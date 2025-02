Grüne wegen Tanga-Foto im Visier – AfD-Mann fiebrig: „Halbnackt!“

Irre Attacken von Rechtsaußen auf die Chefin der Grünen Jugend vor der Bundestagswahl. Jette Nietzard schreibt auf X: „32 Mails, 170 DMs, 900 Kommentare unter meinem neuesten Instagram-Post. Alle gefüllt mit Hass.“ Nach ihrem höchst kontroversen und polemischen Beitrag zur Böller-Debatte haben mittlerweile viele politische Gegner auch andere Beiträge der Nachwuchshoffnung der Grünen entdeckt.

„Böller sollen meine Tampons ersetzen. Offene Gewaltandrohungen. Dank der Poledance- und Bikini-Bilder bin ich zum Ficken aber gut genug“, klagt die 26-Jährige an. Es sind jetzt auch zwielichtige Kommentare aus dem AfD-Milieu über die Attraktivität und gewisse vermeintlich zu anzügliche Fotos der Bundessprecherin der Grünen Jugend aufgetaucht.

AfD-Mann ätzt gegen Grünen-Politikerin: „Leopard-Tanga“

Den Vogel abgeschossen hat dabei AfD-Mann Fabian Keubel aus Sachsen. Er hat das öffentliche Instagram-Profil von Nietzard scheinbar ganz genau studiert und einiges entdeckt. Sie lade Bilder „im Leopard-Tanga“ hoch, tanzte „halbnackt im Rotlicht-Poledance an der Stange“, würde sich in einem Video „im Bett räkeln“.

Keubel gibt sich ganz echauffiert und inszeniert sich in der Opferrolle als Mann. Natürlich sei man gleich ein „ungevögelter Incel“, wenn man so etwas sexualisiere. Feministen, die sich mit Nietzard solidarisieren, meinen dagegen im Netz, dass Männer, die so etwas skandalisieren, in Wahrheit doch hinsichtlich des Frauenbildes viel mehr gemeinsam hätten mit den Islamisten, die sie ansonsten bekämpfen wollen.

Wirbel um Nietzard – Problem mit der Gleichstellung der Geschlechter?

Pornografie habe ihre Gehirne umgepolt, sodass sie bei Bildern einer jungen Frau am sommerlichen Seeufer im Bikini direkt Alarm schlagen würden.

Nietzard selber schickt derweil all jenen Männern, die sie kritisieren, via Instagram eine Mittelfinger-Botschaft.