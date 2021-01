Joe Biden Amtseinführung: Trump-Nichte mit drastischer Warnung – „Muss alles niedergebrannt werden“

Washington. Mit der Amtseinführung von Joe Biden nimmt die Präsidentschaft Donald Trumps ihren letzten Atemzug. Am 20. Januar gegen 17.30 bis 18.30 Uhr unserer Zeit wird Joe Biden seinen Eid ablegen. Die Gerichte haben die Klagen des scheidenden US-Präsidenten Trump abgelehnt, das Wahlmännergremium den Demokraten Joe Biden bestätigt.

Der Tag wurde mit dem Sturm auf das Kapitol zu einem der schwärzesten in der amerikanischen Geschichte. Tausende wütende Trump-Anhänger stürmten die „Herzkammer der Demokratie“.

Die Angst ist groß, dass es auch bei der Amtseinführung von Joe Biden zu Ausschreitungen und Gewalt in Washington kommen könnte. 25.000 Soldaten der Nationalgarde sollen das verhindern. Aus Sicherheitsbedenken wurde auch die Promenade vor den Treppen des Kapitols abgesperrt, die Straßen gleichen einem Kriegsgebiet. Die größte Befürchtung der Sicherheitsbehörden: Ein sogenannter „Inside Job“, also die Durchführung oder Unterstützung eines Angriffs aus den mutmaßlich eigenen Reihen.

Soldaten der Nationalgarde schützen das Kongressgebäude bei der Amtseinführung von Joe Biden. Foto: imago images / UPI Photo

Wird am Mittwoch bei der Amtseinführung von Joe Biden alles friedlich laufen? Wir halten dich mit unserem Live-Blog auf dem Laufenden.

Mittwoch, 20. Januar

10:21 Uhr: Trump-Nichte warnt vor Ivanka und Co.

Mary Trump, die Nichte von Donald Trump hat vor Donald Trumps Kindern Ivanca, Don Junior, Eric und Co. gewarnt. Sie sagte in einem Podcast, die Kinder "müssen ausgeschlossen werden" aus der Politik, sobald sie das Weiße Haus verließen.

"Es ist nicht nur Donald, alle seine erwachsenen Kinder müssen ausgeschlossen werden, enthalten. Ihnen muss ihr gesamtes Vermögen entzogen werden. Es muss alles niedergebrannt werden. Ihre Marke muss völlig zerstört werden, noch mehr als sie sie bereits zerstört haben." sagte Mary Trump, ohne konkret Ivanka Trump oder ihre Geschwister zu nennen, so die US-Zeitung "The Hill". Auch die Behörden sollten die Trump-Organisation isolieren, so wie es die Stadt New York bereits getan hat.

Mary Trump ist die einzige Nichte von Präsident Donald Trump und eine große Kritikerin.

9:50 Uhr: Trump begnadigt rechtsradikalen Ex-Chefstrategen, Rapper Lil Wayne und 70 weitere Personen

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump seinen früheren Chefstrategen Steve Bannon und mehr als 70 weitere Menschen begnadigt. „Präsident Donald J. Trump hat 73 Personen begnadigt“, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Auch der Rapper Lil Wayne schaffte es auf die Liste der Begnadigten. Der scheidende Präsident milderte außerdem die Strafen von 70 weiteren Menschen ab.

„Bannon war eine wichtige Führungspersönlichkeit in der konservativen Bewegung und ist für seinen politischen Scharfsinn bekannt“, hieß es in der vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung. Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Trump seine Entscheidung in letzter Minute nach einem Telefonat mit Bannon getroffen habe.

Trump hatte den rechtsradikalen Bannon 2016 zu seinem Wahlkampfleiter ernannt. Nach dem Amtsantritt des Republikaners im Januar 2017 wurde der für seine islamfeindlichen Positionen bekannte Bannon Chefstratege im Weißen Haus. Nach einem Zerwürfnis mit dem Präsidenten wurde er aber nur rund ein halbes Jahr später wieder entlassen.

Über Trumps Begnadigungen war zuvor viel spekuliert worden. Im Fokus stand dabei die Frage, ob Trump sich selbst eine umfassende Begnadigung ausstellen könnte - gewissermaßen als Blankoscheck für drohende Justizverfahren in der Zukunft. Auf der nun veröffentlichten Liste waren jedoch weder Trump noch seine Verwandten zu finden.

09.00 Uhr: Terror-Forscher warnt vor Trump-Anhängern

Der Sturm auf das Kapitol war eine Zäsur in der amerikanischen Demokratie. Auch vor der Amtseinführung von Joe Biden fürchten viele eine Gewalteskalation. Auch der Terrorismus-Forscher Peter Neumann warnt gegenüber "RP Online", dass noch immer viel Gewaltpotenzial bei einigen Trump-Wählern vorhanden sei. "Es besteht die Gefahr, ja sogar die Wahrscheinlichkeit, dass eine nicht unerhebliche Zahl derer, die vor zwei Wochen das Kapitol gestürmt haben, auch in Zukunft Gewalttaten verüben werden. Die Anhänger dieser Bewegung sind dabei, sich zu Terroristen zu entwickeln", so der Terrorismus-Experte. Jetzt, wo Trump abgewählt sei, bestünde die Gefahr, dass die Bewegung "eher noch gewalttätiger" werden könnte.

