Jan Böhmermann: DIESES Thema macht ihn wütend – „Selbst in der Bunte wird das schon berichtet“

„Alles ist scheiße zurzeit. Wir einfachen Leute, wir müssen leiden, aber bei YouTube und bei Instagram, die Influencer liegen zurzeit in Dubai am Strand rum. Und trinken Batida de Loco. Gucken Sie mal, selbst in der 'Bunte' wird das schon berichtet“, startet Jan Böhmermann am Freitagabend seinen Feldzug gegen die Dubai-Influencer.

Ein Thema, das bei Jan Böhmermann nicht nur für Wut, sondern auch für Unverständnis sorgt. So kommt es, wie es kommen musste. Böhmermann startet im „ZDF Magazin Royal“ einen 20-minütigen Feldzug gegen die Dubai-Influencer.

Jan Böhmermann im Feldzug gegen Dubai

Und listet darin alles auf, was im Instagram-Hotspot Dubai vielleicht nicht ganz so geil läuft. Die Influencer aber durchaus anziehen könnte. Demnach gibt es in Dubai weder Einkommens- noch Unternehmenssteuer, so Böhmermann. Selbst die Mehrwertsteuer liege da bei lediglich fünf Prozent. Und das auch erst seit dem Jahr 2018.

Dabei sah Dubai vor 70 Jahren noch so aus wie „Hannover heute“, witzelt Böhmermann. „Eine mitleiderregende Favela mitten im Nirgendwo, in die Sami Slimani und die Harrisons bestimmt nicht so gerne gezogen wären“, so Böhmermann weiter. Doch durch zweifelhafte Arbeitsmethoden wuchs Dubai schnell zur Metropole in der Wüste. Und damit zum Influencer-Hotspot von heute.

Jan Böhmermann. Foto: ZDF und Jens Koch

Und noch weitere Punkte sind aus westlicher Sicht völlig unverständlich. So sind sowohl öffentliche Küsse, laute Musik in der Öffentlichkeit als auch öffentliches Tanzen verboten, so Böhmermann.

Jan Böhmermann: Ausweg Bremen

Zudem ist es den Influencern untersagt, sich öffentlich kritisch über die Regierung zu äußern. Ansonsten droht die Ausweisung. Darüber sprechen wollten deutsche Influencer mit Böhmermann aber nicht.

Doch Böhmermann wäre nicht Böhmermann, würde er keinen Ausweg kennen. So legte er den Dubai-Influencern eine viel offenere Metropole ans Herz. Bremen.

„In Bremen zahlst du zwar Steuern, aber dafür darfst du tanzen, fluchen, Werbung für Hexerei machen und queer sein as fuck.“

