist und niemals gerechtfertigt sein wird.“

Melania Trump rief vor der Amtseinführung von Joe Biden zu Geschlossenheit auf. Gemeinsam könne man das „Licht der Hoffnung“ für die folgenden Generationen sein. „An alle Menschen in diesem Land, ihr werdet immer in meinem Herzen sein.“

Erstaunlich: Die Politik ihres Ehemanns Donald Trump und die lautstarke Kritik daran erwähnt sie mit keinem Wort.

11:17 Uhr: So siehst du die Amtseinführung im TV und im Stream

Mehrere TV-Sender in Deutschland berichten von der Amtseinührung von Joe Biden:

ARD: Ab 17.15 ein "Weltspiegel extra" bis etwa 18:45, zudem um 20:15 ein "Brennpunkt"

ZDF: Ab 19.25 gibt es ein "ZDF Spezial"

Phoenix berichtet ab 14 Uhr für zehn Stunden live rund um die Amtseinührung

ntv zeigt ab 12.30 Uhr mehrere "News Spezial"-Ausgaben, ab 16.30 Uhr gibt es eine Live-Sondersendung

Welt berichtet live ab 16 Uhr

RTL zeigt ebenalls die Antrittsrede von Biden live, das "RTL Aktuell Spezial" beginnt ab 17.55 Uhr

Die Vorbereitungen am Kongress vor der Amtseinführung von Joe Biden laufen. Foto: imago images / UPI Photo

10:00 Uhr: Trump will Corona-Einreisebeschränkungen ändern – Biden reagiert sofort

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet – die künftige Regierung seines Nachfolgers Joe Biden will die Verfügung aber nicht umsetzen. In einer am Montagabend (Ortszeit) vom Weißen Haus verbreiteten Verfügung Trumps hieß es, die Beschränkungen für Reisende aus dem Schengen-Raum, aus Großbritannien und aus Irland sowie aus Brasilien würden zum 26. Januar aufgehoben. Trump verwies darauf, dass von diesem Datum an bei allen internationalen Flügen in die USA vor der Abreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests vorgeschrieben sei.

Trumps Amtszeit endet an diesem Mittwoch mit Bidens Vereidigung. Trumps Maßnahme würde erst sechs Tage später greifen. „Auf Anraten unseres medizinischen Teams beabsichtigt die Regierung nicht, diese Beschränkungen am 26.1. aufzuheben“, teilte die künftige Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, auf Twitter mit.

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19. — Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021

9:00 Uhr: Gedenken an Corona-Todesopfer vor Amtseinführung

Einen Tag vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden erinnern die USA am Dienstag (17.30 Uhr Ortszeit; 23.30 Uhr MEZ) an die bislang rund 400.000 Corona-Toten im Land. Geplant ist unter anderem eine Lichtinstallation am Lincoln Memorial im Herzen der Hauptstadt Washington. Städte im ganzen Land werden ebenfalls an die Toten erinnern. Die USA sind das Land mit der höchsten Zahl von Corona-Opfern weltweit.

8:00 Uhr: Kapitol wegen Feuer vorübergehend abgeriegelt – Stimmung ist angespannt

Zwei Tage vor der Vereidigung von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten vor dem Kapitol in Washington ist das Parlamentsgebäude am Montag vorübergehend abgeriegelt worden. Der Secret Service teilte mit, Auslöser sei ein kleines Feuer gewesen, das mehrere Straßenzüge entfernt ausgebrochen sei. Es sei gelöscht worden. Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine obdachlose Frau verletzt, deren Zelt in Brand geraten war.

Schwer bewaffnete Soldaten schlafen auf dem Boden des Kapitols. Foto: imago images / UPI Photo

Vor knapp zwei Wochen hatten Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt. Fünf Menschen waren dabei ums Leben gekommen, darunter ein Polizist. Vor der Vereidigung Bidens herrschen strengste Sicherheitsvorkehrungen, die Hauptstadt Washington ist weitgehend abgeriegelt. Der Secret Service ist für den Schutz des Präsidenten zuständig und hat die Federführung für die Sicherheitsmaßnahmen bei der Vereidigung am Mittwoch.

(dav mit dpa)