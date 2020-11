Jens Spahn trägt in Freizeit auffälliges Kleidungsstück – sofort wird er für DIESES Foto verspottet

View this post on Instagram

Ob Wandern 🥾 in der Natur oder der kurze Spaziergang von Termin zu Termin – an der frischen Luft bekomme ich am besten den Kopf frei! 🧠🌳 Gerade im Pandemie-Alltag ist draußen sein gut - nicht nur für den Geist, sondern auch für ein gestärktes Immunsystem. ⛅🍂 . . . #ZusammenGegenCorona #PandemieAlltag #Coronavirus #Berlin #Spaziergang