Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Jamaika-Koalition: Maulwürfe sorgen für Wutausbrüche in der Union – „Charakterlos miese Nummer"

Kommt es nach der Bundestagswahl doch noch zur Überraschung und der Bildung einer Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP mit Kanzler Armin Laschet? Die Liberalen würden ein solches Bündnis wohl einer Ampel vorziehen. Anders sieht es offenbar bei den Grünen aus.

Platzen die Jamaika-Verhandlungen, weil die Gespräche nicht vertraulich bleiben? Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Nun sorgen aber Maulwürfe für einen Eklat. Infos aus dem Jamaika-Sondierungsgespräch mit der FDP wurden offenbar aus den Reihen der Union an die „Bild“-Zeitung durchgesteckt.

In diesem Newsblog erfährst du die aktuellen Entwicklungen zu den Verhandlungen einer möglichen Jamaika-Koalition.

Newsblog zur Jamaika-Koalition: Sondierungen, Gerüchte und Spekulationen

5. Oktober 2021

6.50 Uhr: Maulwürfe sorgen für Wutausbrüche in der Union – „Charakterlos miese Nummer"

Die Hütte brennt in der Union! Nachdem Maulwürfe der „Bild“-Zeitung Details zum ersten Sondierungsgespräch zwischen CDU/CSU und FDP durchgestochen haben, ist die Wut und Enttäuschung nicht nur in der FDP (siehe Update unten) groß.

„Was für eine charakterlos miese Nummer“, regt sich Karin Prien auf, CDU-Ministerin in Schleswig-Holstein und Mitglied im „Zukunftsteam“ von Armin Laschet. Weiter schreibt sie auf Twitter: „Wer jetzt die Vertraulichkeit bricht, handelt vorsätzlich verantwortungslos und verliert jede Legitimation für die CDU zu sprechen.“

Was für eine charakterlos miese Nummer. Wer jetzt die Vertraulichkeit bricht, handelt vorsätzlich verantwortungslos und verliert jede Legitimation für die @CDU zu sprechen. — Karin Prien (@PrienKarin) October 4, 2021

Frank Sarfeld, einer der Mitbegründer der Union der Mitte, empört sich ebenfalls im Netz: „Einfach. Mal. Die Schnauze. Halten!“ Ihm würden die Worte fehlen. „Das sind gewissenlose Saboteure und Brandstifter“, wütet er.

Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der von 2013 bis 2018 das Amt innehatte, beschwert sich auf Twitter: „Das war schon in meiner Zeit als GS so und jeder wusste, wer es ist...“. Einen Namen nennt Tauber aber aber nicht.

Die „Bild“-Zeitung hatte am Montagabend exklusiv berichtet, dass die FDP-Spitze der Union klare Jamaika-Signale gesendet habe. Die „Bild“ bezog sich dabei auf „mehrere Politiker, die bei den Gesprächen am Sonntagabend zwischen FDP und Union dabei waren“. Die FDP-Führung soll der Union gesagt haben: „Wir haben ein Interesse an Jamaika! Habt Ihr es auch? Wollt Ihr es? Habt Ihr die Nerven? Seid Ihr geschlossen?“

Da die Sondierungsgespräche zwischen FDP und Grünen sowie zwischen FDP und SPD streng vertraulich blieben, fiel der Maulwürfe-Verdacht schnell auf die Reihen der Union. Die Frage ist jedoch, ob man mit den durchgesteckten Infos Kanzlerkandidat Armin Laschet helfen oder eher schaden will, da den Liberalen nach dem Jamaika-Desaster 2017 Vertraulichkeit in den Verhandlungen sehr wichtig ist.

4. Oktober 2021

20 Uhr: FDP-Politiker werfen Union Indiskretionen nach Sondierung vor

FDP-Parteivize Johannes Vogel hat der Union nach den Gesprächen über eine Regierungsbildung einen Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit vorgeworfen. „Es gab vergangenes Wochenende drei Sondierungsgespräche, an denen ich für die FDP auch teilgenommen habe. Aus zweien liest und hört man nix. Aus einem werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen“, schrieb Vogel am Montag auf Twitter. „Das fällt auf, liebe Union - und es nervt!“

Es gab vergangenes Wochenende drei Sondierungsgespräche, an denen ich für die @fdp auch teilgenommen habe. Aus zweien liest und hört man nix. Aus einem werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union - und es nervt! — Johannes Vogel (@johannesvogel) October 4, 2021

