Jan Böhmermann schießt gegen die CDU – Politiker schlägt zurück

Jan Böhmermann nimmt kein Blatt vor den Mund – so viel dürfte wohl jedem klar sein.

Sein neuestes „Opfer“ ist ein Teil der CDU. Jan Böhmermann hat nämlich einen sehr fragwürdigen Vorschlag für die Mittelstandsvereinigung der CDU geäußert.

Jan Böhmermann: Fragwürdiger Vorschlag für Mittelstandsvereinigung der CDU

Auf Twitter lederte der Satiriker gegen die Mittelstandsvereinigung der CDU. „Die Mittelstandsvereinigung der CDU sollte mit der rechtsextremen AfD fusionieren. Das wäre günstiger, inhaltlich sinnvoll und unnötige Mehrfachstrukturen würden so entfallen“, stellte Böhmermann einfach mal so in den Raum.

Das ist Jan Böhmermann:

geboren am 23. Februar 1981 in Bremen

er ist Satiriker, Moderator, Autor, Produzent, Musiker und Journalist

er moderierte viele Jahre das Neo Magazin Royale bei ZDF Neo

ab Herbst 2020 wird er eine Sendung im ZDF-Hauptprogramm moderieren

Doch warum attackiert Jan Böhmermann ausgerechnet jetzt die Mittelstandsvereinigung? Das dürfte wohl damit zusammenhängen, dass die Mittelstandsvereinigung mutmaßlich hinter den Plänen zu radikalen Änderungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen soll. Dabei soll es darum gehen, den öffentlichen Rundfunk, zu dem ARD und ZDF gehören, komplett neu aufzustellen. Demnach solle es anstelle von ARD und ZDF nur noch eine Sendeanstalt geben (>>> hier geht's lang).

Jan Böhmermann attackiert Mittelstandsvereinigung weiter

Da Jan Böhmermann selbst unter anderem mit der Sendung „ZDF Magazin Royale“ Berührungspunkte mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, dürfte klar sein, warum ihm der Vorstoß der Mittelstandsvereinigung der CDU anscheinend nicht gefällt.

Bei dem einen Tweet blieb es aber nicht. „Wir brauchen jetzt eine Debatte über die dringend notwendige Totalreform d. CDU Mittelstandsvereinigung: 1. Daseinsberechtigung im digitalen Zeitalter, in dem jeder Mittelständler seinen eigenen Unsinn weltweit verbreiten kann 2. Mehrfachstrukturen (AfD) 3. Ideologie vs. Politik“, heißt es in einem weiteren Tweet von Böhmermann. Klar, dass es heftige Reaktionen auf diese Aussagen gab.

Jan Böhmermann: Politiker schießt zurück

Was soll diese verleumderische Hetze gegen Demokraten, zumal von einem durch Rundfunkgebühren finanzierten Clown? @janboehm pic.twitter.com/OMFcrbkIGJ — Florian Hahn (@hahnflo) February 25, 2021

Die Resonanz der Twitter-User war sehr gemischt. Einige gaben Böhmermann mit seiner Kritik Recht. Andere schossen aber auch gegen den Satiriker.

Jan Böhmermann: Seine Tweet sorgte für einige Reaktionen. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Mit Florian Hahn (Stellvertretender Generalsekretär der CSU und Mitglied im Bundestag) reagierte ein Politiker sehr heftig auf den ersten Twitter-Post des Satirikers und schoss zurück. „Was soll diese verleumderische Hetze gegen Demokraten, zumal von einem durch Rundfunkgebühren finanzierten Clown?“ Böhmermanns „Vorschlag“ werden die CDU-Politiker wohl kaum folgen. Aber eins hat er immerhin erreicht: Aufmerksamkeit. (gb)