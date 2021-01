Jill Biden kommt in Washington an – SO krass unterscheidet sie sich von Melania

Joe Biden ist der gewählte US-Präsident, an seiner beruflichen Seite die Vize-Präsidentin Kamala Harris. Privat setzt er allerdings seit 1979 auf eine andere starke Frau, die ihn sogar vor aufdringlichen Demonstranten beschützt: seine Ehefrau Dr. Jill Biden.

Dass sie eine First Lady wird, die nicht nur daneben steht und lächelnd winkt, zeigte Jill Biden bereits im Wahlkampf mehrfach. Schon bei ihrer Ankunft bei den Proben zur Amtseinführung in Washington zeigten: Die neue First Lady unterscheidet sich deutlich von der scheidenden Melania Trump. Das lässt sich schon allein an ihrem Outfit ausmachen.

Jill Biden kommt in Washington D.C. an - ihr Kleid verrät bereits viel

Am Dienstag kam die Präsidentengattin Jill Biden gemeinsam mit Joe Biden zunächst auf einer Airbase in Maryland an und fuhr daraufhin in die amerikanische Hauptstadt. Dort nahm sie auch an den Vorbereitungen zur Amtseinführung ihres Mannes teil.

+++ Alle Infos zur Amtseinführung von Joe Biden findest du hier +++

Vielen fiel dabei sofort der auffällige lila Mantel der baldigen Frst Lady auf. Und der sendete nicht nur farblich eine Botschaft. Lila ist schließlich der Mix aus Blau und Rot, den Parteifarben der Demokraten und Republikaner.

Die neue First Lady Jill Biden ist in Washington angekommen. Und unterscheidet sich deutlich von Melania Trump. Foto: imago images / UPI Photo

Ihr Mantel stammt von einem kleinen Now-Yorker-Fashion Designer, ihre Maske von einer Upcycling-Firma, wie der "Standard" berichtet. Die Wahl eines aufstrebendes, ökofreundlichen Labels fiel im Corona-Jahr sicher nicht grundlos. Schließlich leidet der Einzelhandel enorm unter Einnahmeeinbußen.

The future first couple and their children and grandchildren arrive at Joint Base Andrews. pic.twitter.com/LZ5KLEPi0Q — Jennifer Epstein (@jeneps) January 19, 2021

Melania Trump hingegen blieb vor allem mit einem Mode-Fauxpas in Erinnerung. Als sie zwei Aufnahmezentren in Texas besuchte, die sich u minderjährige Flüchtlinge kümmern, trug sie eine grüne Jacke mit der deutlichen Aufschrift "I dont care, du u?" ("Ist mir egal, und dir?"). Viele bezogen das Fashion-Statement auch auf das Ziel ihres Besuchs, Melania stritt das jedoch ab.

Was die neue First Lady bei der Amtseinführung am Abend unserer Zeit tragen wird, ist unklar. Sicher dürfte jedoch sein, dass auch dann wieder viele Blicke darauf gerichtet sein werden. Doch nicht nur beim Outfit wird sich Jill Biden deutlich von Melania Trump unterscheiden.

Jill Biden wird als First Lady mehr tun als nur lächelnd neben ihrem Mann stehen

Als einige Demonstranten bei einer Wahlkampfrede von Joe Biden die Bühne stürmen wollen, reagiert Dr. Jill Biden schneller als die Security, stellt sich schützend vor ihren Mann und weist den Demonstranten bestimmt und mit Nachdruck den Weg von der Bühne.

WATCH: You dont see this at every @JoeBiden event...@DrBiden literally bounced a heckler out of his event tonight in Manchester. @CBSNews pic.twitter.com/KpnMGcKgMB — Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) February 11, 2020

Enge Freundschaft mit Michelle Obama

Dass sie viele Menschen schon jetzt an die ehemalige First Lady Michelle Obama erinnert, kommt nicht von ungefähr. Denn als Vize-First Lady während Barack Obamas Amtszeiten konnte sie sich viel bei Michelle Obama abschauen.

Und trotz wird sie anscheinend keine Kopie sein wollen. Denn bereits jetzt hat die Lehrerin an einem Community College klar gestellt, dass sie auch als First Lady weiterarbeiten wolle. Michelle Obama hatte damals ihren Job als Juristin aufgegeben.

Jill Biden will weiterhin unterrichten. Foto: dpa

------------------------------------

• Mehr Themen:

US-Wahl 2020: Die wichtigsten Zitate aus Joe Bidens Rede ++ Trump und Sohn Don Junior eskalieren auf Twitter

US-Wahl: Donald Trump wird 2016 gefragt, ob er das Ergebnis anerkennt – seine Antwort spricht Bände

Kamala Harris wird als Vizepräsidentin vereidigt: DAS macht es so historisch

„Hart aber fair“ (ARD): DIESEN Trump-Vergleich will Plasberg nicht stehen lassen – „Geht immer schief“

-------------------------------------

Jill Biden will weiter als Lehrerin arbeiten

Jill Biden begründet diese Entscheidung folgendermaßen: „Ich möchte, dass die Menschen Lehrer und deren Leistungen mehr zu schätzen wissen, und so mehr den Lehrerberuf in den Vordergrund stellen.“ Dass sie als First Lady dies viel besser tun könne, steht außer Frage.

+++ Donald Trump droht Gefängnis: Ist DAS der wahre Grund, warum er sich an die Macht klammert? +++

Ob der Wunsch allerdings realisierbar ist, bleibt offen. Schließlich würde es einen enormen Sicherheitsaufwand kosten, die First Lady während ihrer Arbeit an dem Community College zu schützen.

------------

Das ist Jill Biden

geboren am 3. Juni 1951 in New Jersey, aufgewachsen in Pennsylvania

hat zwei Masterabschlüsse und promovierte an der University of Delaware

während ihrer Arbeit als "Secony Lady" der USA unterrichtete sie weiter an einem Community College

sie besteht auf ihre Unabhängigkeit von Joe Biden

gründete eine Stiftung für den Kampf gegen Brustkrebs

damit wolle sie jungen Mädchen zeigen, wie wichtig Vorsorge ist

2020 veröffentlichte sie ein Kinderbuch über die Jugend ihres Ehemannes

------------

Jill Biden und ihr Ehemann haben einen herzlichen Umgang miteinander in der Öffentlichkeit. Nach dem zweiten TV-Duell umarmte sie ihren Mann liebevoll, bei anderen Wahlkampfveranstaltungen beobachtete sie ihn liebevoll.

Ebenfalls eine Parallele zu Michelle und Barack Obama und ein krasser Gegensatz zu Donald und Melania Trump.

Jill Biden besteht auf ihren Doktor-Titel

Jill Biden besteht übrigens auf ihrer Anrede mit ihrem Titel Dr. Jill Biden. Ihr Ehemann Joe Biden hat dazu im Wahlkampf gegenüber amerikanischen Medien die Geschichte erzählt, wie seine Frau auf die Post, die für das Paar zuhause ankommen würde, reagiert hatte.

„Ich hatte die Post, die an Senator und Mrs. Biden ging, so satt. Ich wollte, dass die Post an Dr. und Senator Biden adressiert wurde“, habe Jill Biden zu ihrem Mann gesagt. Seitdem besteht sie bei Pressemitteilungen des Weißen Hauses darauf, dass ihr Titel genannt werde.

Jill Biden, die nächste First Lady von Amerika, wird gespannt von der Welt erwartet. (fb)