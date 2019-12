Ivanka Trump: Dieses sehr private Bild verblüfft alle

Ivanka Trump ist in den sozialen Medien durchaus aktiv. Jetzt hat sie allerdings bei Instagram ein Bild gepostet, das Seltenheitswert hat.

Denn auf dem Bild sind alle drei Kinder von Ivanka Trump und ihrem Ehemann Jared Cushner zu sehen. Auf den meisten Bildern waren sie bislang nur von hinten zu sehen, oder in Halloween-Kostümen.

Ivanka Trump: Dieses Bild hat Seltenheitswert

Diesmal strahlen die drei Trump-Sprösslinge Arabelle Rose (8), Joseph Frederik (6) und Thoedore James (3) direkt in die Kamera. Ivanka Trump schreibt dazu: „Happy Thanksgiving.“

Die meisten Nutzer sind verblüfft - und mögen das Bild:

Sie sind so entzückend, ich liebe diesen Post

Wow, wunderschönes Bild

Wunderschöne Familie

Zuletzt hatte Ivanka Trump mit einem ähnlichen Bild weniger nette Reaktionen bekommen. Im Oktober hatte die Tochter von US-Präsident Donald Trump via Twitter ein Familienbild präsentiert: Ein Detail an der Aufnahme sorgte für viel Spott.

Schnell entbrannte eine heftige Diskussion unter den Nutzern. Schließlich schaltet sich sogar eine Hollywood-Legende ein.

Das ist Ivanka Trump:

Geboren am 30. Oktober 1981 in New York

Das zweite der drei Kindern des US-Präsidenten Donald Trump und seiner ersten Frau Ivana Trump

Ehemaliges Model, ehemalige Unternehmerin

Seit März 2017 Beraterin ihres Vaters

Seit 2009 mit dem Geschäftsmann und Politikberater Jared Corey Kushner verheiratet

Drei Kinder zusammen mit Jared Corey Kushner: Arabella Rose (8), Joseph Frederick (5) und Theodore James (3)

Ivanka Trump: Spott wegen Familienbild

Das Bild zeigt Ivanka Trump, ihren Mann Jared Corey Cushner und ihre gemeinsamen drei Kinder. Eines der Kinder trägt ein „Star Wars“-Kostüm: Eine „Storm Trooper“-Rüstung. Ivanka Trump schreibt dazu in Anlehnung an ein vielbenutztes Zitat aus den „Star Wars“-Filmen: „The Force is strong in my family“ („Die Macht ist stark in meiner Familie“).

Viele Nutzer machten sich über die Wahl des Kostüms lustig. Einer schreibt: „War ja klar, dass ihr euch für das Imperium entschieden habt.“ Die „Storm Trooper“ sind in den Science-Fiction-Filmen die Armee der Bösewichte.

Hollywood-Legende zu Ivanka Trump: „Du hast das Wort Betrug falsch geschrieben“

Schließlich schaltet sich sogar Hollywood-Legende Mark Hamill ein. Er spielt den Luke Skywalker in den „Star Wars“-Filmen. Unter dem Hashtag #GoForceYourself schreibt Hamill: „You misspelled 'Fraud'“ („Du hast das Wort 'Betrug' falsch buchstabiert“). Ersetzt man das Wort „Force“ durch „Fraud“ ergibt sich der Satz: „Der Betrug ist stark in meiner Familie“.

Manche Nutzer kritisieren noch etwas ganz anderes: So missfällt es manchen, dass die Trumps ihre Kinder derart öffentlich zeigen - auch wenn die Gesichter der Kinder nicht zu erkennen sind. (pen)