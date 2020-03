Jan Böhmermann über Coronavirus: Satiriker nimmt Hamstereinkäufer auf die Schippe

Hand auf's Herz! Hast du bei dir zuhause Lebensmittelvorräte, die dich 10 Tage locker über die Runden bringen würden? Das empfiehlt jedenfalls das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in seinem Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen, um allzeit für jedwede Katastrophe gewappnet zu sein.

Mit der Ausbreitung des Coronavirus' in Deutschland starteten fast zeitgleich auch die Hamsterkäufe der Deutschen. >>> hier mehr dazu lesen. Darüber macht sich jetzt Jan Böhmermann bei Facebook lustig.

Coronavirus: Jan Böhmermann macht sich über Hamsterkäufe der Deutschen lustig

Der Satiriker postet ein Bild von der Zeichentrick-Figur Peppa-Wutz. Darüber steht der Wort-Witz „Preppa Wutz“. Denn das rosa Schweinchen mit dem breiten Grinsen hält ein Desinfektionsmittel in der linken Hand - zur Vorsorge gegen das Coronavirus. Daneben im Bild stehen noch weitere Fläschchen Sagrotan. Auch Eintöpfe stapeln sich vorsorglich dahinter. Zahlreiche Nudelpackungen hat Peppa-Wutz in Prepper-Manier natürlich auch noch eingesteckt.

Passend zur Prepper-Bewegung, der oftmals eine Nähe zur rechten Reichsbürger-Bewegung nachgesagt wird, trägt das Preppa-Schwein das bekannte schwarz-rot-goldene Hütchen des „Hutbürgers“. Mehr zum „Hutbürger“ liest du hier >>>

+++„Neo Magazin Royale“: Böhmermann präsentiert letzte Show – keiner versteht, was er sagt+++

„Prepper“ wird aus dem Englischen „to be prepared“ abgeleitet (zu Deutsch: bereit sein). Ein sogenannter Prepper bereitet sich auf die möglicherweise anstehende Katstrophe vor. Er baut sich beispielsweise Schutzwände, lagert massig Lebensmittel ein und, was für die Reichsbürgerszene üblich ist, hortet eventuell auch Waffen, Werkzeug und eben alles andere, was zum Überleben notwendig sein könnte.

-------

Das ist Jan Böhmermann:

Jan Böhmermann wurde am 23. Februar 1981 in Bremen geboren

Er ist Satiriker, Moderator, Autor und Musiker

Der 39-Jährige moderierte viele Jahre das Neo Magazin Royale bei ZDF Neo

Ab 2020 wird er eine Sendung im ZDF-Hauptprogramm moderieren

-------

Jan Böhmermann hält vielen Deutschen nun den Spiegel vor, die sich von solch einer Manie anstecken ließen, um sich auf die eventuelle drohende häusliche Quarantäne vorzubereiten.

Den Facebook-Nutzern gefällt es. Nach rund zwei Stunden lachen sich schon knapp 8.000 Fans schlapp. Der Beitrag wurde rund 600 Mal geteilt.

+++ Coronavirus: Chef-Virologe der Charité mit erschreckender Prognose +++

Sie kommentieren unter anderem unter dem Post:

„Da fehlt Klopapier!!“

„Fehlen nur die Waffen und die Reichskriegsflagge“

„Maske auf beim Hamsterkauf“

„Da fehlt Klopapier, Küchenrollen, Tempos. UND Brot.“

Den aktuellen News-Ticker, der dich über die Ausbreitung des Coronavirus' informiert, findest du hier >>> (js)