Die Amtseinführung von Biden werde eine "sehr sichere, aber auch eine düstere" Veranstaltung werden. Die Einführung werde zeigen, "dass der Staat Angst hat vor den Menschen im eigenen Land. Die Inauguration wird abgeschottet vor Leuten, die sich gegen das eigene Land wenden und sich trotzdem selbst Patrioten nennen", so Neumann gegenüber "RP Online"

Dienstag, 19. Januar

19.18 Uhr: Trump trifft historische Entscheidung

Nach wochenlangem Streit um das Wahlergebnis endet an diesem Mittwoch mit der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden die kontroverse Ära von Donald Trump im Weißen Haus.

Trump hat als erster Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869 angekündigt, der feierlichen Vereidigung seines Nachfolgers vor dem Kapitol in Washington fernzubleiben. Die Zeremonie zwei Wochen nach der Erstürmung des Parlamentsgebäudes durch Trump-Anhänger läuft unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei wird nach Pentagon-Angaben von rund 25 000 Soldaten der Nationalgarde unterstützt. Weite Teile der US-Hauptstadt sind abgeriegelt.

17.35 Uhr: Biden beruft erstmals Transgender-Frau in Ministeriumsposten

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat erstmals eine Transgender-Frau für einen ranghohen Ministeriumsposten nominiert. Rachel Levine solle Staatssekretärin im US-Gesundheitsministerium werden, teilte Bidens Übergangsteam am Dienstag mit. Levine sei eine „historische und bestens qualifizierte Wahl“ und bringe „die Führungsstärke und entscheidende Fachkompetenz mit, die wir brauchen, um die Bevölkerung durch diese Pandemie zu bringen“, erklärte Biden.

Levine ist derzeit Gesundheitsministerin im US-Bundesstaat Pennsylvania und Professorin für Kinderheilkunde und Psychiatrie am Penn State College of Medicine. Als künftigen US-Gesundheitsminister hat Biden den kalifornischen Generalstaatsanwalt Xavier Becerra nominiert. Die Nominierungen müssen durch den Senat bestätigt werden. Dies gilt für alle Kabinettsposten und ranghohen Ämter in der US-Regierung.

16.30 Uhr: Angespannte Lage vor Amtseinführung

Die Lage vor der Amtseinführung von Joe Biden ist angespannt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Am vergangenen Freitag hatte die Polizei einen schwer bewaffneten Mann nahe des Kapitols festgenommen. Der Verdächtige habe eine Pistole und 500 Schuss Munition bei sich getragen, hieß es in einem Polizeibericht vom Freitag, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte.

Wie der Sender CNN berichtete, hatte der Mann versucht, sich mit einer gefälschten Akkreditierung Zugang zu der Sicherheitszone rund um den Kongresssitz zu verschaffen.

14:36 Uhr: Das ist bereits über den Zeitplan der Amtseinführung bekannt

Das offizielle Programm beginnt um 10.00 Ortszeit (16.00 Uhr unserer Zeit) mit einem Livestream, der speziell an junge Amerikaner adressiert ist. Dabei soll es unter anderem eine Botschaft von der künftigen First Lady Jill Biden geben.

Eine Uhrzeit für die Vereidigung und die Ansprache von Joe Biden wurde bisher nicht genannt, sie wird zwischen 11.30 und 12.30 Ortszeit (17.30 bis 18.30 Uhr unserer) erwartet. Danach inspiziert Biden als Präsident neben dem Kapitol Einheiten des US-Militärs - und wird einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington niederlegen. Dabei sollen auch die früheren Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton anwesend sein. Anschließend wird er vom US-Militär ins Weiße Haus eskortiert.

Zum Abschluss gibt es ab 20.30 Uhr Ortszeit (2.30 am Donnerstag unserer Zeit) eine rund 90-minütige Feier mit Konzertprogramm, bei dem unter anderem Bruce Springsteen, Justin Timberlake und John Legend für Auftritte zugeschaltet werden. Moderiert wird das Event von Hollywood-Star Tom Hanks.

