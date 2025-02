Asyl-Hammer: Linken-Chef will eine Million Flüchtlinge pro Jahr ins Land lassen

Der nächste Asyl-Hammer wenige Wochen vor der Bundestagswahl! Während Friedrich Merz die Grenzen Deutschlands für Asylbewerber ganz dichtmachen will, plädiert Linke-Chef Jan van Aken dafür, sie noch weiter zu öffnen. Wenn es nach ihm geht, sollen noch mehr Menschen einen Anspruch auf Asyl haben.

Nach Jan van Aken solle Asyl auch jenen gewährt werden, „die vor den Folgen des Klimawandels flüchten“, sagte van Aken.

Jan van Aken: „Eine Million Flüchtlinge ist völlig überschaubare Zahl“

Jan van Aken fragte in der „Bild“: „Eine Grenze der Belastbarkeit gibt es immer. Aber liegt sie in Deutschland bei 100.000, einer Million oder zehn Millionen Migranten im Jahr?“ Er führte er aus: „Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sind mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge zu uns gekommen. Das ist eine völlig überschaubare Zahl.“

Viele Bürgermeister und Landräte dürfte das fassungslos machen. Schließlich sind sie es, die sich um die ankommenden Menschen zu kümmern haben. Und sie teilen der Politik immer wieder mit, dass sie überfordert sind. Sie tun sich schwer damit, Häuser und Wohnungen für Flüchtlinge in ihren Gemeinden zu finden und Sprach- und Integrationskurse anzubieten.

SPD-Landrat: „Diese große Anzahl von Migranten lässt sich nicht mehr bewältigen“

So sagt SPD-Landrat Matthias Jendricke von Nordhausen (Thüringen) der „Bild“: „Diese große Anzahl von Migranten lässt sich nicht mehr bewältigen. Nicht bei der Integration. Nicht im Sozialsystem. Nicht auf dem Wohnungsmarkt.“

Und auch CDU-Landrat Götz Ulrich aus dem Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) und Vize-Präsident des Deutschen Landkreistages spricht von einer maßlosen Überforderung: „Wir sind völlig überlastet. In der Integration brauchen wir einfache Regeln zur schnellen Arbeitsaufnahme und viel mehr Geld für Sprachkurse.“

In van Akens Wahlkreis (Hamburg-Altona) gibt es übrigens schon jetzt zu wenige Unterkünfte für Asylbewerber. Inklusive Notstandorte ist das System zu 96,5 Prozent ausgelastet. Mal schauen, was also die Menschen in seinem Wahlkreis zu seinem Vorschlag sagen werden.