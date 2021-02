Mitten in der Show klingelte das Handy von Jan Böhmermann.

Jan Böhmermann moderiert Sendung an: Plötzlich klingelt sein Handy

Es begann, wie es eigentlich immer im „ZDF Magazin Royale“ begann. Unter dramatischer Musik und Zuhilfenahme drastischer Intonation verliest Jan Böhmermann die Themen des Freitagabends.

„Kritik am Impfstoff von Astra Zeneca. Dabei wirkt er in den Arm gespritzt, wesentlich besser als der Hühnernudeltopf von Erasco“, verliest Jan Böhmermann. Doch huch, was passiert denn da?

Jan Böhmermann im „ZDF Magazin Royal“: Plötzlich klingelt das Smartphone des Satirikers

Rasch greift sich der Satiriker in die Innentasche seines Jacketts. Sein Telefon klingelt. Mitten in der Aufzeichnung. „Mama, ich kann jetzt nicht. Muss arbeiten. Im Fernsehen. Nein. Ja. Ja, mache ich. Okay“, flüstert Böhmermann ins Telefon, grinst dabei peinlich berührt.

-----------------

Das ist Jan Böhmermann:

geboren am 23. Februar 1981 in Bremen

er ist Satiriker, Moderator, Autor, Produzent, Musiker und Journalist

Mit seinen Veröffentlichungen sorgte Böhmermann schon für diverse Skandale

So trug er am 31. März 2016 ein Gedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan vor. Dies zog diverse Untersuchungen nach sich

Auch wegen Böhmermann wurde der Paragraf 103 zum Beginn des Jahres 2018 abgeschafft

er moderierte viele Jahre das Neo Magazin Royale bei ZDF Neo

ab Herbst 2020 wird er eine Sendung im ZDF-Hauptprogramm moderieren

Du kannst sie nach der Ausstrahlung in der Mediathek sehen

Bei Twitter hat Böhmermann 2,2 Millionen Follower

------------------

Jan Böhmermann. Foto: ZDF und Jens Koch

Was der Anruf nun bedeuten sollte, verriet Jan Böhmermann leider nicht. Ebenso wenig ließ er durchblicken, was denn nun seine Mutter von ihm wollte. Schade eigentlich.

----------------

--------------

