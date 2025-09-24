Jimmy Kimmel kehrt zurück – mit einem Witz über Deutschland

Jimmy Kimmel feiert sein Comeback. Nur wenige Tage nach seiner Absetzung wegen des umstrittenen Kirk-Kommentars tritt er wieder vor das Publikum. In seiner Dankesrede erwähnt er auch Deutschland. Doch nicht alle sind über seine Rückkehr erfreut. US-Präsident Donald Trump ist empört über den Talkshow-Moderator, der über den Tod seines Vertrauten herzog, und will gerichtlich vorgehen.

So brachte Kimmel Trump gegen sich auf

Jimmy Kimmel thematisierte in seiner Late-Night-Show das Attentat auf den Trump-Anhänger Charlie Kirk und unterstellte den Republikanern, Kirks Mörder „als alles andere als einen von ihnen darzustellen“ und alles Mögliche zu tun, „um daraus politisches Kapital zu schlagen“.

Darauf nahm der Sender ABC seine Show „Jimmy Kimmel Live“ auf unbestimmte Zeit aus dem Programm. „Herr Kimmels Kommentare zum Tod von Herrn Kirk sind in einer kritischen Phase unseres nationalen politischen Diskurses beleidigend und unsensibel“, hieß es in der ABC-Erklärung.

Jobangebot aus Deutschland

ABC begründete die kurzfristige Absetzung Kimmels mit dem Ziel, die bereits angespannte Lage im Land nicht weiter zu eskalieren. Nach einem intensiven Gespräch mit dem Moderator entschied sich der Sender, die Show wieder ins Programm aufzunehmen.

Zu Beginn seiner Comeback-Rede dankte Kimmel allen, die ihm während der letzten Tage Unterstützung gespendet haben. Eine helfende Hand streckte auch Deutschland aus: „Ein Typ aus Deutschland hat mir einen Job angeboten! Könnt ihr euch das vorstellen? Dieses Land ist so autoritär geworden, dass die Deutschen sagen: ‚Komm her!‘“

„Reden wir drüber" Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen.

Trump zürnt

Donald Trump, der zuletzt bei der Gedenkfeier für Charlie Kirk auftrat, kann die Rückkehr des Moderators nicht hinnehmen. Auf seiner Plattform „Truth Social“ warf er ihm vor, „ein weiterer Arm“ der Demokraten zu sein. Laut Trump ist auch der Sender ABC in seiner Berichterstattung nicht neutral und spielt „zu 99 Prozent positiven demokratischen Müll“.

Der US-Präsident könnte außerdem ein gerichtliches Verfahren gegen ABC nicht ausschließen. Letztes Jahr bekam Trump nach einer Verleumdungsklage 16 Millionen US-Dollar vom Sender ausgezahlt.