Jens Spahn: Hat er sich selbst ins Aus katapultiert? DIESER Wert spricht eine eindeutige Sprache

Noch Ende Dezember sah die Welt für Jens Spahn mehr als rosig aus. Umfragen wiesen ihn neben Kanzlerin Angela Merkel und dem bayerischen Innenminister Markus Söder als einen der beliebtesten Politiker in Deutschland aus.

Impfstoffe wurden gerade zugelassen, als Gesundheitsminister hätte Jens Spahn vielleicht den Wurf seines Lebens landen können. Sogar als möglicher Kandidat für das Amt als Bundeskanzler wurde Spahn zwischen den Zeilen genannt. Nur rund drei Wochen später ist daran nicht mehr zu denken. Das zeigen eindrucksvoll die Zahlen einer Umfrage der „WAZ“.

Jens Spahn: Das lief für ihn alles schief im Januar

Nach dem erfolgreichen Jahresabschluss folgte für Jens Spahn ein echter Katastrophen Januar. In den ersten beiden Wochen prasselte massive Kritik am langsamen Impfstart in Deutschland auf den Gesundheitsminister ein. Kanzlerin Angela Merkel setzte daraufhin eine Kommission zur Beschaffung von mehr Impfstoff ein und nahm Jens Spahn in dieser Thematik damit das Zepter aus der Hand.

Bei den CDU-Mitgliedern dürfte auch sein Auftritt auf dem digitalen Parteitag nicht gerade besonders gut in Erinnerung geblieben sein. In der Fragerunde schaltete sich Jens Spahn ein und warb offen für Armin Laschet, mit dem er gemeinsam als Kandidatenteam antrat. Bei vielen Delegierten kam das nicht gut an, Spahn wurde mit dem schlechtesten Ergebnis aller Kandidaten als Stellvertretender Parteivorsitzender gewählt. Wenig später entschuldigte sich Spahn für seinen Auftritt.

Das ist Jens Spahn:

geboren am 16. Mai 1980 in Ahaus

seit 2002 Mitglied des Bundestages

war zwischen 2006 und 2010 auch an einem Lobby-Unternehmen für den Medizin und Pharmasektor beteiligt

seit 2018 Gesundheitsminister

Ehemann: Daniel Funke, die Trauung nahm der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen vor

Mit einer möglichen Kanzlerkandidatur dürfte der 40-Jährige nun nichts mehr zu tun haben. Diesen Posten werden Armin Laschet und Markus Söder unter sich ausmachen. Auch eine Umfrage der „WAZ“ spricht eine deutliche Sprache.

So gut wie keine Chance mehr zum Kanzlerkandidat zu werden

Auf die Frage, wem man die besten Chancen bei der Bundestagswahl im September 2021 zurechne, sprachen sich nur noch sieben Prozent für Jens Spahn aus. Ein tiefer Fall für den Politiker, der sonst beinahe auf einer Sympathie-Welle bei Umfragen zu surfen schien.

Die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der „WAZ“ kennt bei der Kanzler-Frage nur einen klaren Sieger: Markus Söder. Er wurde mit 42 Prozent doppelt so oft genannt, wie der neu gewählte CDU-Vorsitzende Armin Laschet.

Markus Söder: Dem bayrischen Ministerpräsidenten trauen viele das Amt als Bundeskanzler zu. Foto: imago images / Sven Simon

Wann genau die Entscheidung fällt, mit wem CDU und CSU in den Wahlkampf des Superwahljahres starten, ist bislang unklar. Möglicherweise gibt es rund um die ersten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am 14. März mehr Klarheit.

Übrigens: Wenn du wissen willst, wen von allen dreien die Wähler der Grünen als Kanzlerkandidaten der Union präferieren, kannst du das hier bei der „WAZ" lesen.