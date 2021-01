Jan Böhmermann: Heikle Enthüllung über Armin Laschet – „Da vibrieren den religiösen Rechten die Samenleiter“

Wie viel Donald Trump steckt in der deutschen Politik? Diese Frage stellte sich Jan Böhmermann im „ZDF Magazin Royale“ am Freitagabend. AfD-Mann Stephan Brandner bekam dabei sein Fett weg, ebenso wie CDU-Politiker Friedrich Merz, Ex-Kanzler Gerhard Schröder, SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig – und auch NRW-Ministerpräsident und CDU-Vorsitzender Armin Laschet.

Genauer gesagt: Es traf einen engen Vertrauten von Armin Laschet. Den Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei des Landes NRW, Nathanael Liminski. Der verkörpert Jan Böhmermann zufolge nämlich eine ganz bestimmte Trump-Eigenschaft.

Jan Böhmermann greift Laschet-Hintermann an

Nachdem sich Böhmermann bereits an den oben genannten Politikern abgearbeitet hatte, sprach er über die religiöse Seite der Trump Familie. Zu Trumps größten Unterstützern gehören ultrakonservative Evangelikale, die Trump in Teilen sogar als gottgesandten Erlöser betrachten. Kein Wunder, dass zu Trumps Team auch eine spirituelle Beraterin zählt.

Paula White erlangte unter anderem durch ihre wirre Predigt nach der US-Präsidentschaftswahl Berühmtheit. Minutenlang redete sie sich in Trance, verfiel in Laute, redete völlig zusammenhangslos.

Es sei doch fast Schade, dass es so etwas in Deutschland nicht gebe, meint Jan Böhmermann dann. Nicht einmal in der religiösen Partei CDU: Da steht jetzt der „harmlose Armin Laschet am Altar“, der höchstens ein „fröhlicher Karnevalist“ sei.

Aber wo ist jetzt genau die Verbindung zwischen der tiefreligiösen Trump-Familie und dem christlich-liberalen Armin Laschet? Laut Jan Böhmermann müsse man dafür in die zweite Reihe schauen, auf Armin Laschets rechte Hand: Nathanael Liminski.

Streng katholisch, gegen Sex vor der Ehe und Homo-Ehe

Er sei ein „streng katholischer Konservativer“, der für „Disziplin und Ordnung“ im „Apparat Laschet“ sorge, wie es in einem eingespielten Clip heißt.

Sein Weltbild sei, so Böhmermann, „historisch geprägt“, mit 20 Jahren gründete er die „Generation Benedikt“ in Anlehnung an den damaligen Pabst. Böhmermann nennt es eine „ultrakonservative Jugendorganisation der Katholischen Kirche“. Er spricht sich unter anderem gegen Sex vor der Ehe aus.

„Die rechte Hand von Armin Laschet ist die linke Hand Gottes“, scherzt Böhmermann. Er kramt noch Aussagen aus der Vergangenheit von Liminski heraus, unter anderem aus einem „Maischberger“ Talk und einem Interview im „Spiegel“. Einmal spricht er Frauen in Teilen das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper ab, beim anderen äußert er sich nicht gerade schmeichelhaft über Homosexualität. Bei solchen Ansichten, da „vibrieren den religiösen Rechten die Samenleiter“, sagt der Entertainer spitz.

Jan Böhmermann verteilt an Nathanel Liminski das „Trumpzeichen“. Foto: ZDF

„Ein religiöser Hardliner koordiniert den Terminkalender unseres zukünftigen Bundeskanzlers?“, fragt Böhmermann abschließend. Laminski erhält von ihm wie auch die anderen Politiker vor ihm das „Trumpzeichen Oranger Engel“.

Laminski organisiert Laschet

Böhmermanns Fazit: Es gebe in Deutschland nicht wie in den USA den einen großen Trump – aber viele kleine, nicht einen „großen Trump-Wahnsinn, sondern viele kleine Wahnsinne“.

Für Laschet ist Laminski von großer Bedeutung. Er gehört dem wertkonservativen Flügel der Union an und ist für den neuen Vorsitzenden damit eine wichtige Verbindung ins merkelkritische innerparteiliche Lager. Ein Journalist beschrieb ihn als das „organisatorische Rückgrat von Laschet“.

Auch im Superwahljahr 2021 mit der Bundestagswahl und mehreren Landtagswahlen wird der Politiker zweifelsohne im Hintergrund von Armin Laschet Einfluss nehmen. (dav)