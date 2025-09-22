Hammer für Jimmy Kimmel! Sender verkündet plötzlich Show-Comeback

Nach einer kurzen Pause kehrt „Jimmy Kimmel Live!“ am Dienstagabend (23. September) auf ABC zurück. Die Show wurde vergangene Woche nach heftiger Kritik an Kommentaren von Jimmy Kimmel zu den Reaktionen der MAGA-Bewegung auf den Mord an Charlie Kirk aus dem Programm genommen.

Jimmy Kimmel kehrt Dienstag zurück

„Jimmy Kimmel Live!“ wird am Dienstagabend (23. September) wieder auf ABC ausgestrahlt. In einer Stellungnahme erklärte ein Sprecher der Walt Disney Company, die die Show produziert, dass die Entscheidung zur Pause getroffen wurde, um „eine angespannte Situation in einem emotionalen Moment für unser Land nicht weiter zu verschärfen.“

Hintergrund war die Kritik an Kommentaren von Jimmy Kimmel zu den Reaktionen der MAGA-Bewegung auf den Mord an Charlie Kirk. Nach intensiven Gesprächen mit dem Moderator entschied ABC, die Sendung wieder ins Programm aufzunehmen.

Viel Unterstützung für Star-Moderator

Die Absetzung der Show sorgte für landesweite Diskussionen, gleichzeitig organisierte sich auch breite Unterstützung für den Moderator. Mehr als 400 Künstler, darunter Tom Hanks und Meryl Streep, unterzeichneten am Montag einen offenen Brief, der von der ACLU, die Amerikanische Bürgerrechtsunion, initiiert wurde.

Auch Proteste gegen Disney vor Büros in New York, Kalifornien und dem Studio in Hollywood wurden organisiert. In den sozialen Medien drohten viele mit einem Boykott des Streamingdienstes Disney Plus. Kimmels Monolog löste heftige Kritik von Unterstützern der Trump-Regierung aus, die seit Jahren ein hitziges Verhältnis mit dem Moderator pflegen.