Die Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser, Beisitzerin im FDP-Bundesvorstand, wurde plastischer und versah Punkte in den jeweiligen Parteifarben fast allesamt mit dem Wort „Stille“. Nur zur Sondierung von Gelb und Schwarz am Sonntag schrieb sie: „Bild-Zeitung. Wie soll so Vertrauen für eine Zusammenarbeit entstehen? CDU.“ Die FDP hatte wiederholt bekräftigt, Fehler wie bei den gescheiterten Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition im Jahr 2017 sollten diesmal verhindert werden.

12.55 Uhr: Ein Satz des FDP-Generalsekretärs sollte Laschet bei Jamaika-Verhandlung alarmieren

Wirtschaftspolitisch sind sich Union und FDP deutlich näher als die Liberalen mit SPD und Grünen. Dennoch zeigte sich FDP-Generalsekretär Volker Wissing auch gegenüber CDU/CSU distanziert. „Der Umsetzungswille der Union war in der Vergangenheit, was die Steuerreform angeht, überschaubar“, kritisierte Wissing im ZDF-Morgenmagazin.

Die Generalsekretäre von CDU, CSU und FDP: Paul Ziemiak, Markus Blume und Volker Wissing (von links). Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Dieser Satz ist besonders brisant, weil die Steuerpolitik das Politikfeld ist, in dem SPD und FDP die größte Distanz nachgesagt wird. Die vermeintliche steuerpolitische Nähe seiner Partei zur Union stellt Wissing aber mit dieser Aussage in Zweifel.

Jamaika-Koalition:

Die Bezeichnung leitet sich ab von der Flagge Jamaikas in den Farben Schwarz (Union), Grün und Gelb (FDP).

Bereits nach der Bundestagswahl 2017 gab es Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition, die allerdings platzten.

Von 2009 bis 2012 gab es eine Jamaika-Koalition im Saarland, seit 2017 gibt es ein solches Bündnis in Schleswig-Holstein.

Auf Bundesebene haben CDU/CSU und Grüne noch keine Koalition gebildet. Dagegen gab es schon mehrere Bundesregierungen zwischen Union und FDP.

Schon am Wahlsonntag hatte Wissing erklärt: „Wir wollen sicherstellen, dass wir nicht erneut ausgebremst werden mit unserem Reformeifer.“ Die letzte Steuerreform stamme aus dem Jahr 2004. Die Union habe sich seitdem „mit Händen und Füßen gegen jede Steuerreform“ gestemmt.

Und auch FDP-Chef Christian Lindner präsentierte sich kühler als sonst vor dem ersten Sondierungsgespräch mit der Union. Gegenüber der „Bild am Sonntag“ sagte der Liberale: „CDU und CSU müssen klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen“. Weiter ermahnte er die Union: „Manche Wortmeldung der CDU spekuliert ja, dass erst Verhandlungen mit der SPD scheitern sollen, bevor die Union wieder ins Spiel kommt. Das kann man unserem Land nicht zumuten.“ Er wolle eine Regierungsbildung bis Mitte Dezember.

12.15 Uhr: Sondierungsgespräch zwischen Grünen und CDU/CSU könnte Jamaika-Entscheidung bringen

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner kündigte an, erst das Sondierungsgespräch mit der Union am Dienstag abwarten zu wollen, bevor entschieden wird, wie danach weiter verhandelt wird. „Dann ziehen wir einen Strich darunter und schauen, wie es weitergeht“, sagte er im ZDF-Morgenmagazin.

„Es muss einen gemeinsamen Aufbruch geben, dafür muss es eine Gemeinsamkeit geben“, sagt der Bundesgeschäftsführer von B’90/Grüne @MiKellner im #zdfmoma zu den aktuellen #Sondierungsgesprächen. Das Ziel sei eine „progressive Regierung“ für Deutschland. pic.twitter.com/fzbIUa27HC — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) October 4, 2021

Auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte im ZDF, dass seine Partei erst einmal das Gespräch zwischen Union und Grünen abwarten wolle. Dann werde es eine interne Auswertung geben. „Denn ein Verhaken zwischen Grünen und FDP wäre der sichere Weg in die Große Koalition“, sagte er.