13:15 Uhr: Melania Trump mit letzter Botschaft als First Lady – doch DAZU schweigt sie

Nicht nur für Donald Trump war es das erst einmal im Weißen Haus. Auch seine Ehefrau Melania, die First Lady, verabschiedet sich von der politischen Bühne. Sie hat sich mit einem letzten Video an die Bevölkerung gewandt.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

„Es war die größte Ehre meines Lebens, als First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika zu dienen“, so die 50-Jährige in dem Video. Die vergangenen vier Jahre seien „unvergesslich“ gewesen. Ohne direkt auf den Sturm auf das Kapitol hinzuweisen sagt die First Lady weiter: „Seid leidenschaftlich in allem, was ihr tut, aber denkt immer daran, dass Gewalt niemals die Antwort ist und niemals gerechtfertigt sein wird.“

Melania Trump rief vor der Amtseinführung von Joe Biden zu Geschlossenheit auf. Gemeinsam könne man das „Licht der Hoffnung“ für die folgenden Generationen sein. „An alle Menschen in diesem Land, ihr werdet immer in meinem Herzen sein.“

Erstaunlich: Die Politik ihres Ehemanns Donald Trump und die lautstarke Kritik daran erwähnt sie mit keinem Wort.

imago images / Rüdiger Wölk

11:17 Uhr: So siehst du die Amtseinführung im TV und im Stream

Mehrere TV-Sender in Deutschland berichten von der Amtseinührung von Joe Biden:

ARD: Ab 17.15 ein "Weltspiegel extra" bis etwa 18:45, zudem um 20:15 ein "Brennpunkt"

ZDF: Ab 19.25 gibt es ein "ZDF Spezial"

Phoenix berichtet ab 14 Uhr für zehn Stunden live rund um die Amtseinührung

ntv zeigt ab 12.30 Uhr mehrere "News Spezial"-Ausgaben, ab 16.30 Uhr gibt es eine Live-Sondersendung

Welt berichtet live ab 16 Uhr

RTL zeigt ebenalls die Antrittsrede von Biden live, das "RTL Aktuell Spezial" beginnt ab 17.55 Uhr

Die Vorbereitungen am Kongress vor der Amtseinführung von Joe Biden laufen. Foto: imago images / UPI Photo

Alle Infos zur Amtseinführung von Joe Biden in der Übersicht:

Am 20. Januar um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr deutscher Zeit) wird Biden seinen Eid ablegen

Donald Trump hat bereits angekündigt, nicht teilnehmen zu wollen

im Gegensatz zu den vergangenen Amtseinführungen wird die Zeremonie diesmal ohne jubelnde Menschen auskommen müssen

bis zu 25.000 Soldaten der Nationalgarde schützen das Event

nach der Amtseinführung soll Biden gemeinsam mit den ehemaligen Präsidenten Obama, Bill Clinten und George W. Bush gemeinsam zum Arlington-Nationalfriedhof gehen und am Grabmal des unbekannten Soldaten einen Kranz niederlegen

10:00 Uhr: Trump will Corona-Einreisebeschränkungen ändern – Biden reagiert sofort

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet – die künftige Regierung seines Nachfolgers Joe Biden will die Verfügung aber nicht umsetzen. In einer am Montagabend (Ortszeit) vom Weißen Haus verbreiteten Verfügung Trumps hieß es, die Beschränkungen für Reisende aus dem Schengen-Raum, aus Großbritannien und aus Irland sowie aus Brasilien würden zum 26. Januar aufgehoben. Trump verwies darauf, dass von diesem Datum an bei allen internationalen Flügen in die USA vor der Abreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests vorgeschrieben sei.

Trumps Amtszeit endet an diesem Mittwoch mit Bidens Vereidigung. Trumps Maßnahme würde erst sechs Tage später greifen. „Auf Anraten unseres medizinischen Teams beabsichtigt die Regierung nicht, diese Beschränkungen am 26.1. aufzuheben“, teilte die künftige Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, auf Twitter mit.

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19. — Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021

9:00 Uhr: Gedenken an Corona-Todesopfer vor Amtseinführung

Einen Tag vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden erinnern die USA am Dienstag (17.30 Uhr Ortszeit; 23.30 Uhr MEZ) an die bislang rund 400.000 Corona-Toten im Land. Geplant ist unter anderem eine Lichtinstallation am Lincoln Memorial im Herzen der Hauptstadt Washington. Städte im ganzen Land werden ebenfalls an die Toten erinnern. Die USA sind das Land mit der höchsten Zahl von Corona-Opfern weltweit.

Weitere Nachrichten zu Joe Biden, Donald Trump und der US-Wahl:

8:00 Uhr: Kapitol wegen Feuer vorübergehend abgeriegelt – Stimmung ist angespannt

Zwei Tage vor der Vereidigung von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten vor dem Kapitol in Washington ist das Parlamentsgebäude am Montag vorübergehend abgeriegelt worden. Der Secret Service teilte mit, Auslöser sei ein kleines Feuer gewesen, das mehrere Straßenzüge entfernt ausgebrochen sei. Es sei gelöscht worden. Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine obdachlose Frau verletzt, deren Zelt in Brand geraten war.

Schwer bewaffnete Soldaten schlafen auf dem Boden des Kapitols. Foto: imago images / UPI Photo

Vor knapp zwei Wochen hatten Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt. Fünf Menschen waren dabei ums Leben gekommen, darunter ein Polizist. Vor der Vereidigung Bidens herrschen strengste Sicherheitsvorkehrungen, die Hauptstadt Washington ist weitgehend abgeriegelt. Der Secret Service ist für den Schutz des Präsidenten zuständig und hat die Federführung für die Sicherheitsmaßnahmen bei der Vereidigung am Mittwoch.

